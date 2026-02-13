屋外向けLEDビジョン、消費電力50％削減・重量50％軽量化！「SLED VISION」シリーズの屋外向け新モデル「DOOH Edition」を提供開始

株式会社セイビ堂

株式会社セイビ堂（本社：茨城県鹿嶋市、以下 セイビ堂）は、次世代レンズ付きLEDを採用した屋外用LEDビジョン「SLED VISION DOOH Edition」を、2026年2月13日より提供開始いたしました。

本製品は、屋外LEDビジョンシリーズ「SLED VISION（スレッドビジョン）」の新ラインアップとして、DOOH（Digital Out-of-Home）用途に特化して開発。

消費電力を従来比50％以上削減、重量も約50％軽量化しながら、屋外に必要な高輝度と視認性を確保し、省エネ・軽量・長寿命・景観配慮を同時に実現した次世代型DOOHです。

開発背景

屋外広告や商業施設サイネージでは、電気代の高騰や建物荷重への配慮、景観条例・光害対策などが課題となっています。セイビ堂は、看板・サイン・デジタルサイネージの設計・施工・運用を手がけてきた知見を活かし、「明るさ」だけに依存しない屋外DOOHとして「SLED VISION DOOH Edition」を開発しました。

SLED VISION DOOH Edition の特長

DOOH（Digital Out-of-Home）向けに特化した設計で、新開発の“レンズ付きLED”により、屋外に必要な明るさを確保しながら、従来比で大幅な省エネ・軽量化を実現したモデルです。特殊レンズが光を効率的に前方へ届けることで光害を抑制し、“省エネ×軽量化×長寿命” を同時に実現する次世代構造を採用。都市景観に配慮しつつ広告価値を最大化する、屋外向けLEDディスプレイです。

商業施設・ビルオーナーにとっての導入メリット

導入しやすく、長く安心して使える。施設の運用効率を高める屋外サイネージ

1.電気代・運用コストの大幅削減

従来のサイネージと比較して省電力設計であり、長期的なランニングコストを抑えることができます。

2.薄型軽量で既存壁面にも設置

建物への負担が少なく、大掛かりな補強工事が不要なため、導入のハードルを下げることができます。

3.景観配慮型ディスプレイ

上向の光を抑制し、暗い夜空を守ります。街の景観を損なわず、地域の規制や景観条例などにも対応しやすく、スムーズな設置協議が可能です。

導入メリット

- 電気代・運用コストの大幅削減- 既存壁面・看板支柱を活用した設置が可能なケースも多く、導入ハードルを低減- 昼夜問わず高い視認性を確保し、広告・情報発信力を向上

製品概要

- 製品名：SLED VISION DOOH Edition- シリーズ：SLED VISION（スレッドビジョン）- 用途：屋外用LEDビジョン（DOOH向け）- 最大消費電力：200W／平方メートル- 重量：20kg／平方メートル- 輝度：5,000cd／平方メートル- LED寿命：約160,000時間- 保証：最長5年

詳細を見る :https://seibidou.jp/lp/doohedition/

セイビ堂について

セイビ堂は1967年に看板会社として創業し、サイン事業を中核事業としつつも時代に適応した事業展開を実施してまいりました。

現在は「ものづくり×デジタル＝新しい価値の創造」をテーマにデジタルソリューションカンパニーとして多くの課題解決に挑んでいます。

私たちセイビ堂グループは驚きと感動あふれる豊かな社会の創造に全力を尽くしてまいります。

| セイビ堂 会社概要

名称：株式会社セイビ堂

代表者：代表取締役 阿部 慎也

本社：茨城県鹿嶋市長栖2156-93

設立：1967年5月

事業内容：屋外広告業、電気通信事業、建築業

株式会社セイビ堂グループについて

セイビ堂は、1967年創業のサインメーカーで、「世界を変えるビジョナリカンパニー」を目指しています。グループ会社とのシナジー効果で、日本だけでなく世界に向けた視点で様々な製品やサービスを創出しています。

グループ会社

株式会社セイビ堂（https://seibidou.jp/）

レベリック株式会社（https://leveliqq.co.jp/）

株式会社シグラボ（https://www.siglab.jp/）

株式会社未来社（https://miraisya.com/）

株式会社アシュラスコープインスタレーション（https://projectionmapping.biz/）

Seibidou Viet Nam Co.,Ltd.（http://seibidouvn.com/）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セイビ堂 広報担当

Email: info@seibidou.co.jp

TEL: 03-3248-2620