日本・シンガポール外交関係樹立60周年を記念した共同プロジェクト。シンガポール政府観光局協力のもと、両国の友好を象徴する『シンガポール ルルルン（オーキッドの香り）』が誕生

フェイスマスクブランドNo.1※の「ルルルン」を展開する、Dr.ルルルン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表取締役：新岡 辰徳）は、日本とシンガポールの外交関係樹立60周年を記念して、シンガポール政府観光局とコラボレーションし、文化や自然を融合した『シンガポール ルルルン（オーキッドの香り）』を発売いたします。2026年春から、シンガポール国内での展開を開始いたします。

商品ページ：https://lululun.com/lp?u=tabisuru_singapore

※ 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

一般発売に先駆け、在シンガポール日本大使館主催の天皇誕生日祝賀レセプションにて、完成品を初披露いたしました。

会場では、外交関係樹立60周年記念ロゴをあしらった、レセプション限定仕様の『シンガポール ルルルン（オーキッドの香り）』をご用意し、皆さまへお渡しいたしました。

日本とシンガポールの外交関係樹立60周年記念ロゴ

多文化がやさしく調和する、シンガポールの多様性やしなやかな強さを反映

シンガポールは、マレー、中国、西洋の文化が美しく織りなす「プラナカン文化」をはじめ、多民族・多宗教・多言語がやさしく調和する社会という豊かな背景を持っています。

シンガポール政府観光局との公式コラボレーションにより誕生した『シンガポール ルルルン（オーキッドの香り）』には、シンガポールで大切に育まれてきた文化や、その多様性やしなやかな強さ、そして絶え間ない成長を象徴するシンガポールの国花「ラン」を融合させました。

【商品名】シンガポール ルルルン（オーキッドの香り）

【価格】現地オープン価格

【内容量】7枚入×4袋、7枚入×1袋

【発売日】2026年3月末～4月上旬予定

【お取り扱い】シンガポール各地のお土産屋など

※本商品はシンガポール限定販売です。日本国内での販売予定はございません。

シンガポールでしか出会えない、特別な限定ルルルン

ランのエキス*を配合

「旅するルルルン」がシンガポールで出会ったのは、街に咲く優雅なランの花。美しいランは、シンガポールの国花です。

多様性やしなやかな強さ、そして絶え間ない成長を象徴し、鮮やかなピンクと紫の花びらは、南国の自然美とシンガポールのいきいきとしたスピリットを映し出しています。

そんなランの根から抽出したエキス*を配合。

肌にヴェールをつくり、しっとりなめらかな肌へと導きます。

* 整肌成分 シラン根エキス

シンガポール政府観光局の公式キャラクター「マーリー」

パッケージには、シンガポールの観光アイコン「マーライオン」をモチーフにした、シンガポール政府観光局の公式マスコットキャラクターの「マーリー」をあしらいました。

自然や人とのふれあい、新しいものを見つける ”旅” が好きで、シンガポールを巡り歩いたり、ご当地グルメのカヤトーストがお気に入り♪

そんな元気で思いやりがあり、人々に喜びを届ける「マーリー」の手には、シンガポールの国花であるランが抱えられています。

ふたつの翼で、もっと便利に。ANA・シンガポール航空の搭乗記念品として提供

このたび、ANA・シンガポール航空の共同事業開始を祝う「搭乗記念品」として、日本⇒シンガポール・チャンギ国際空港線にご搭乗のお客さまへ『シンガポール ルルルン（オーキッドの香り）1枚入』を提供いたします。湿度が低く乾燥しがちな機内環境に寄り添い、肌へたっぷりのうるおいを届け、ごきげんな旅をサポートいたします。

【配布日】2026年4月以降の一部便

【配布場所】搭乗ゲートまたはチェックインカウンター

【対象便】ANAまたはシンガポール航空の日本⇒シンガポール・チャンギ国際空港線

ANA・シンガポール航空は提携によって、日本とシンガポールを結ぶフライトの選択肢が広がり、よりスムーズで快適な空の旅をお楽しみいただけます。

※本品は在庫がなくなり次第、配布を終了いたします。

※配布日時等の詳細は、運航状況や諸般の事情により各航空会社の判断で決定・調整されます。

恐れ入りますが、配布日等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※運航上の理由により、予告なく配布を中断・中止する場合がございます。

地域限定「旅するルルルン」とは？

その地域ならではのご当地原料を使い、香りで旅の思い出も楽しめるシリーズです。日本の風土や文化のゆたかさに魅了され、その知られざる魅力をもっと発見したい、もっと伝えたいという想いから、その地域でしか出会えない素材=美容のヒミツを見つけ、「おみやげ」という形でフェイスマスクやハンドクリームなどを開発。日本国内だけでなく、ハワイ限定ルルルンなど、現在では全40種類以上の商品を展開しています。

── 旅の後も、楽しかった旅の思い出やその余韻にひたれますように、そして、思い出のおすそ分けに。

フェイスマスクブランドNo.1※1、コスメアワード320冠受賞※2『ルルルン』

フェイスマスクブランド『ルルルン』は、2011年に“毎日使いのフェイスマスク”を提案し、大容量タイプのフェイスマスクを展開してまいりました。毎日のスキンケアで、あなたの毎日を特別なものに。お手入れのたびにお肌がうるおい、毎日嬉しい気持ちになれる、そんな存在であり続けたいと思っています。

※1 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

※2 2015年上半期～2024年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ）

