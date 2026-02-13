廻転寿司”まぐろ問屋 三浦三崎港”、自社初のフードホール店舗”まぐろ問屋二代目マル城KITCHENが、「BASEGATE横浜関内」「 THE LIVE Supported by 大和地所」へ出店決定！

株式会社 ネオ・エモーション

「横浜から食文化を世界へ」を理念に掲げ、グルメ廻転寿司店・海鮮居酒屋を運営する、株式会社ネオ・エモーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：石橋 匡光）は、横浜「JR関内駅」前の新名所として注目を浴びる、「BASEGATE横浜関内」「THE LIVE Supported by 大和地所」内に、新店舗を2店舗同時オープンいたします。

―”まぐろ問屋 三浦三崎港”―「究極の廻転寿司」がここに。

両店舗イメージ画像

【BASEGATE横浜関内 スタジアムサイドテラス】

2000年の横浜ワールドポーターズに開業以来、横浜の地で多くのお客様にご愛好いただいてきた、―”まぐろ問屋 三浦三崎港”―。その歴史は、まぐろを専門に扱う問屋「三崎恵水産」にあります。

1996年に飲食事業として完全子会社化し、株式会社ネオ・エモーションが誕生して今年で創業30年を迎えます。問屋直営の経営ノウハウを生かし、まぐろメニューは約30種。まぐろへの情熱はもちろん、他を圧倒する品ぞろえと管理で、これまでに廻転寿司店を11店舗を開業。全店舗で職人が管理を行い、本格的寿司店にも負けないクオリティで勝負してきました。

開業当時の約20年前、廻転寿司の醍醐味と言えば、お寿司がクルクルと廻ってくる高揚感でした。当時はタッチパネルなどの機器は無く、えんぴつでオーダーを書いてもらったり、口頭で注文をしてもらったりと、お客様と寿司職人の会話もひとつのエンターテイメントとして華咲いていました。

この度開業する、―”まぐろ問屋 三浦三崎港”BASEGATE横浜関内店”―では、2000年当時の廻転寿司の雰囲気を再現した、廻転レーンを楽しむ店作りを演出します。全席から寿司職人へ直接注文も可能なフルオープンキッチンでは、鮮魚や本まぐろの解体ショーも定期開催。”日本が誇る食エンターテイメント「廻転寿司」”で、五感を満たすパフォーマンスをお届けします。

初のフードホール店舗―”まぐろ問屋二代目マル城KITCHEN”―

まぐろ問屋三浦三崎港店頭イメージまぐろ問屋三浦三崎港店内イメージ本まぐろ解体ショーイメージまぐろ問屋二代目マル城KITCHEN店内イメージ

【THE LIVE Supported by 大和地所】

2025年末、「ちょっと良い日の大衆居酒屋―”まぐろ問屋二代目マル城”―」が、横浜平沼店・横浜上大岡店と2店舗続けて開業いたしました。そのマル城ブランドが手掛ける、自社初のフードホール型店舗で挑戦するのは、三崎まぐろを中心とした斬新なメニューの数々。「まぐろマフィンサンド」や、王道の「まぐろ丼」など、人気商品のラインナップも備え、まぐろ好きの聖地を目指します。

また、鮮魚を使用したサイドメニューなどバラエティーに富んだメニューで、我々の企業理念でもある「横浜から食文化を世界へ」という想いを体現する商品をお届けします。

※両店舗の詳しいメニューなどは、今後ネオ・エモーション公式ホームページにて公開予定です。

ネオ・エモーション公式ホームページ :https://neo-emotion.jp/こちらをクリックでホームページへリンクします。

≪店舗概要≫

店 名：まぐろ問屋 三浦三崎港 BASEGATE横浜関内店

ジャンル：グルメ廻転寿司

住 所：神奈川県横浜市中区港町1丁目１番１ スタジアムサイドテラス 1F

電話番号：045-415-0611 ※3月19日（木）より開通

営業時間：11:00～23:00（ラストオーダー/揚げ物21:30・その他全商品22:00）

席 数：62席（店内：38席・外テラス：24席）

≪店舗概要≫

店 名：まぐろ問屋二代目マル城KITCHEN THE LIVE店

ジャンル：まぐろ・海鮮料理

住 所：神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1 THE LIVE1階

電話番号：045-228-8965 ※3月19日（木）より開通

営業時間：11:00～23:00（全商品ラストオーダー22:00）

席 数：27席（当店専用座席）

＜ネオ・エモーションとは？＞

1996年4月5日に設立。神奈川県横浜市を中心に、グルメ廻転寿司店舗・海鮮を中心とした大衆居酒屋を展開。2001年10月、廻転寿司「まぐろ問屋 三浦三崎港」を、横浜ワールドポーターズ１階へ初出店以降、織人（ショクニン）が店内を盛り上げる劇場型店舗の「まぐろ問屋 三浦三崎港」、特急レーン提供・フルオーダーシ ステムを融合した店舗「まぐろ問屋 恵み」など、5つの廻転寿司ブランドを展開。 まぐろ問屋直営の 寿司店として、まぐろの品ぞろえは常に30品以上を用意し、豊富な鮮魚を取り扱う。企業として、新たな寿司職人の定義、織人（ショクニン）を打ち出し、寿司の技術のみではなく、伝統ある寿司文化を継承し、現代に合った形へ進化する事に重きをおき、 新卒社員も入社90日間でお客様の寿司を握る「寿司織人育成90日プログラム」を構築。入社後、即現場を 体験する事を目標に”やりがい”や”達成感”を意識した教育 へ転換し、織人（ショクニ ン）育成をミッションに掲げています。

2025年12月には“ちょっと良い日の大衆居酒屋”のコンセプトの元「まぐろ問屋二代目マル城」を新業態として開業。寿司店では高品質な鮮魚を取り揃え、大衆居酒屋では未利用魚を使用した料理にも取り組み、日本の水産業界の活性化にも励みます。

＜会社概要＞

・会社名：株式会社ネオ・エモーション

・本社所在地：神奈川県横浜市

・設立：1996年4月5日

・代表取締役：石橋 匡光

・事業内容：廻転寿司店 ・飲食店の経営、水産物卸売業

・ブランド展開：まぐろ問屋三浦三崎港、まぐろ問屋恵み、まぐろ問屋二代目マル城、ほか

・企業理念：―”横浜から食文化を世界へ”―

・URL：https://neo-emotion.jp(https://neo-emotion.jp)

本件プレスリリースに関するお問い合わせ

TEL：045-620-5291

FAX：045-620-5295

担当：幸喜（こうき）

MAIL：s.kouki@misakimegumi.com