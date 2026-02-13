【新商品】箔押しブランド「ROKKAKU」と小説「星の王子さま」のコラボ新商品が販売開始します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」と世界中で愛され続けている小説「星の王子さま」のコラボ新商品が登場！既に販売されているアイテムに加え、「ブックカバー」「しおり」「クリアカード」「メッセージカード」「一筆箋」「ステッカー」が加わりました。

2026年2月16日（月）からオンラインショップおよび全国の取扱い販売店より順次販売開始いたします。また、2月17日（火）から一部の郵便局店頭および「郵便局のネットショップ」でも販売開始いたします。

フランスでの刊行から80周年記念

世界中で愛され続ける名作「星の王子さま」と、箔押しブランド「ROKKAKU」によるコラボレーション企画に新商品が登場。

物語のやさしく美しい世界観を、きらきらと輝く箔押しが鮮やかに彩ります。

輝きでいっぱいの星の王子さまの世界を、ROKKAKUならではのきらめく箔押しと共にお楽しみください。

【商品の概要】ブックカバー

布のような質感の紙「PAPTIC」を使用することで、箔押し加工と縫製の両立を

実現させたブックカバーです。星の王子さまと箔の魅力が詰まったデザインです。

●商品サイズ：約W313×H162ｍｍ

●素材：紙（PAPTIC）

●仕様：文庫本(W105×H148mm)サイズ※厚さ約3cmまで対応

●商品価格（消費税込み）：各1,760円(1枚入)

渡り鳥たいせつなことPAPTICとは

フィンランドで開発され、持続可能な森林由来のパルプを主原料とし、しなやかさと強度を持ちながらも紙としてリサイクルが可能な、環境負荷の軽減に寄与することが期待されている紙素材です。

しおり

星の王子さまの言葉を楽しめる、デザインの異なる2枚セットのしおりです。

フランス語原文と日本語訳をデザインに取り入れ、2色の箔押しと金色の紐で上品に仕上げました。

●商品サイズ：約W40×H125ｍｍ

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各550円(2枚入)

クリアカード

星空バラ

王子さまが夜空や夕日を見つめる情景を描いた、幻想的なクリアカードです。

星やバラのフレーム、フランス語原文に箔押しを施し、物語の世界観を表現しています。

●商品サイズ：約W100×H148ｍｍ

●素材：PET

●商品価格（消費税込み）：各660円(1枚入)

メッセージカード

夜空夕日

2色の箔を使用した全面箔押しのメッセージカードです。

クラフト紙に星空やフランスらしいカラーリングの表現を施し、星の王子さまの世界観を上品に演出しています。

●商品サイズ：約W90×H55ｍｍ

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各770円(4枚入)

一筆箋

渡り鳥たいせつなこと

表紙から本文まで箔押しされたこだわりの一筆箋です。

登場人物や星空、フレームを繊細にあしらい、きらめきのある上品なデザインに仕上げました。

●商品サイズ：約W175×H73ｍｍ

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各880円(1冊入)

ぼくの星本文デザインたいせつなこと本文デザインステッカー

星の王子さまの登場人物をモチーフにした、全面箔押しのダイカットステッカーです。

箔の質感や透明ホログラムで物語の象徴性を演出しています。

●素材：PET

●商品価格（消費税込み）：各550円(1枚入)



※「キツネ」「ウワバミ」デザインは郵便局での販売は行っておりません。あらかじめご了承ください。

王子さま (商品サイズ：約W34.2×H85.8mm)バラ (商品サイズ：約W48.4×H69.7mm)キツネ (商品サイズ：約W72.3×H58.6mm)ウワバミ (商品サイズ：約W87.4×H31.8mm)ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。

■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

小説「星の王子さま」とは

“大事なことは目には見えない”でおなじみの世界的大ベストセラー「星の王子さま」。フランスの航空開拓史に名を遺す英雄的飛行士であり、同時に文筆家でもあったアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの代表作です。第二次大戦中の1943年、亡命先のニューヨークで出版されました。童話の体裁をとりながら、人生についての深い洞察が込められたこの本は、言葉や文化の壁を越え、今日も世界中で愛されています。

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

■販売情報

【販売場所】

●ROKKAKU公式オンラインショップ

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●全国約500の郵便局

（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/319/list(hoshinoojisama)_20260213.pdf）



●「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/avendor260213-01/

●星の王子さま公式オンラインショップ

https://www.dreampocket-webshop.jp/c/lepetitprince/

●全国の取扱い販売店

※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。



・『星の王子さま公認専門店“Ma Rose（マ ローズ）”』

東京都墨田区亀沢4-8-6（東端2戸目）

＜“Ma Rose（マ ローズ）”公式SNS＞

Instagram

https://www.instagram.com/__ma_rose__/

X

https://x.com/_Ma_Rose_

・『文喫 栄』

愛知県名古屋市中区栄４丁目1-1 中日ビル 2F

＜文喫 栄 公式サイト＞

https://sakae.bunkitsu.jp/

・GLOBE MART

愛知県名古屋市千種区春岡通７丁目６

＜GLOBE MART 公式サイト＞

http://www.globemart.co.jp

・BUNKITSU TOKYO

東京都港区高輪２丁目２１－２ NEWoMan高輪 South 5F

＜BUNKITSU TOKYO 公式サイト＞

https://tokyo.bunkitsu.jp

【販売開始日】

●ROKKAKU公式オンラインショップ：2026年2月16日（月）

●フタバオンラインショップ：2026年2月16日（月）

●全国約500の郵便局：2026年2月17日（火）



●「郵便局のネットショップ」：2026年2月17日（火）

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。

※「郵便局のネットショップ」では、同日午前0時15分から販売を開始します。

●星の王子さま公式オンラインショップ：2月下旬～順次販売開始

●全国の取扱い販売店：2026年2月下旬～順次販売開始



・『星の王子さま公認専門店“Ma Rose（マ ローズ）”』：2026年2月下旬～順次販売開始



・『文喫 栄』：2026年2月下旬～順次販売開始

・『GLOBE MART』：2026年2月下旬～順次販売開始

・『BUNKITSU TOKYO』：2026年2月下旬～順次販売開始

■フタバ株式会社概要

発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）

フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。

小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。

▶まだスーパーデリバリーに会員登録がお済みでない方

下記URLより新規会員登録いただくと、

スーパーデリバリーで使える3,000円分のポイント＋送料無料クーポンが特典として付与されます。

⬇︎新規会員登録はこちら

https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004277(https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004277)

※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）