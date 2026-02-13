新生活に“予定の見える化”を。上下分割手帳「セパレートダイアリー」と、折りたたみ手帳「TETEFU」、4月始まり版を2/13新発売
伊藤手帳株式会社（本社名古屋市：代表取締役社長 伊藤 亮仁 以下当社）は、自社開発・自社生産のオリジナル手帳「セパレートダイアリー」および「TETEFU（テテフ）」の2026年4月始まり版を、2026年2月13日（金）午前10時より販売開始いたします。（https://www.yumekirock.com/）
4月からの新年度・新生活に向け、予定管理を見直す動きが高まるこの時期。
仕事、家庭、学業など複数の役割を持つ人が増える中、「予定を一目で俯瞰できる手帳」へのニーズが高まっています。
当社は創業89年、OEMを主力とする手帳メーカーとして歩んできました。そのものづくりの技術を活かし、「少し変わっているけれど、使うと手放せなくなる」手帳を自社ブランドとして展開。国内外へ販売を広げています。
今回は、春の需要期に合わせた定番2アイテムの4月始まり版を発売いたします。
2/13 新発売のラインナップ
・ページの上下が分割し、月と週を同時に見渡せる「セパレートダイアリー」
・好きなリフィルを選び、折りたたんで携帯できる「TETEFU（テテフ）」
セパレートダイアリー（A５サイズ、B６サイズ）
ページを上下に分割した独自設計
上段で月間予定を確認しながら、下段で週間や1日の詳細を書くことができます。
予定を“切り替える”のではなく、“同時に見る”という発想
仕事と家庭、複数プロジェクト、受験や資格勉強など、複層的なスケジュールを持つ現代のライフスタイルに適した構造です。
自社工場における高度な製本技術
完全に裁断するのではなく、必要な部分のみを分割し、糸かがり綴じで美しく製本。愛知県の自社工場で設計から生産まで一貫して行っています。
2011年の発売以来、累計約150,000冊を販売。定番へと成長したロングセラー商品です。
ボタン付き、バンド付きなどカバーのバリエーションも豊富
セパレートダイアリー
サイズ：２種（A5、B6）
スタイル：２種（月間＋週間、月間＋1日）
価格：2,780円～（税込・送料込）
製本：糸かがり綴じ製本
製造：愛知県
本店：https://www.yumekirock.com/SHOP/385933/385935/list.html
楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/yumekirock/c/0000000672/
yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/yumekirock/4b7eebbcfa3.html
Amazon店：https://www.amazon.co.jp/stores/page/693CE179-0B2A-494E-A6E2-1EB4B51715F2
TETEFU（テテフ）（A６横長サイズ）
ハンカチのように折りたためる、業界唯一（特許取得済み）の構造を持つ手帳です。
持ち運びしやすい
広げると一覧性が高く、閉じるとコンパクト。通勤・通学バッグにも収まりやすく、外出先での予定確認にも適しています。
特徴的なPVCカバーの構造
やわらかく折りたためるよう、当社ビニール工場で幾度も試作を重ね完成しました。
折りたたむと文庫本サイズになる
豊富なリフィルでカスタマイズ
折りたたみカバーの上下にセットするリフィルは、50通り以上の組み合わせが可能。月間＋週間、月間＋1日をはじめ、市販品にはない組み合わせで自分だけのカスタマイズもできます。
2020年の販売開始以来、累計約20,000冊を販売。
近年は1月始まりに加え、4月始まりを選ぶユーザーも増え、新年度需要の定番商品として定着しています。
TETEFU（テテフ）
サイズ：１種（A6）
スタイル：２種（月間＋週間、月間＋1日）
その他お好みのリフィルを組み合わせ可能
価格：セット 2,950円～
リフィル 790円～（税込・送料込）
製本：糸かがり綴じ製本
製造：愛知県
▼販売場所 伊藤手帳ECサイトユメキロック
本店：https://www.yumekirock.com/SHOP/353918/354230/list.html
楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/yumekirock/c/0000000445/
yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/yumekirock/tetefua1ca.html
Amazon店：https://www.amazon.co.jp/stores/page/385ED533-4E7E-4EED-ACFE-CBE100DFF171
伊藤手帳株式会社について
創業89年を迎える愛知県の老舗手帳メーカーです。
1937年（昭和12年）愛知県名古屋市にて創業。手帳の製造を一筋に、現在三代目が代表をつとめています。創業から受け継がれてきたものづくりの魂と技術は国内外問わず多くの企業からの信頼を得て、OEMを中心にこれまで多くの手帳を世界中に届けています。
2021年よりSDGｓ宣言に基づく地域貢献のひとつとして愛知大学・一宮商業高校、聖徳学園中学校（東京武蔵野市）と産学連携プログラムによる手帳開発・販売を手がけ手帳需要の裾野を拡げる活動も行っています。
2023年～2024年は愛知大学キャリア支援センター、愛知県立一宮商業高等学校聖徳学園中学校（東京武蔵野市）、Sカレ（Student Innovation Collegeの略。実際に商品化を目指す大学ゼミ対抗のインターカレッジ）と手帳の新商品開発に取り組み、2024年10月には、名古屋市立大学経済学部のチームと企画開発した「パッチワーク日記」を発売。新しい着眼点とユニークなデザインで注目を集めました。2025年は神戸大学経済学部のチームと大人の学び直し手帳「Re：Buddy（リ：バディ）」を企画開発。7月～8月に開催したクラウドファンディングでは開始から25時間で目標を達成し、期間終了前に予定数量を完売する好評を得ました。
商号： 伊藤手帳株式会社
代表者： 代表取締役 伊藤 亮仁
所在地： 〒461-0034 本社：愛知県名古屋市東区豊前町3-42 TEL:052-936-2363
事業内容： 各種手帳の製造、販売、一般書籍の製造、ビニール製品の製造
資本金： 10,000,000円
URL：伊藤手帳オフィシャルサイト https://ito-techo.jp/