「仕事・くつろぎ・睡眠」をソファーベッド1台で叶える。「コアラ ワンルーム スイッチ」イベントを2月19日(木)～3月31日(火)まで開催

Koala Sleep Japan 株式会社

コアラジェイピー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：ルスラン・プソノク）は、2026年2月19日（木）から3月31日（火）まで、「Koala 1 Room Switch（コアラ ワンルーム スイッチ）」イベントをコアラ青山ストアにて開催いたします。「ワンルームにソファーを置くスペースがない」「ワンルームだとオンオフの気分が切り替えられない」そんな一人暮らしのストレスを、五感を使って楽しく切り替える体験型イベントです。新商品「コアラソファーベッド CUSHY（1人掛け/シングル）」なら、1アイテムで「Work」「Relax」「Sleep」の３スタイルをスイッチして、気分も切り替えられる、新しい一人暮らしのカタチをご提案します。専用フォームから予約をして来場いただいた方には、素敵なプレゼントをご用意。ぜひこの心地良さを体験してみてください。

■公式ホームページ：https://bit.ly/45q1ESW

※コアラスリープジャパン株式会社は、2026年2月より社名をコアラジェイピー株式会社に変更しました。

イベント概要

・イベント名：「Koala 1 Room Switch 気分で切り替える３スタイル」

・日程：2026年2月19日（木）～3月31日（火）

・場所：コアラ青山ストア

・住所：東京都港区北青山３丁目２－４ 日新青山ビル 1F（外苑前駅徒歩3分）

・体験ブース（予約制/1回1時間）：11時～19時終了

・料金：無料

・特典：専用フォームで予約して来場利用した方に、特別カフェメニューを1品プレゼント

※内容は変更になる場合があります。ご了承ください。

■ソファーベッド1台で生活と気分を切り替る

本イベントではコアラ青山ストア内にプライベートな体験ブースを設置します。「コアラソファーベッド CUSHY」なら、たった1台で「Work」「Relax」「Sleep」を切り替え可能。お好みのモードに包まれて、1時間じっくり自分だけの時間をお楽しみください。狭いスペースでも「スリープパフォーマンス」と「スペースパフォーマンス」を高めて、理想の生活を叶えるCUSHYが、ワンルームの暮らしを豊かに広げてくれます。

※上記はイメージです。仕様は変更になる場合があります。

■ブースに入った瞬間、空気が変わる

予約時に選んだ「Work」「Relax」「Sleep」のモードに合わせたブース内演出でお迎えします。香り、音、映像を感じながら、CUSHYの快適さを触覚で満喫してください。日常を忘れるような特別なひとときが始まります

１.視覚：各スタイルに合わせた映像・音楽をブース内にプロジェクターで投影

２.聴覚：バング＆オルフセンのヘッドホンで、外部の音を遮断して自分だけの世界へ

３.嗅覚：アロマで3つのスタイルを演出

オレンジ（Work）

＝脳を軽く覚醒させ、集中力をサポート

ゼラニウム（Relax）

＝自律神経のバランスをサポート

🌿ユーカリ（Sleep）

＝深呼吸を促すスッキリした香りでぐっすり

「スリパ」も「スペパ」も高めてくれる、コアラソファーベッド CUSHY 109,900円(1人掛け/シングル)～

■体験後はスタイル別カフェメニューを味わえる

ブース体験後はコアラカフェへ。予約時に選んだ「Work」「Relax」「Sleep」の特別メニュー（選択した1点のみ無料）で味覚を喜ばせましょう。オーストラリアのカフェ文化を味わいながら、心地よい余韻をお楽しみください。

Work：チーズとくるみのホットサンド

頭と体を穏やかに目覚めさせるサポートに

🍿Relax：アボカドトースト半熟卵付き

緊張をほどき、気持ちをオフにして味わう

😴Sleep：甘酒ミルク

眠るのではなく、眠れる状態に心身を整える

※内容は変更になる場合があります。

※上記はイメージで変更になる場合があります。

■独自調査：7割以上が「置きたくても置けない」―ワンルーム暮らしの見えないストレス

コアラジェーピーの独自調査（2026年1月）によると、物価高騰に伴う「狭小住宅」の増加が指摘される中、ワンルーム居住者の3人に1人が「気持ちを切り替える場所はない」と回答。さらに、20 代ワンルーム居住者の約半数（46.0%）が、「同じ部屋で食事・作業・睡眠を行うため、気持ちの切り替えが難しい」と感じていることが判明しました。また、ワンルーム居住者の74.5%が出費を抑えるために「狭い部屋」を選ばざるを得ず、その代償として78.4%が「ソファー（くつろぎ空間）」を諦めていることも明らかに。 注目すべきは、ソファーを持たない人の大半が「不要だから（22.4%）」ではなく「置きたくても置けない」というジレンマを抱えている点。こうした居住スペースの制約がオンオフの切り替えを妨げ、「くつろぎたいのに休めない」という隠れたストレス源であることが判明しました。

※調査対象：全国男女400人（10代～50代）うち200人がワンルーム・1Kに居住

■コアラ公式ブログ：「便利そうだけど後悔しない？」一人暮らし×ソファーベッドの本音

睡眠にまつわる様々なお役立ち情報をお届けしているコアラ公式ブログ。新生活シーズンに合わせて、「一人暮らしにソファーベッドはアリ？後悔しない選び方とタイプ別ガイド」を掲載。「ソファーベッド×一人暮らし」をテーマに、「省スペースで便利そうだけど、実際どうなの？」「寝心地は？」「ワンルームでも本当に使える？」といった疑問に、生活者目線で徹底的にお答えしています。

■公式ブログ：https://koala.com/ja-jp/blog/bedding/sofabed_living_alone/

■120日間トライアル

コアラ(R)︎なら商品（一部を除く）を120日間ご自宅でじっくりお試しいただけます。使ってみて合わない場合は、全国どこでも無料で返品＆返金可能。日本のどこに暮らしていても、心地よくぐっすり眠ってほしい。そんなコアラの気持ちをお届けします。※ 離島へのご配送は行なっておりません

■詳細は公式HPにて：https://jp.koala.com/pages/120-night-trial

■コアラ(R)︎について

睡眠不足の日本人には「スリパ」が重要！

OECD加盟33カ国の中で、最も睡眠時間が短い日本*。睡眠不足は毎日のパフォーマンス低下につながります。2015年にコアラは、オーストラリアでD2C（メーカー直販）のビジネスモデルを採用する寝具・家具ブランドとして誕生しました。2017年の日本進出以降は徹底したリサーチのもと、スリパ（スリープパフォーマンス＝睡眠の質）を高めるマットレスの開発を続けています。

その甲斐あって2024年9月には、商品比較サービスのマイベストで「高反発マットレスのおすすめ人気ランキング」と「低反発マットレスのおすすめ人気ランキング」で「オリジナルコアラマットレス」がNo.1をW受賞。同年10月には旧モデルのノウハウを基に「コアラマットレス(R) PLUS」と「コアラマットレス(R) SUPREME」の発売を開始。さらに2025年11月には「オリジナルコアラマットレス」が「mybest AWARD 2025」を受賞しました。これらすべての商品には、オーストラリアの美しい自然から着想を得たシンプルで洗練されたデザインが施されています 。

また「もっと健康的でもっと幸せな住環境をつくること」の企業目標の下、世界自然保護基金（WWF)へ150万豪ドル以上を寄付し、絶滅危惧種のコアラなどの保護に貢献しています。日本では、南西諸島に生育する固有種であるアマミノクロウサギ、ミヤコカナヘビの保護にも役立てられています。

*経済協力開発機構（OECD）による2021年版調査

コアラマットレス(R)︎ - 日本の寝室に革命を起こす

顧客中心の商品開発にD2C（メーカー直販）を組み合わせることで自宅にいても注文可能。さらに充実のカスタマーサービス、最短翌日配送、120日間まで返品・返金対応で購買体験に変革をもたらしています。

1% FOR THE PLANET

健康な地球を創るために資金援助することを誓約したビジネスのネットワークを構築し、その活動を支援、促進することがミッションです。

https://onepercentfortheplanet.org/

世界で数多くの賞を受賞

過去1年間にmybestが比較検証をおこなった家電コスメ、金融・サービスなどの合計16,000点以上の商品・サービスの中から選出した、40のベストバイ商品に贈られる「mybest AWARD 2025」を、オリジナルコアラマットレスが受賞しました。このほか、コアラ製品は、世界で数多くの賞を受賞しています。

https://koala.com/ja-jp/awards