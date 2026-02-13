「なぜ今、炭素会計が経営を左右するのか～脱炭素経営に向けた最初の一歩～」無料オンラインセミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田健）、SCSK株式会社（豊洲本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員 社長：當麻隆昭）と共催で、2026年2月24日（火）に無料オンラインセミナー「なぜ今、炭素会計が経営を左右するのか～脱炭素経営に向けた最初の一歩～」を開催いたします。

近年、脱炭素への対応は単なる環境活動に留まらず、大手企業との取引継続や金融機関からの評価・資金調達を左右する重要な経営課題となっています。特にサプライチェーン全体での排出量把握が求められる今、炭素会計は企業規模を問わず避けて通れないテーマです。 一方で「何から着手すべきか」「専門知識や工数の負担が重い」といった悩みから、検討が停滞しているケースも少なくありません。

本セミナーでは、脱炭素経営を始めるための視点や進め方を分かりやすく解説します。また、最初の一歩として、会計データを活用し手軽に炭素会計を始められる「ココカルテ」をご紹介します。脱炭素を「攻め」の経営に変えるヒントとしてお役立ていただける内容です。

なぜ今、炭素会計が経営を左右するのか～脱炭素経営に向けた最初の一歩～詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260224?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：なぜ今、炭素会計が経営を左右するのか～脱炭素経営に向けた最初の一歩～

■開催日（期間）：2026年2月24日（火）15時00分 ～ 16時00分 ※講演時間は約60分

■開催方法：オンラインセミナー（Zoom）

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.脱炭素を取り巻く環境変化

2.炭素会計が経営を左右する理由とは

3.最初の一歩として押さえるべきポイントと進め方

4.会計データから始める炭素会計という選択肢「ココカルテ」

■備考：

1) オンライン（Zoom）のリアルタイム配信となります（講演時間は約60分です）。アーカイブの配信はございません。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご視聴のご案内を開催当日メールでお送りします。

3) 本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社、SCSK株式会社の共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は3社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

■主催：辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社／SCSK株式会社（共催）

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260224?k3ad=prt申込期限：2026年2月20日（金）17時00分まで講師情報花熊 克昌（はなくま よしあき）SCSK株式会社 GXセンター CN事業推進部 マネージャー 環境省認定制度 脱炭素アドバイザー アドバンスト花熊 克昌（はなくま よしあき）

1998年 CSK（現SCSK）入社。製造業、流通業、通信業など、幅広い業界の基幹システム、業務アプリケーションに関する提案営業、システム開発に従事。企業のDX戦略・事業推進のマネジメント業務を経て、会計データを活用したCO2排出量算定システム「ココカルテ」の開発をリード。脱炭素社会の実現に向けて、中堅・中小企業に寄り添った社会課題解決を事業領域としている。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数19,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/