千葉駅すぐに10席だけのクラフトビール・タップルームが誕生│2月21日（土）、千葉駅西口直結の好立地にオープン

株式会社スタジオ・チッタ

この度、クラフトビールブランド「Citta Brewery」の新拠点として「Citta Brewery Tap Room & Food by nido kitchen」を千葉駅西口・ウエストリオ2に2026年2月21日（土）よりオープンいたします。

本店舗は、Citta Breweryにとって初の常設タップルームであり、同社の熟成肉レストラン nido kitchen (店舗：千葉市中央区神明町) がフードを担う、10席限定の小さなクラフトビールの拠点です。

Citta Brewery初の常設店として、より多くの人たちに" 魅力を届ける "ために

この写真はnido kitchenで撮影されたものでイメージとなります。

これまでもCitta Breweryは、株式会社チッタ・ライヴスが運営するレストラン「熟成肉とクラフトビール nido kitchen」でビールを提供してまいりました。



今回は千葉駅直結という立地に加え、規模を小さくすることで、初めてクラフトビールに触れる人にも自然に選んでもらえる環境を整えています。



専門性や特別感を前に出すのではなく、日常の延長線上で一杯を選べる場所としてクラフトビールの間口を広げていきます。

ご用意しているビールの種類について

当店では4タップを用意しています。

季節に応じて、随時できたてのクラフトビールをご用意してまいります。

オープン時には以下のクラフトビールをご提供する予定です。

WALNUT MOON

肉料理と合うように設計したドライスタウト。焙煎した大麦・麦芽由来の香りは、温度が低いとコーヒーのようなロースト香、温度が高くなるとナッツのようなアロマが感じられます。マイルドな苦味は初めての黒ビールとしてもオススメで、ぜひ料理と一緒にゆっくりとお楽しみください！

ビアスタイル：Dry Stout / ABV：5.8%

Teak Tick

モルトの風味をしっかりと感じられるアンバーエール。グラスに注ぐと、５種類のモルト・大麦由来の豊かな香りとエール酵母由来のフルーティな香りが、そのリッチさを物語ります。口に含めば、贅沢なモルトのうまみとコクが口全体を満たした後、心地よいホップの苦味が続き次の一口を誘います！

ビアスタイル：Amber Ale / ABV：5.5%

Ash Moment

トロピカルなアロマが溢れるDDHヘイジーIPA。２度のドライホッピングで大量のホップを使用した贅沢な１杯です。Nelson Sauvinの白ブドウ、Citraのグレープフルーツのような香りを主軸に５種類のホップのバランスを設計しました。甘さは上品で控えめ、許されるなら何杯でも飲みたいです！

ビアスタイル：DDH Hazy IPA / ABV：6%

もう1タップは、ご来店時までのお楽しみ。

フードはnido kitchenが担当。新たにスマッシュバーガーが登場！

nido kitchenで提供しているお肉は勿論、新メニューとして、「スマッシュバーガー」が登場。

高温の鉄板で一気に焼き上げることで表面は香ばしく、内側は肉の旨みを閉じ込めた仕上がりに。

余分な要素は足さず、肉・バンズ・ソースのバランスを重視したシンプルな構成としています。クラフトビールと並んだときに、味が強すぎず軽すぎない、最高のペアリングを前提に設計しました。

nido kitchenがこれまで培ってきた肉の扱いを活かしながら、シンプルかつクラフトビールと一緒に楽しめるメニューを多数ご用意しています。

千葉駅前に10席。小さく始める理由

カウンターメインにしつつ、テーブル席も数席。nido kitchenのような滞在型のレストランではなく、駅前という立地に即した、コンパクトなタップルームです。

「まずは一杯」

「次の予定の前に、一杯」

「0次会利用として、一杯」

「仕事帰りのソロ飲みに一杯」

そんな日常の動線の中に、クラフトビールの選択肢を組み込むことを目指しています。

クラフトビールだけでなく「空間設計」も自社で

この写真はnido kitchenで撮影されたものでイメージです。

店舗設計を手がけたスタジオ・チッタは、千葉県を拠点に注文住宅・分譲住宅・リノベーションまでを手がけています。

私たちが掲げているテーマは、「魅力ある暮らしづくり」です。

意匠性やデザイン性だけでなく、暮らしを起点に空間を設計することを大切にし、住宅設計で培ってきたスケール感や素材感、動線計画の考え方を、店舗や商業空間にも応用しています。



本店舗「Citta Brewery Tap Room & Food by nido kitchen」も、そうしたスタジオ・チッタの思想を背景に空間からインテリアまで設計されています。

こだわり映える空間での取材・撮影について

本店舗は、

- タップからビールを注ぐシーン- スマッシュバーガーの調理風景- スタジオ・チッタが手掛けた空間構成

など、どこを切り取っていただいても取材・撮影向きの要素を備えています。

オープン前後や、Citta Breweryの取り組みや背景についての取材も可能です。

この写真はnido kitchenで撮影されたものでイメージです。

店舗概要

店舗名：Citta Brewery Tap Room & Food by nido kitchen

オープン日：2026年2月21日（土）

所在地：千葉県千葉市中央区新千葉1-4-2

千葉駅西口 ウエストリオ2 3F

JR千葉駅西改札直結

席数 ：10席

定休日：毎週水曜日

業態：クラフトビール／フード

運営：株式会社チッタ・ライヴス

Instagram：

@citta_brewery

https://www.instagram.com/citta_brewery(https://www.instagram.com/citta_brewery/)

@nido__kitchen

https://www.instagram.com/nido__kitchen