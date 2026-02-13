『フローラノーティス ジルスチュアート』が「柏高島屋店」を2月27日（金）にオープン！
花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案する『Flora Notis JILL STUART (フローラノーティス ジルスチュアート)』は、2026年2月27日（金）に千葉エリア初となる「柏高島屋店」（千葉県柏市）をオープンいたします。
オープンを記念して、ご来店特典や限定キットの販売、ご購入特典など多数特典をご用意しております。
■店舗概要
Flora Notis JILL STUART 柏高島屋店
所在地 ：〒277-8666 千葉県柏市末広町3-16 S館-3F
営業時間：午前10時～午後8時
※営業時間は状況により変更となる可能性がございます。
■オープン特典
イメージ
対象会期：2月27日(金)～3月1日(日)
対象会期中にご来店頂き、フローラノーティス ジルスチュアートの公式Instagraｍをフォローしてくださった方に、SPF50＋/PA＋＋＋＋の美容液仕立ての日焼け止め「コンフォートUVセラム」 2回分のサンプルを進呈いたします。
※数に限りがございます。
■オープン記念 ご購入特典サービス
刻印サービス
対象会期：2月27日(金)～3月1日(日)
対象会期中、フレグラントチャームをお買上げのお客さまに、刻印サービスを実施いたします。
※詳しくは売場係員までおたずねください。
カプセルトイ抽選会
対象会期：2月27日(金)～3月1日(日)
対象会期中、1品以上お買上げにつき、スペシャルアイテムやボトルサンプルなどが当たるカプセルトイ抽選に1回ご参加いただけます。
※詳しくは売場係員までおたずねください。
イメージ
■オープン記念限定キット（数量限定）
アイコニックブルーム オードパルファン キット 税込9,900円
＜キット内容＞
・アイコニックブルーム オードパルファン(現品)
・センシュアルジャスミン シャンプー＆トリートメント トライアルキット(現品)
■Flora Notis JILL STUART
ラテン語で“花の本質”という意味をもつ『Flora Notis JILL STUART』は、ニューヨークを拠点に活躍するファッションデザイナー、ジル・スチュアートの愛する花々へのこだわりと想いが込められた、花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案するブランドです。
厳選された70種*あまりの花々のエッセンスを、こだわりの技術で贅沢に配合したアイテムを揃えました。
“花”に秘められた生命力と、つみたての花のようにフレッシュで贅沢な香りにより、心を豊かにし、その人のもつ美しさを引き出します。
*全商品総計において
■Flora Notis JILL STUART 公式アカウント
公式オンラインショップ https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/c/c20/
Instagram：https://www.instagram.com/floranotis_jillstuart/
X ：https://x.com/FloraNotis_JILL
LINE：https://page.line.me/floranotis
Tiktok：https://www.tiktok.com/@floranotis_jillstuart
■ショップリスト
下記URLよりご確認ください。
ショップリスト :
https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/s/f_shoplist.aspx