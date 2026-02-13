月と週を同時に見られて9mm。スリム化したセパレート型手帳登場「uKaRu（ウカル）」2/13新発売

伊藤手帳株式会社

創業89年の手帳メーカー 伊藤手帳株式会社（本社名古屋市：代表取締役社長 伊藤 亮仁 以下当社）は、オリジナル手帳uKaRu（ウカル）の販売を、オンラインショップにて2月13日午前10時より開始します。（https://www.yumekirock.com/）

近年、バッグの小型化やミニマル志向の高まりにより、コンパクトな手帳への注目度が高まっています。一方で、「月と週を同時に見たい」「タスクと長期計画を一括管理したい」という高機能手帳へのニーズも依然として存在しています。

機能を求めれば厚くなる。薄さを求めれば機能が削られる。

このジレンマを解決した手帳が "薄くて軽い" uKaRu（ウカル）です。

uKaRu（ウカル）（A５サイズ）

手帳ユーザーの悩みを同時に解決

当社には多くの手帳ユーザーから、手帳に関わるお悩みが寄せられます。

・月間ページと週間ページを何度も行き来するのが面倒

・もっと持ち運びが楽な手帳が欲しい

uKaRuは、この2つの大きなお悩みを同時に解決する手帳です。

月と週を同時に見渡せるセパレート構造

uKaRuは、ページを上下に分割したセパレート構造を採用。

上段に月間予定、下段に週間タスクを配置することで、ページをめくることなく、月と週を同時に確認できます。予定の全体像と日々の行動を一画面で把握できるため、スケジュール管理の効率が向上します。

セパレート型で高機能なのに、薄い

月間・週間を同時に見渡せるセパレート構造でありながら、厚さはわずか9mm。

「機能性」と「スリム化」を両立しました。

重量りんご1個分、いつも持ち歩ける軽さに

重さは約190g（リフィルのみ）。毎日持ち歩く手帳だからこそ、重さは「使い心地」そのもの。薄く、軽く、持ちやすいことにこだわりました。

■ 技術が支える軽量設計

ページを上下に分割する特殊構造と、開きやすさを保つ糸かがり綴じ製本。

設計から製造まで一貫して行う当社の技術力により、薄さと軽さ、耐久性を両立しています。

・uKaRu（ウカル）

・価格：2,970円（税込）

・本体サイズ：A5（縦210mm×横148mm×9mm）

・本体重量：約190g

・製本方法：糸かがり綴じ製本

・本体素材：手帳用上質紙（カバー素材：PVC）

▼販売場所 伊藤手帳ECサイトユメキロック

本店：https://www.yumekirock.com/SHOP/ukaru.html

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/yumekirock/573/

yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/yumekirock/ukaru.html

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXDXTPPP

伊藤手帳株式会社について

創業89年を迎える愛知県の老舗手帳メーカーです。

1937年（昭和12年）愛知県名古屋市にて創業。手帳の製造を一筋に、現在三代目が代表をつとめています。創業から受け継がれてきたものづくりの魂と技術は国内外問わず多くの企業からの信頼を得て、OEMを中心にこれまで多くの手帳を世界中に届けています。

2021年よりSDGｓ宣言に基づく地域貢献のひとつとして愛知大学・一宮商業高校、聖徳学園中学校（東京武蔵野市）と産学連携プログラムによる手帳開発・販売を手がけ手帳需要の裾野を拡げる活動も行っています。

2023年～2024年は愛知大学キャリア支援センター、愛知県立一宮商業高等学校聖徳学園中学校（東京武蔵野市）、Sカレ（Student Innovation Collegeの略。実際に商品化を目指す大学ゼミ対抗のインターカレッジ）と手帳の新商品開発に取り組み、2024年10月の最新作として、新しい着眼点とユニークなデザインで注目を集めた「パッチワーク日記」を発売。入荷待ちとなるほどの好評を得ています。

商号： 伊藤手帳株式会社

代表者： 代表取締役 伊藤 亮仁

所在地： 〒461-0034 本社：愛知県名古屋市東区豊前町3-42 TEL:052-936-2363

事業内容： 各種手帳の製造、販売、一般書籍の製造、ビニール製品の製造

資本金： 10,000,000円

URL：伊藤手帳オフィシャルサイト https://ito-techo.jp/