TVアニメ「エア・ギア」YouTubeで全話を無料公開、本日配信開始【大暮維人の最新作「灰仭巫覡」第7巻発売記念！】

「天上天下」「エア・ギア」の大暮維人が描く、最新作「灰仭巫覡（カイジンフゲキ）」第7巻が2月17日発売予定！これを記念しまして、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」でTVアニメ「エア・ギア」全25話を期間限定で一挙無料公開いたします。本日2月13日から5月7日までの期間限定配信となりますので、最新作「灰仭巫覡」と一緒にぜひお楽しみください！

「エア・ギア」の舞台は、超小型モーターを搭載した特殊なシューズ「エア・トレック(A・T)」で自由に空を走ることができる世界。中学2年生の南 樹(イッキ)はある夜、「禁断の小部屋」で「エア・トレック(A・T)」を恐る恐る手にする…そしてイッキは憧れの空へ!!もっと疾く、もっと高く――…全てのライダーの頂点である伝説の「空の王」を目指すイッキの物語!!絶対にお見逃しなく。

TVアニメ「エア・ギア」 全25話の動画はこちら：

https://youtu.be/iIjHSDiwmnA

再生リスト「『エア・ギア』全25話 イッキ見！【期間限定】2026年5月7日(木)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34ANCA4ql8as5HaEczVRimG6&si=hC2gvdv6jqQG7AKG(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34ANCA4ql8as5HaEczVRimG6&si=hC2gvdv6jqQG7AKG)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

大暮維人の新連載！「灰仭巫覡」新作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/2550689798630604192

「エア・ギア」原作コミックス 1話 試し読みはこちら【新装版 全19巻 電子書籍でも大好評発売中！】：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13932016480029113118

アニメ「エア・ギア」(全25話) 配信スケジュール

2026年2月13日(金)AM0:00～5月7日(木)23:59

