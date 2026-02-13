【冬の創作そば第二弾】鮭の旨みが豆乳クリームに溶け込む贅沢感「鮭の豆乳クリームそば」。鮭といくらのミニ親子丼も新登場
とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社で、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、とろろそば専門店「東京とろろそば」にて期間限定で「鮭の豆乳クリームそば」を2026年2月18日(水)より販売開始いたします。
東京とろろそば公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/tokyotororo/
豆乳ベースでまろやか&ヘルシー『鮭と豆乳クリームそば』
豆乳クリームソースは、かつおの効いた店舗仕込みのそばつゆに、豆乳と生クリームを合わせました。
仕上げのたっぷりパルメザンチーズが豆乳クリームソースをまろやかに仕立てます。
【販売メニュー】
・鮭の豆乳クリームそば 1,190円(税込1,309円)
・鮭といくらのミニ親子丼 500円(税込550円)
鮭の醤油てりやきといくらを使用したミニ親子丼。
■横浜美しが丘店 その他メニュー
■相模大野店 その他メニュー
販売概要
■販売開始日
2026年2月18日（水）より期間限定
■販売店舗
東京とろろそば 横浜美しが丘店
営業時間 10時～22時
住所 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1-10-8
電話 045-509-1616
席数 34席
駐車場 15台
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=691
東京とろろそば 相模大野店
営業時間 10時～22時
住所 神奈川県相模原市南区相模大野2-8-4
電話 042-765-0772
席数 34席
駐車場 20台
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=686
とろろそば専門店「東京とろろそば」について
サッと入ってサッと食べて、サッと帰る...そんな日常の食事を
スッとした店でスッとしたそばを、スッとすすってちょっと豊かに。
そんな想いで「東京とろろそば」は誕生しました。
とろろの歯ざわり、のどごし。スッと食べれて、しっかり栄養。
午後の活力、明日の活力になる様な創作そばをぜひ、”スッ”としたお店でお召し上がりください。
【代表メニュー】
■とろろ肉そば 890円(税込979円)
たっぷりの豚肉と千切りとろろが旨味を引き立てる人気の逸品。
■肉汁とろろつけそば 790円(税込869円)
ネギと豚肉に特製油が香る、旨みあふれるつけ汁。
【公式アカウント/サイト】
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/tokyotororosoba
https://www.instagram.com/alshd_official/
●公式サイト
https://www.arclandservice.co.jp/tokyotororo/
会社概要
「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」
他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客様を「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。
株式会社トビラダイニング
代表者：代表取締役社長 布施 裕康
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日：2022年9月1日
業務内容：中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営
URL： https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16
アークランドサービスホールディングス(株)について
アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。
商号：アークランドサービスホールディングス株式会社
代表者：代表取締役社長 坂本守孝
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階
創業：1993年3月2日
事業内容：外食事業
資本金：1,932百万円
URL：https://www.arclandservice.co.jp/