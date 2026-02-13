生成AIエージェント基盤「つなぎAI」の提供を開始

株式会社NTTデータCCS

株式会社NTTデータCCS（本社：東京都品川区、代表取締役社長：新井 健太郎）は、企業における生成AI活用が本格化する中、「業務データと安全に連携できない」「実務で活用しきれない」といった課題に応えるべく、日本電子計算株式会社および株式会社NTTデータが提供する生成AIエージェント基盤「つなぎAI（Tsunagi AI）」の販売を開始します。

「つなぎAI」導入による主な効果

つなぎAIは、社内の業務データや外部アプリを連携し、生成AIの力で“今すぐ使える業務支援”を実現します。専門知識がなくても、誰でも簡単にAIを活用でき、日々の業務を大幅に効率化します。

「つなぎAI」ならではの強み

- 社内問い合わせ対応の効率化・品質向上社内規程やマニュアルの問い合わせ対応をAIが自動化。バックオフィス業務の負荷を削減します。- ナレッジ検索の高速化膨大なドキュメントから必要な情報をAIが即時抽出。社員の情報検索時間を短縮します。- 業務プロセスの自動化既存システムと連携し、申請・集計などの定型業務を自動化。人的ミスも削減します。- ノーコード・ローコードで、IT部門以外でもAIチャットボットや業務エージェントを作成可能- 企業利用に必須の認証・権限管理を標準搭載。既存システムやSaaSとも柔軟に連携- WinActor(R)やDX Suiteなどの業務自動化ツールと連携予定。既存資産を活かしてさらなる効率化へ- コミュニティサイトや日本語ヘルプデスクなど、導入後も安心のサポート体制

今後の展開

「つなぎAI」の詳細ページを見る :https://www.nttdata-ccs.co.jp/solution/tsunagi-ai.html

当社はこれまで、公共・社会インフラ分野を中心に幅広い業務システム構築を手がけてきました。その豊富な知見を基盤に、単なる製品販売にとどまらず、導入設計から業務適用、定着支援までを一気通貫で支援します。つなぎAIをはじめとする先端技術の活用を通じて、お客様の業務革新を力強く後押しし、現場の生産性向上と新たな価値創出に貢献していきます。

NTTデータCCSとは

海底から宇宙まで。当社は創業以来、多様な領域でITサービスを届けてきました。構想から実装まで一貫して手がける開発力を強みに、お客様の理想に寄り添いながら、技術でこたえ、変化の先をともに描く。誠実に、まっすぐに。それが、私たちNTTデータCCSです。



・会社名：株式会社NTTデータCCS

・本社所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番1号 品川シーサイドサウスタワー

・会社設立：1970年4月

・資本金：3億3000万円

・代表取締役社長：新井 健太郎

・URL：https://www.nttdata-ccs.co.jp/

