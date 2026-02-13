【AI動画制作サービスVideo Craft活用事例紹介】オルガノ株式会社様が従業員向け研修動画（海外グループ会社向けの多言語版含む）の作成を目的にVideo Craftを導入

株式会社Stand Technologies

株式会社Stand Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役 共同代表：河合真吾・中川 綾太郎）はこのたび、従業員向け研修動画（海外グループ会社向けの多言語版含む）作成を目的として、オルガノ株式会社様にAI動画制作サービスの「Video Craft」を導入いただいたことをお知らせいたします。

サービスURL：https://videocraft.jp/

【オルガノ株式会社様 概要】

企業名：オルガノ株式会社

業種：機械（総合水処理エンジニアリング）

従業員数：1,277人（単体）／2,660人（連結）

ご利用用途：従業員向け研修動画作成

Q1.Video Craftの導入を検討された背景には、どのような課題がありましたか。

【Video Craftに関するお客様の声】

研修動画を作成する際、PowerPointに録音して動画をつくっていましたが、原稿を読み間違えたりろれつが回らなかったりして何度も録りなおす必要があり、負荷の高い作業でした。

また、海外グループ会社で働く外国籍の従業員向けに同じ内容の研修をしたくても、言葉の壁があってなかなか進めることができませんでした。

Q2. Video Craftを検討される中で、他の選択肢と比べて決め手になったポイントは何でしたか。

- PowerPointと同等の手軽さで動画を作成できるところ- 画面や音声を細かく修正ができるところ- 多言語への翻訳ができて、その言語での読み上げ機能があるところ

Q3. 実際にVideo Craftを使ってみて、「良いと感じた点」や「便利だと感じた点」を教えてください。

- ひとつの言語で資料をつくった後、手間をかけずに他の言語に翻訳できること。- URLを共有することで、レビュー依頼ができること。- 動画はクラウド上で何度でもプレビューでき、ダウンロードして初めて「使用時間」としてカウントされるため、無駄がないこと。【Video Craftについて】

Video Craft（ビデオクラフト）は、AI技術を駆使して誰でも簡単に高品質な動画を制作できるサービスです。PowerPointやPDFの資料をアップロードし、自然で流暢な日本語のAI音声ナレーションやアバターを組み合わせ、高品質な動画を専門知識なしで簡単に作成できます。

直感的な操作性もVideo Craftの特徴です。PowerPointのスライド作成のような感覚で、編集に不慣れな人でもスムーズに扱えます。

法人向け活用シーンも幅広く、研修やeラーニング教材、企業PR、採用動画、社内紹介など多彩な用途に対応。従来の映像制作に伴うコストや時間を大幅に削減でき、企業のDX推進やコンテンツ内製化をサポートします。

多言語版を制作したいお客様には、特におすすめです。日本語版のファイルを作成すれば、動画内の文字とナレーションをワンクリックで51ヶ国語に翻訳できます。海外のお客様や日本語を母国語としないスタッフ、海外拠点のスタッフにも適切な動画コンテンツを提供できます。

Video Craftの資料請求はこちら：https://videocraft.jp/service-guide-org

【株式会社Stand Technologies 会社概要】

社名：株式会社Stand Technologies

所在地：東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル4階

代表者：代表取締役 共同代表 河合 真吾・中川 綾太郎

設立：2020年4月

事業内容：AI動画サービスVideo Craft（https://videocraft.jp/）・AI音声サービスVoice Space（https://voicespace.ai/）

コーポレートサイト：https://standtech.jp/