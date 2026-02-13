「AI時代」の越境ECの勝ちパターンを7人のプロが徹底解説！

株式会社ジェネラルトレーディング越境ECプラットフォームLiveTok(R) https://livetok.shop

2026年2月18日（水）13:00～15:20に、7人の越境ECのプロがオンラインセミナーで順に登壇。

国内ECの伸び悩みに頭をかかえる事業者にとって、またとないヒントが散りばめられている。

中国ビジネスが32期となる株式会社ジェネラルトレーディングからは、代表の上田が登壇いたします。

今回のセミナーでは、中国最大のプラットフォーム「抖音 -Douyin-」における最新の成功事例を詳しく解説いたします。さらに、今回はご参加特典として以下の特別なサポートをご用意いたしました!

◆参加者限定特典

弊社の高精度シミュレーション解析システム『NeoCompass(TM)』を利用し、

貴社商品の中国での販売予想を希望者全員に無償で実施いたします。

「黒字化するのはいつから？」

「最終的なROIはどのくらい？」

「売れ始めるのは1ヶ月後？2ヶ月後？3ヶ月後？」

細かいところまで分析可能だから、たいへんご好評をいただいています！ぜひこの機会に！

◆セミナー概要（弊社上田の登壇タイミングとなります）

- 日時： 2026年2月18日（水）14:20～14:40- テーマ： 2026年の中国EC戦略：中国TikTokShopライブコマース活用の決定版- 詳細・お申込み： https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260218

貴社商品の市場性をデータでご確認いただける絶好の機会です。

高精度シミュレーション解析システム『NeoCompass(TM)』による分析をご希望の方は、

セミナーお申込後に個別で弊社までお知らせください。



有意義でしかないこのたびのオンラインセミナー、皆様のご参加をお待ちしています。



■ 株式会社ジェネラルトレーディングについて



上田祐之とは？ https://masayukiueda.com

ビジョン： ローコスト・ローリスク・ロングリターンでの中国展開支援

主要取引先：

JTB各社・HIS・近畿日本ツーリスト・伊藤忠建材・トッパンレーベル・VISAカード

ビームス・アクタス・ 東急ハンズ 阪急/阪神/京阪/南海/名古屋/各電鉄会社

日野自動車・ココ壱番屋・USJ・ ハードロックカフェ・リクルート・ティファニー美術館

千趣会・シャディ・SAVVY・プルデンシャル生命・ 三井生命・日清製粉・TBS・毎日放送

関西テレビ・CBC・東海テレビ・J-Wave・TOTO・ハリウッド



所在地：神戸市中央区下山手通2丁目13-3 建創ビル8F-33

中国事務所：〒201612 上海市新桥镇漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号B座606

本件に関するお問い合わせ先：

「テレワーク推進のため、お問い合わせはメールにて承っております」



LiveTok(R)事務局：

担当：上田／胡（コ）／小柳

ueda@realchina.jp

070-8465-8340



オンライン商談のご予約：

https://timerex.net/s/generalueda/f72991b6