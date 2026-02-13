コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』、システムリサーチの『CTIコネクテル』と連携開始

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation（リレーション）』を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：平山 宏）が提供するCTIシステム『CTIコネクテル』との外部システム連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、受電時に『CTIコネクテル』を介して『Re:lation』内の顧客情報や過去の応対履歴が自動で表示され、より迅速かつ的確な顧客コミュニケーションが可能になります。

◆連携の背景

昨今、企業のDX推進や働き方改革が加速する中で、顧客接点の多様化が進んでいます。しかし、多くの現場では「メールはツールで管理しているが、電話の内容はメモ書きや担当者の記憶に頼っている」といった情報の分断が課題となっています。特に電話応対においては、着信時に「誰からか」「前回どのような話をしたか」を即座に把握できないことが、顧客を待たせるストレスや対応ミスを引き起こし、顧客満足度（CX）低下の要因となっています。

こうした課題を解決するため、この度『Re:lation』は、多様な電話回線やビジネスフォンに対応する『CTIコネクテル』との連携を実現しました。 本連携により、受電と同時に『Re:lation』の「タイムライン画面」を自動でポップアップ表示させることが可能となります。電話を受けた際に、過去のメール・チャット・電話のやり取りを瞬時に把握できることで、お客様の状況に寄り添ったシームレスな対話を実現。ひとり一人に最適化されたパーソナライズな接客を通じて、企業とお客様との強固な信頼関係の構築、顧客満足度（CX）の向上を支援します。

◆連携機能について

『Re:lation』と『CTIコネクテル』の連携により、『CTIコネクテル』経由で顧客から入電があった際、『Re:lation』のタイムライン画面をポップアップ表示できるようになります。

メールやチャットでの過去の経緯を参照しながら電話応対ができるため、お客様に説明の負担をかけることなく、一貫性のあるスムーズなコミュニケーションが可能となります。これまでの履歴を背景として把握することで、お客様の状況に合わせた一歩先の提案やフォローが可能になり、付加価値の高いカスタマーサポートを実現します。

◆今後の展望

顧客対応の現場において、各システム間の連携は業務効率と応対品質を大きく左右します。『CTIコネクテル』との連携により、『Re:lation』ユーザーの皆様の対応業務がより円滑になり、現場の負担軽減と顧客満足度の最大化が期待されます。

インゲージは今後も外部サービスとのパートナーシップを強化し、企業のビジネス成長に貢献するプラットフォームを目指してまいります。

◆『CTIコネクテル』について

『CTIコネクテル』は、多様なSFAシステムやCRMシステムと連携して 画面ポップアップ（着信）、Click to call（発信）、通話ログ等の機能をご提供するプロダクトです。

『CTIコネクテル』サービスサイト：https://www.ilii.jp/products/cticonnectel/

◆『Re:lation』について

『Re:lation（リレーション）』は、メール、電話、チャット、FAQなどあらゆるコミュニケーションを一元管理し、資産化し、AIを用いて効率的な対応をチームで行う「コムアセット」を実現するサービスです。これにより、担当者しか知り得なかった情報の属人化を防ぎ、組織全体の対応力を底上げするとともに、少ないリソースで効率的な運用による省人化を実現します。

『Re:lation』は、幅広い業種・業界で使われ、リリースから12年で導入社数は6,000社（※1）を超えました。使いやすさを追求したデザインは高く評価され、グッドデザイン賞を受賞しています。

『Re:lation』サービスサイト： https://ingage.jp

（※1）トライアル利用を含みます。

■株式会社システムリサーチについて

所在地：愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表者：代表取締役社長 平山 宏

事業内容：SIサービス業務、ソフトウエア開発業務、ソフトウエアプロダクト業務、商品販売、その他（WEBサイト運営等）

コーポレートサイト：https://www.sr-net.co.jp/

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp