【六本木 蔦屋書店】イラストレーター Dokkoi Activeによる個展「ALIENS WELCOME」を2/27(金)より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/roppongi/event/art/52625-1050370203.html

六本木 蔦屋書店（東京都港区）は、2026年2月27日（金）から3月15日（日）まで、イラストレーター Dokkoi Active（以下Dokkoi）による5回目となる個展「ALIENS WELCOME」を2階 SHARE LOUNGEで開催します。“普遍的なポップさのようなもの”を探しながら制作されたイラスト原画やキャンバス絵画、アパレル、グッズなど、新作を含めご覧いただけます。ぜひお楽しみください。

Dokkoiは、かつてレコード会社のavexに勤務し、販売促進や営業、イベント制作といった業務に約15年間従事していました。2019年より、それまでの仕事とは全く異なるイラストレーターとしての活動をスタートさせた異例の経歴の持ち主です。1960～1970年代のイラストにも通ずる、ゆるいタッチのイラストスタイルを用いてアパレルブランドやイベント、ミュージシャンなどへグラフィックを提供しています。

本展によせて

今回の展示タイトル「ALIENS WELCOME」は、六本木での開催にちなんで名付けました。かつて勤務していたavex社が自社ビル建て替えのタイミングで一時的に六本木一丁目に移転した際、約２年間通勤ルートでもあった六本木は個人的な思い入れがある土地です。毎日通っているうちに「何故こんなに沢山の外国人が朝から晩までいるのか？」 と不思議に思ったりもしました。

今回展示を開催するにあたり、改めて気になって調べたところ、六本木は第二次世界大戦後にアメリカ軍のBASEが出来たことにより、独自の地域性を持って発展したようです。一方、私も2019年に15年間勤めた会社を辞めてイラストレーターに転身し、作家としてはある意味よそ者（ALIEN）のようなポジションからスタートしました。"ALIENS WELCOME”（よそ者歓迎）は、六本木と自分を表す言葉として、丁度良いような気がします。

イラストレーターとして活動して今年で7年目に入り、Tシャツ用のグラフィックを沢山作っているうちに、トレンドに左右されづらい絵柄で永く着用できるものを意識するようになり、それを通して普遍的なポップさのようなものを探すことに重きを置くようになりました。今回の展示は、そういった心境で取り組んだものが大半になります。ご興味ある方、ぜひお立ち寄り下さい。よろしくお願い申し上げます。（Dokkoi Active）

アーティストプロフィール

Dokkoi Active

2019年よりイラストレーターとしての活動をスタート。 2020年、スイスのINNEN BOOKSより ZINE『Unfinished Sympathy』をリリース。 国内外のブランドやアーティストとの親交もあり、オーストラリアのPAM、ロンドンのAries、韓国のthisisneverthat、米国のBILLIONAIRE BOYS CLUB & ICECREAM、東京のFACETASMなどのブランド、セレクトショップにグラフィックを提供。 西千葉にある ZOZO, Inc.のオフィス 本社屋にアクリルによるペインティング作品を収蔵。 2019年、中目黒BREAKFAST CLUBトイレにて初の個展。 2023年～2025年、月極ギャラリーにて個展「Dokkoi Dokkoi dokkoi show」を開催。「電気GROOVE」「くるり」「ASIAN KUNG-FU GENERATION」「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025」 などの音楽グループ、イベントにTシャツ用グラフィックを提供。

イベント概要

DOKKOI ACTIVE 5TH EXHIBITION 「ALIENS WELCOME」

日程 2026年2月27日（金）～3月15日（日）

時間 8:00～23:00 （※最終日は20:00まで）

場所 六本木 蔦屋書店 2階 SHARE LOUNGE

主催 六本木 蔦屋書店

協力 CCCアートラボ（https://www.ccc-artlab.jp/）

お問い合わせ先 Tel.03-5775-1515（六本木 蔦屋書店）

URL https://store.tsite.jp/roppongi/event/art/52625-1050370203.html

※展示は無料でご覧いただけます。

※SHARE LOUNGEのサービスを利用される際は、別途、所定のお手続きをお願いいたします。

店舗情報

六本木 蔦屋書店

世界中の雑誌が揃うマガジンコーナー、グローバルな視点を持つ方々に向けて“Source of Inspiration”を発信する書籍フロア、コーヒーを楽しみながら本や雑誌が選べるBOOK & CAFE、最新テクノロジーと匠の技を織り交ぜ提案するGlobal Thinkerのための文具雑貨フロアなど、六本木で働き・遊び・暮らす方々が心地良く過ごし、たくさんの人や情報にコネクトできる空間を提供いたします。

住所 東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り

電話番号 03-5775-1515

営業時間 9:00～23:00（スターバックス コーヒーは7:00～、SHARE LOUNGEは8:00～）

ホームページ https://store.tsite.jp/roppongi/

Facebook https://www.facebook.com/ROPPONGI.TSUTAYA.BOOKS/

X https://x.com/R_tsutaya_books

Instagram https://www.instagram.com/roppongi_tsutaya_books/

オンラインストア https://shopping.geocities.jp/t-tokyoroppongi/