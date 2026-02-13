恋愛ゲームの世界に迷い込んだ男が、4人の美女からモテまくり！？――『ギャルゲーハウス』SWIPEDRAMAで独占配信開始！

株式会社SWIPEDRAMA

縦型ショートドラマアプリ「SWIPEDRAMA」を運営する株式会社SWIPEDRAMA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大田卓矢）は、男性向けラブコメ新作ショートドラマ『ギャルゲーハウス』を2月13日（金）にリリースすることを発表しました。

恋愛シミュレーションゲームの世界に入り込んでしまったゲーマーが、タイプの異なる4人のヒロイン――幼馴染タイプ/妹タイプ／ツンデレタイプ／お姉さんタイプ――から一斉に好意を向けられる、男性の夢を詰め込んだハーレム系ラブコメ。韓国で制作された本作は、韓国ドラマならではの映像美と、韓国人キャストのビジュアルの強さを最大に活かし、短尺でも没入感のある世界観を描きます。ハーレムラブコメ『ギャルゲーハウス』は、縦型ショートドラマアプリ「SWIPEDRAMA」にて独占配信いたします。

■あらすじ

恋愛シミュレーションゲーム『キャンパス・ラブ』13479回目のクリアの末、ようやく隠しエンディングに辿り着いたヒョヌ。すると突如、ゲームの画面から強い光が放たれる。目を覚ますと...

そこは、『キャンパス・ラブ』のヒロインたちが同居する家だった。ゲームと同じ好感度のメーターまでついている。隠しエンディングを迎えたヒョヌは、恋愛ゲームの世界に入り込んでしまったのだ。

セーブもリセットもない世界での恋愛は思っていたよりも難しい。でも、ミッションをクリアして好感度が上がったときのドキドキは...

ヒロインたちのアプローチは好感度が上がるにつれてどんどん加速していく。果たして、ヒョヌは運命の相手を探し出すことができるのか？そして現実世界に戻ることはできるのか？

■本編1話～13話を特別公開！

公式YouTube：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=raEcpEmeNNc ]

■キャラクター紹介

パク・ヒョヌ（22）｜恋愛ゲーマー

恋愛シミュレーション歴20,000時間超のハードコアゲーマー。記憶力とパターン認識で全ルートを制覇してきたが、現実では女性とまともに会話したことすらない。ゲーム世界に引きずり込まれ、セーブも攻略本もない恋に初めて向き合うことになる。

（演：ペク・イオン / Baek Leeon）

カン・ダミ（22）｜幼馴染タイプ

高校卒業後、シェアゲストハウスでヒョヌと再会する幼馴染ヒロイン。子犬のように明るさと、過去を知っているからこその安心感を持ち合わせている反面、サバサバした一面も。恋の駆け引きは苦手で、言葉も不器用だが、誰よりも先にヒョヌのことを知っているキャラクター。

（演：チョン・ミンジョン / Jeon Minjeong）

ユン・ハナ（20）｜妹タイプ

二十歳になったばかりの年下ヒロイン。恥ずかしがり屋だが、甘えモードのときはつい距離が近くなることも。気持ちが動いたときは驚くほど正直で、他のヒロインたちができないような大胆な行動に出る。他の女の子と仲良くしていると不機嫌になるところも、素直でかわいい年下の魅力。

（演：キム・ソンギョン / Kim Sungyeong）

イ・ソジン（25）｜ツンデレタイプ

裕福な家庭に生まれた大学の助手。支配的な両親から逃れるため、シェアゲストハウス暮らしを選んだ。最初は毒舌で無愛想だが、距離が縮まってくると、意外に甘えん坊で素直な一面が。母親からのお見合い結婚の圧力から逃れるため、身近なヒョヌに「恋人のフリをしてほしい」と契約交際を提案する。

（演：キム・テハ / Kim Taeha）

チョン・ミスク（35）｜お姉さんタイプ

みんなが住むゲストハウスのオーナー。原作ゲームにはいなかった想定外のキャラクターであり、まさに隠しルート。恋愛経験も自信も十分で、ヒョヌに対しても大人の色気で主導権を握る。他のヒロインたちには無いものを持った、最も危険で魅力的な存在。

（演：ペ・ウヌ / Bae Eun-u）

ナ・ジニョン（22）｜ライバル

恋愛シミュレーションゲーム「キャンパス・ラブ」のオリジナル主人公。現実でも完璧な容姿と経歴を持ち、表向きは優しく非の打ち所がない。だが、なぜかヒョヌにだけは冷たく、敵対視している様子。ゲームの攻略者と本物の主人公、どちらがヒロインたちを虜にできるのか？

（演：ハ・ヨセプ / Ha Yosep）

■スワイプドラマとは

「SWIPEDRAMA（スワイプドラマ）」は、スマートフォンで楽しむ縦型ショートドラマアプリ。これまでオリジナルの話題作『最弱無敗の転校生』や、武井壮が主役を演じた『ザ・スラップ』などを製作。『ぬらりひょんの棲む家』や、『復讐パパ ～イジメ・リベンジャーズ～』など原作の実写化でも話題を呼んでいます。「SWIPEDRAMA（スワイプドラマ）」という新しいジャンルを確立し、このジャンルで活躍する映画監督やスタジオを増やすことで、日本から世界に挑戦していくことを目指しています。

