ヨックモックミュージアム、美術検定1級アートナビゲーターを対象とした第4期公式SNSアンバサダーを決定!!

一般社団法人YMハウス

ヨックモックミュージアム(東京都港区、館長：藤縄洋子）は、美術館の魅力をより広く発信するため、美術検定協会が主催する「美術検定」1級取得者（称号：アートナビゲーター）を対象に第4期の公式SNSアンバサダーを募集。このたび、開催中の企画展「ピカソ・ミロ・バルセロのセラミックーカタルーニャへの愛ー」をアートナビゲーターならではの視点で紹介する2名を決定しました。2026年12月20日(日)までの会期中、展覧会をより深く楽しめる鑑賞力を高めるヒントを、当館のSNSやご自身のSNSでご紹介いただく予定です。アンバサダーそれぞれの視点も知っていただくことで、展示作品をさらに深く鑑賞する楽しみや新たな発見があるはずです！お楽しみに！

「ピカソ・ミロ・バルセロのセラミックーカタルーニャへの愛ー」展公式SNSアンバサダーのお二人（左から、高村様、木村様 ）

ヨックモックミュージアムでは、「ピカソ・ミロ・バルセロのセラミック―カタルーニャへの愛―」展を開催します。本展は、監修にスペイン美術研究者の松田健児先生をお迎えし、スペインを代表するパブロ・ピカソ、ジュアン・ミロ、ミケル・バルセロのセラミック作品を中心に、彼らがカタルーニャという土地といかに深く結びついていたか、カタルーニャに寄せたそれぞれの思いのかたちをご覧いただく展覧会です。

■ヨックモックミュージアム第４期公式SNSアンバサダー

お二人とも、美術検定(R)1級アートナビゲーターです。

お名前：木村 木綿子様

※第3期から継続

ご紹介いただくSNS

https://www.instagram.com/enjoy_northernalps_life/

お名前：高村 啓子様

ご紹介いただくSNS

https://www.instagram.com/keikotakamura8/

《参考サイト》

その他、内覧会レポーターも大活躍！

美術検定１～３級の中から14名が、開館前日の内覧会にご参加されました。各自SNSでレポートしてくださいますのでお楽しみに♪

※レポートのまとめページは、公式サイト「MUSEUM TOPICS」にて2月14日までに順次公開予定です。

https://yokumokumuseum.com/topics/

■ヨックモックミュージアムは、 「美術検定」の応援館です。

検定合格時に発行された認定証のご提示でもれなく特典があります。（全級対象）

特典：ポストカードを1枚進呈

■「美術検定」とは

一般社団法人美術検定協会が企画運営している民間検定試験です。美術の知識と知見を高め「みる力」を養うプログラムとして、4級（初級）～1級（最上級）までの4レベルを設けています。

https://www.bijutsukentei.com/

美術検定公式ロゴ

■アートナビゲーターとは

美術検定1級合格者。美術に関する幅広い知識・情報をもとに、他者に対し、より深い作品の理解へ導くための、ナビゲート（道案内）の方法や手段を考え、伝えることができます。

■展覧会タイトル

展覧会名：ピカソ・ミロ・バルセロのセラミックーカタルーニャへの愛ー

監 修：松田健児（まつだ けんじ）氏（慶應義塾大学教授）

会 期：2026年2月10日（火）～2026年12月20日（日）

月曜休館（ただし月曜が祝日の場合は翌平日）

10:00-17:00 （入館は閉館の30分前まで）

入場料（税込）

一般\1,400

学生\1,000 高校生以下無料

※学生の方は学生証等の在籍が確認できるものをご提示ください。

※障がい者手帳をご提示の場合、ご本人と付き添いの方1名は無料。

※団体割引をご希望の方は、条件をご確認ください。

※お得に入館できる情報は公式サイトでご確認ください。

公式サイト https://yokumokumuseum.com/

■会場概要

ヨックモックミュージアム（2020年10月25日開館）

住 所：〒107-0062 東京都港区南青山6丁目15-1

アクセス：渋谷駅東口より51番のりば都営バス「01系統」乗車、「青山学院中等部前」下車徒歩1分

※駐車場はございません。

電話番号：03-3486-8000

https://prtimes.jp/a/?f=d55763-119-520cd5f8f2773b9bec038859bdf98e90.pdf