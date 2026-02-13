若い発想×老舗技術　産学連携「ワンセメ手帳」が異例の5年目へ、支持拡大で定番モデルに。2026年版、2/13新発売

伊藤手帳株式会社

伊藤手帳株式会社（本社名古屋市：代表取締役社長 伊藤 亮仁 以下当社）は、自社開発・自社生産の完全オリジナル手帳「ワンセメ手帳」の販売を2月13日（金）午前10時より開始します。（https://www.yumekirock.com/）

本商品は、産学連携プログラムの一環として愛知大学の学生が考案し、商品化された手帳です。

「スマホ世代の大学生が本当に使いやすい手帳」をテーマに誕生し、2021年の発売以来、学生コラボ製品としては異例の5年目を迎えました。

大学生向けに開発された構造は、現在では社会人や子育て世代にも広がり、「軽さ」「一覧性」「効率性」を求めるユーザーから支持を集めています。

ワンセメ手帳の特徴

・1年を２冊に分冊。軽く持ち運びしやすい

・月間ページが折りたたみ式。どの週とも同時に見られる

1年を２冊に分割

前期（3月～8月）、後期（9月～3月）の2冊構成。

1冊あたりを薄く軽量化することで、しっかり書ける手帳でありながら持ち歩きやすさを実現しています。大学の履修管理はもちろん、プロジェクト単位で予定を区切りたい社会人や、荷物を軽くしたいユーザーにも好評です。

月間ページが折りたたみ式

月間ページを折りたたむことで、どの週ページとも同時に見られる設計。

ページを行き来せずに予定を俯瞰できるため、予定管理のスピードと正確性が向上します。

“タイパ”を重視する世代だけでなく、

タスクの多い社会人、家族の予定を管理するユーザー層にも支持されています。

特殊な工程を必要とするため、製本技術に自信のある手帳メーカーだから実現した仕様です。

半年間の予定やログを一覧できる巻頭ページは、長期スパンの目標管理や進捗確認にも対応できる学生考案ならではの時間割ページは、「子どもの習い事管理や家庭の予定整理に便利」とユーザーにも好評

・ワンセメ手帳

・価格：1,480円（税込）（前期＋後期＋カバー１つのセット）

・本体サイズ：B6（128×182×7ｍｍ）

・本体重量：約118g(本体のみ)

・製本方法：糸かがり綴じ製本

・本体素材：手帳用上質紙（カバー素材：PVC）

▼販売場所 伊藤手帳ECサイトユメキロック

本店：https://www.yumekirock.com/SHOP/oneseme.html

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/yumekirock/536/

yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/yumekirock/oneseme.html

伊藤手帳株式会社について

創業89年を迎える愛知県の老舗手帳メーカーです。

1937年（昭和12年）愛知県名古屋市にて創業。手帳の製造を一筋に、現在三代目が代表をつとめています。創業から受け継がれてきたものづくりの魂と技術は国内外問わず多くの企業からの信頼を得て、OEMを中心にこれまで多くの手帳を世界中に届けています。

2021年よりSDGｓ宣言に基づく地域貢献のひとつとして愛知大学・一宮商業高校、聖徳学園中学校（東京武蔵野市）と産学連携プログラムによる手帳開発・販売を手がけ手帳需要の裾野を拡げる活動も行っています。

2023年～2024年は愛知大学キャリア支援センター、愛知県立一宮商業高等学校聖徳学園中学校（東京武蔵野市）、Sカレ（Student Innovation Collegeの略。実際に商品化を目指す大学ゼミ対抗のインターカレッジ）と手帳の新商品開発に取り組み、2024年10月には、名古屋市立大学経済学部のチームと企画開発した「パッチワーク日記」を発売。新しい着眼点とユニークなデザインで注目を集めました。2025年は神戸大学経済学部のチームと大人の学び直し手帳「Re：Buddy（リ：バディ）」を企画開発。7月～8月に開催したクラウドファンディングでは開始から25時間で目標を達成し、期間終了前に予定数量を完売する好評を得ました。

商号： 伊藤手帳株式会社

代表者： 代表取締役 伊藤 亮仁

所在地： 〒461-0034 本社：愛知県名古屋市東区豊前町3-42 TEL:052-936-2363

事業内容： 各種手帳の製造、販売、一般書籍の製造、ビニール製品の製造

資本金： 10,000,000円

URL：伊藤手帳オフィシャルサイト https://ito-techo.jp/