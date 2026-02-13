【ニトリ デコホーム】乾燥機対応の綿100％タオルが新登場！ふんわり感を長く保ちます。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月下旬からニトリネットおよび全国のデコホーム店舗にて販売を開始した「乾燥機対応タオルシリーズ」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100015490/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100015490/)

乾燥機付き洗濯機の普及により、家庭で乾燥機を使う機会が増えています。毎日使うタオルだからこそ、心地よさを長く保ちたい。そのような声にお応えし、デコホームから乾燥機対応のタオルシリーズが登場しました。綿100％のやさしい肌ざわりで、日々の暮らしに寄り添います。

※写真はイメージです

ふんわり感の持続を追求し、糸選びと織り方にこだわることで乾燥機対応を実現しました。従来品（※1）と比較し、肌触りがより長持ち（※2）します。安心して乾燥機をご使用でき、快適な使い心地を長くお楽しみいただけます。乾燥機対応タオルをデコホームでぜひお試しください。

※1 同じ綿量で乾燥機非対応タオルの従来品の比較

※2 KES圧縮地の比

■商品紹介 ※価格は全て税込み表記

【商品名】乾燥機対応 バスタオル(IW6)

【価格】1,490円

【サイズ（約）】幅60×奥行120×高さ1cm

【カラー】ダークグレー・ネイビー・ローズ

【商品名】乾燥機対応 スリムバスタオル(IW6)

【価格】999円

【サイズ（約）】幅34×奥行120×高さ1cm

【カラー】ダークグレー・ネイビー・ローズ

【商品名】乾燥機対応 フェイスタオル(IW6)

【価格】599円

【サイズ（約）】幅34×奥行80×高さ1cm

【カラー】ダークグレー・ネイビー・ローズ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112100015490/?rc=rt

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

■使用上の注意点

●柔軟剤のご使用は必要最小限にしてください。タオル本来の吸水性を損ない、毛羽落ちの原因となります。

●ご使用前に洗濯ネットに入れ、柔軟剤を使わずに単独洗いしてから使いはじめてください。 特にはじめのうちは毛羽落ち、色落ちがします。4、5回程度洗うと、毛羽落ち、色落ちが少なくなります。

また、洗濯機まかせではなく、水の量は多め、すすぎ回数も多めでお願いします。

●毛羽が落ち着くまでは、洗濯ネットをご使用ください。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html