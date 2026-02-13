心ときめくひとときを贈る「2026たかの友梨ホワイトデーギフトチケット」販売開始！

株式会社不二ビューティ美容家 たかの友梨

エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」は、2026年2月15日（日）より、「2026たかの友梨ホワイトデーギフトチケット」を数量限定で販売開始。贅沢な美と癒しのひとときをお過ごしいただける、毎年人気のプレミアムな体験型ギフトが、ホワイトデーシーズンだけの特別価格で登場しました。

株式会社不二ビューティは、エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」（電話：0120-00-1107）とエステティシャンコスメ 「たかの友梨ビューティショッピング」（電話：0120-1107-38、インターネット https://www.takanoyuribs.shop/shop/）にて、「2026たかの友梨ホワイトデーギフトチケット」の販売を開始。たかの友梨ビューティクリニック全サロンにて、“たかの友梨”の人気フェイシャルまたはボディコースを選んでご利用いただける、ホワイトデーシーズンだけのプレミアムなギフトチケット。通常ビジター価格25,300円（税込）のところ特別特価の10,000円（税込）、数量限定でご提供いたします。心まで華やぐ至福のトリートメントを大切な方への贈り物として、新生活や春のお祝いはもちろん、新しい季節を迎える前の自分磨きとしてもご活用いただけます。

選べるエステトリートメント

下記のフェイシャルまたはボディコースのいずれか1コースをお選びいただけます。

■フェイシャルコース

心ほどけるプレミアム美顔

［TAKANO式3D*フェイシャル 約70分］

通常ビジター価格 25,300円（税込）

通常会員価格 22,000円（税込）

お顔だけでなく、背中から頭皮までオールハンドでじっくりケア。手の温もりにうっとり癒されながら輝く素肌へ。

＊顔だけの面でなく、頭から背中までを立体的にケアすることを言います

※施術後の実感には個人差があります※写真はイメージです■ボディコース

バリ伝統癒しのアロマボディ

［アロマトリートメント 約50分］

通常ビジター価格 25,300円（税込）

通常会員価格 22,000円（税込）

アロマオイルをふんだんに使い首筋からつま先まで全身をハンドトリートメント。芳しい香りに包まれながら深いリラクゼーションへと導きます。

■商品概要

※施術後の実感には個人差があります※写真はイメージです

・商品名：2026たかの友梨ホワイトデーギフトチケット

・内容 ：

・価格：10,000円（税込）

・販売期間：2026年2月15日（日）～3月14日（土）

※限定3,000枚、なくなり次第終了

・URL：https://www.takanoyuri.com/news/gift_ticket/wd_ticket.html

＜2月15日（日）0時よりご覧いただけます＞

※お一人様何枚でもご購入いただけます。但し、チケットのご利用はお一人様1枚1回限りとなります

※チケットの有効期間は発行日より6ヵ月間です

■会社概要

会社名：株式会社 不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック)

代表取締役会長：高野友梨

資本金：5,000万

創業：1978年9 月

本社：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-37-5 たかの友梨レインボービル

主な事業内容：エステティックサロンの経営、化粧品・健康関連商品のEC事業

U R L：http://takanoyuri.co.jp/

