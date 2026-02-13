【体験無料・小学生イベント】3/8（日）は親子で新宿へ！野菜収穫やソーラーカー工作など親子で楽しめるワクワク☆エコ体験いっぱいの「ミライ探究フェスタ」開催（東京都環境局主催）

株式会社マインドシェア

東京都環境局は、2026年3月8日（日）10時～17時に、新宿駅西口広場・JA東京アグリパークの2会場で、遊んで学べるワクワクエコ体験がいっぱいの「ミライ探究フェスタ」を開催します！

親子で楽しめる！おすすめポイントは3つ！

１.「ミライ体験コーナー」でテーマ別の8つのゾーンを楽しもう！

テーマ別の8つのゾーンで

・宇宙クイズや宇宙探査車の操縦

・野菜の収穫

・着古したＴシャツでつくるエコバッグやソーラーカーづくり など

その場で体験できる内容がたくさん！

２.「わくわくステージ」でこの日だけのスペシャルステージ開催！

・魔法つかいKOJI のマジックショー

世界最大級の芸術祭「エジンバラ・フェスティバル・フリンジ」で最高評価の五つ星を獲得した「魔法つかい」が、目の前で繰り広げるありえないマジック。みんなと地球のミライに魔法をかけるよ！

・その他たくさんのクイズ大会も♪

３.来場者限定！３つのプレゼント

スタンプラリーやアンケートに答えると、学校でも使えるトートバックや、500東京ポイント（先着500名程度）など嬉しいプレゼントをご用意！

イベント概要

【メディアの皆様】当日取材について（事前エントリーのお願い）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38409/table/148_1_dce1cb13588d4462678d82badfb00009.jpg?v=202602131051 ]「ミライ探究フェスタ」サイトはこちら :https://www.miraitankyufesta.metro.tokyo.lg.jp/

東京都では、小学生がおうちの環境リーダー（環境局長）になって、家族と一緒に楽しみながらエコアクションに取り組むことを目的とした事業（わが家の環境局長事業）を進めており、その一環として「ミライ探究フェスタ」を開催いたします。

本イベントでは、当日の取材・撮影（写真・映像）も歓迎しております。

親子で野菜の収穫体験や工作に取り組む様子、体験ゾーンを巡りながら学ぶ子どもたちの姿、マジックショーやクイズ大会で会場が盛り上がるシーンなど、写真・映像取材に適した場面が多数ございます。

※なお、子どもたちのお顔だしやインタビューの可否については、イベント当日、メディア様側にて、ご本人・保護者様へのご確認をお願いいたします。

当日取材をご希望いただける場合は、3月３日（火）までに、下記フォームからエントリーをお願いいたします。

取材希望フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnwySxZaXhQNBjdbhKmOhJ6BJIMt95EQ8RXhzdqZpFkDkdyg/viewform?usp=header

■本イベントの取材に関するお問い合わせ

「ミライ探究フェスタ」イベント運営事務局（株式会社マインドシェア内）

担当：安藤・秋山

TEL：03-6823-1234（平日10:00～18:00）

080-6318-6692（3/8イベント当日のご連絡先）

MAIL：mirai.tankyu.festa@mindshare.co.jp

■株式会社マインドシェア（東京都環境局からの本イベント運営業務受託企業）へのお問い合わせ

株式会社マインドシェア ママコミュニケーションデザイン戦略チーム

TEL：03-5232-0585

MAIL：mamanowa.info@mama-marketing.co.jp

（株）マインドシェア 公式サイトはこちら :https://www.mindshare.co.jp/