【神戸・垂水の勝田塾】「はじめての塾選び」を応援！新中1・新高1限定『無料見学会＆学習診断』を3月に実施！

株式会社勝田塾

個別授業の勝田塾（神戸市垂水区、代表：勝田 雅也）では、この春に中学・高校へ入学されるお子様とその保護者様を対象に、塾選びの不安を解消する『無料見学会＆学習診断』イベントを開催いたします。

「塾ってどんなところ？」「うちの子に個別指導は合っている？」といった、はじめて塾を検討される際のご不安に寄り添い、新生活の最高のスタートを切るためのお手伝いをさせていただきます。

◆ 「はじめて」だからこそ、納得して選んでほしい

中学・高校での勉強は、小学校までとはスピードも難易度も大きく変わります。だからこそ、最初に出会う「環境」がとても重要です。本イベントでは、勝田塾の指導スタイルをじっくりと体感していただけます。

- 塾の雰囲気を知る「無料見学会」講師と生徒の距離が近く、活気がありながらも集中できる教室をご覧いただけます。個別授業の様子や自習室の雰囲気など、実際の空気感を感じていただけます。- 新生活の地図を作る「スタートダッシュ学習診断」これまでの学習の様子や、新生活での不安を丁寧にお伺いします。その上で、新学年の最初の定期テストに向けて、どこを重点的に進めるべきか、お子様専用の「学習のロードマップ」を診断・提示いたします。

◆ 勝田塾が「はじめての塾」に選ばれる理由

「教わるだけ」の場所ではなく、「自ら学ぶ楽しさ」を知る場所として、勝田塾は以下の強みでお子様を支えます。

《『無料見学会＆学習診断』実施概要》

- 緊張をワクワクに変える「ホワイトボード授業」勝田塾の個別授業は、講師が目の前のホワイトボードを使って、1対1または1対2でお子様のために授業を行うスタイルです。ただ横で丸付けをするだけでなく、概念からしっかり伝えるので、勉強に苦手意識があるお子様でも「わかった！」という喜びを実感できます。- 迷わない自習習慣を育てる「PDCAサイクル」「塾に行っても何をすればいいかわからない」ということがないよう、1週間の計画の立て方から講師が伴走します。はじめての部活動との両立も、一緒にスケジュールを考えることでスムーズに進められます。- 地域密着・代表自らのきめ細かなサポート垂水エリアの学校事情を熟知した代表の勝田が、入塾前から卒業まで一貫して学習状況を把握します。お子様一人ひとりの性格に合わせた、安心感のある指導を徹底しています。- 開催時期：2026年3月21～22日、28～29日※前日までに要予約。※事前のお問い合わせも受け付けております。- 対象： 2026年度 新中学1年生、新高校1年生とその保護者様※親子での参加を推奨しますが、高校生はお子様のみでも可。- 内容：教室内の見学・授業風景のご案内代表による個別学習相談・学習診断- 会場： 勝田塾（神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F）- 参加費： 無料- お申し込み方法：見学会は予約制（前日までに要予約）です。公式サイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて「はじめての塾選びの、無料見学会&学習診断希望」とお伝えください。詳細をお伝えさせていただきます。お問い合わせはこちら :https://katsudajuku.co.jp/inquiry/

◆ 代表 勝田 雅也のコメント

「はじめての塾選びは、お子様にとっても保護者様にとってもドキドキするものですよね。私たちは、その不安を一緒に解消するパートナーでありたいと思っています。無理に入塾をおすすめすることはありません。まずは勝田塾の『わかった！』があふれる空間をのぞきに来て、新生活へのヒントを持ち帰ってください。」

◆ 勝田塾 概要

塾名： 個別授業の勝田塾

所在地： 兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F

対象： 小学校3年生 ～ 高校3年生

事業内容： オーダーメイドカリキュラムによる個別授業、自習管理、受験指導

公式サイト： https://katsudajuku.co.jp/

◆ 本件に関するお問い合わせ・無料相談のお申し込み

株式会社 勝田塾

TEL： 078-742-6924（受付時間：平日 14:00～22:00）

MAIL：info@katsudajuku.co.jp または公式サイトのお問い合わせフォームより承ります