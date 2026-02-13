【チャイルド・プレイ】狂気と可愛さが同居する「チャッキー」のブラインド巾着が登場！ドキドキの開封体験を楽しむ単品＆全種コンプリートBOXを発売

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 映画『チャイルド・プレイ』シリーズのキャラクター「チャッキー」をデザインした「ブラインド 巾着M」および「ブラインド 巾着M BOX」をスケーター公式オンラインショップおよび全国の雑貨店等にて2026年2月に発売いたします。

■開発の背景と商品の魅力

1988年の公開以来、世界中のホラーファンを魅了し続けている『チャイルド・プレイ』シリーズ。

そのアイコンである「チャッキー」の、「Good Guys」人形としての愛らしさと、殺人鬼としての狂気という二面性を表現したデザイン巾着が登場しました。

近年、Z世代を中心に「平成レトロ」や「海外ポップカルチャー」への注目が集まる中、エッジの効いたデザインを日常に取り入れたいというニーズに応えるアイテムです。

本商品は、中身が見えない「ブラインドパッケージ」を採用しています。

何が出るか分からない高揚感を気軽に楽しめる「単品販売」と、シークレットを含む全デザインを一度にコレクションできる「BOXセット」をご用意しました。

お客様の楽しみ方に合わせて、購入スタイルをお選びいただけます。

■商品特長

１．世界観を凝縮した全6種類のアートワーク

ポップで毒のある「チャッキー」の世界観を、多彩なデザインで表現しました。

鮮やかなイエローやレッドを基調としたデザインから、ダークなブラック、総柄デザインまで、その日の気分に合わせて使い分けが可能です。

特に注目すべきは、パッケージ裏面に「？」と記されたシークレットデザインです。

ファンの心をくすぐる、隠されたデザインに出会える楽しみを提供します。

２．実用性を追求した「Mサイズ」と「綿100％」素材

デザイン性だけでなく、日用品メーカーとしてのこだわりを機能面にも詰め込みました。

サイズは横155mm×縦170mmのMサイズに設定しています。

このサイズ感は、バッグの中で散らばりやすいモバイルバッテリーやケーブル類、コスメ用品、除菌グッズなどをまとめるのにぴったりです。

素材には手触りの良い綿100％を使用しています。

天然素材のため、汚れても洗濯（手洗い推奨）ができ、清潔に保ちながら長くご愛用いただけます。

３．安心と信頼の日本製

本商品は、生地の選定から縫製まで、品質管理の行き届いた日本国内で行われています。

毎日使うものだからこそ、縫製の丈夫さや仕上がりの美しさにこだわりました。

「MADE IN JAPAN」の確かな品質で、ご自身用としてはもちろん、ホラー映画好きなご友人へのプチギフトとしてもおすすめです。

■デザインラインナップ詳細

全6柄（シークレット1柄含む）

Peeking Chucky（イエロー）: 破れた隙間から、邪悪な表情の「チャッキー」が覗くインパクト抜群のデザインです。

Free Hugs（クラフトカラー）: 「Free HUGS」の看板を持ちながらも、顔には返り血のようなペイントが施されたアートです。

Neon Graffiti（ブラック）: 暗闇に浮かび上がるようなネオンカラーとグラフィティロゴで、ストリート感を演出しました。

Weapon Pattern（ネイビー）: 作中に登場するハサミやナイフなどの凶器を、ポップな総柄として落とし込みました。

No More Mr. Good Guy（レッド）: 「もういい人（Good Guy）はやめた」というメッセージと共に、瞳がこちらを見つめる迫力ある構図です。

Secret（シークレット）: 開封するまで分からない、特別なデザインが1種含まれています。

■利用シーンの提案

・ガジェットポーチとして: 充電器やイヤホンなど、無機質になりがちなデジタル小物を個性的に収納できます。

・コスメポーチとして: リップやコンパクトミラーなど、身だしなみグッズをスマートに携帯できます。

・お菓子入れとして: キャンディやガムなどを入れて、デスク周りのアクセントに。

・コレクションとして: そのまま飾っても絵になるデザインのため、インテリアの一部としても楽しめます。

■商品詳細

１. ブラインド 巾着M（単品） 価格：1,155円（税込） 内容：全6柄のうちランダムで1枚入り ※中身は選べません。

２. ブラインド 巾着M BOX（全6柄入り） 価格：6,930円（税込） 内容：巾着6枚入り（全6柄×各1枚） ※1BOXで全種類揃うコンプリートセットです。

＜共通仕様＞ サイズ：約 横155×縦170mm 材質：綿100％ 生産国：日本

販売場所

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国のファンシーショップ、雑貨店、量販店など

スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater(https://www.instagram.com/lunchgoods.skater)

https://www.instagram.com/skater_all(https://www.instagram.com/skater_all)

■お問い合わせ先

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001

Fax：0742-63-2021

Chucky Franchise (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC）との商品化契約に基づき、スケーター株式会社が企画・制作した商品です。

【 注意事項 】

