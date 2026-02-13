CLIO（クリオ）より、甘い余韻をまとう「シュガーアフタヌーンコレクション」 が2月25日より新登場！リップチーク・アイパレット・リップセラムの3アイテムを同時発売

甘い余韻を楽しむ、シュガーアフタヌーンコレクション



本コレクションは、午後のひとときに楽しむアフタヌーンデザートのように、心と表情をやさしく満たすカラーとツヤ感をテーマにした新シリーズです。


CLIOの“パティシエ”が贈る、糖分チャージのデザートコースをイメージし、クリアな発色、重ねて楽しめる色づき、軽やかな質感にこだわりました。


日常のメイクに甘さとときめきを添える、リップチーク・アイパレット・リップセラムの3アイテムが2月25日より登場します。


透けツヤを重ねて楽しむ、リップ＆チークバーム

クリアなカラーバームをレイヤリングして、透明感のあるヘルシーなツヤ感を演出するリップ＆チークバーム。


指の温度でとろけるようになじみ、血色感をナチュラルに仕上げます。




クリオ エッセンシャルリップチークタップ


（シュガーアフタヌーンコレクション）


価格：1,980円（税込）


容量：4.5g


2026年2月25日オンライン発売


2026年3月中旬より順次オフラインにて発売


＜POINT＞

●透き通るようにクリアに発色するヘルシーグロウ


指の温度でバームがとろけて、透き通るようにクリアに発色


健康的なヘルシーグロウフィニッシュ



●誰でも簡単に血色感をレイヤリング


クリアな発色だから量の調節も、薄く均一に塗布するのも簡単


レイヤリングして、お好みの発色と血色感を演出可能



●マルチユーズで使いたいところにどこにでも！


ベタつかず、クリアで自然に発色！


血色感が必要な部分にどこにでも使えるリップ＆チークバーム


＜カラーバリエーション＞


09 ストロベリー フォンデュ


甘く溶かしたフォンデュに


苺をぽちゃんと浸した、


甘酸っぱいストロベリーミルクカラー






10 チョコ ポン ベリー


ふんわりミルクチョコのフォンデュに


いちごをたっぷり浸した、


やわらかいニュートラルピンクブラウンカラー





甘いデザートムードを詰め込んだ、デイリーアイパレット

軽やかなテクスチャーが目元に密着し、抜け感のある色使いが楽しめるデイリーパレット。


デザートのようにやさしく甘いカラーで、毎日のメイクにときめきをプラスします。




クリオ プロアイパレットエアー


（シュガーアフタヌーンコレクション）


価格：3,470円（税込）


容量：0.6g×12


2026年2月25日発売


2026年3月中旬より順次オフラインにて発売


＜POINT＞

●ベースから陰影まで捨て色のない ALL-底見え パレット


2色をキープしながら、活用度に合わせたパレットを実現! ベースカラーから陰影カラーまで必要な色をすべて揃えたパレット



●パーソナルカラーに合わせて選べる 「カストーンマイズ」


カスタマイズしたように、自分に合うトーンカラーが見つかるカラーバリエーション



●しっかり密着、圧倒的なテクスチャークオリティー


タッチした瞬間感じるやわらかなテクスチャーとしっかりとした発色で粉飛びなし


＜カラーバリエーション＞


22 シュガー アフタヌーン


ホワイトクリームのようにピュアで、


いちごのように愛らしいソフトピンクパレット


おすすめ：ブルベ夏ライト～ニュートラル






111 ロマンティック ルビーベリー


（日本限定カラー）


ルビークリームのように濃密で、


上品なロマンティックルビーピンクパレット


おすすめ：イエベ春ライト～ブライト






ツヤとケアを同時に叶える、デザート発想リップセラム

潤いと果実のように澄んだ血色感をプラスした、ハイブリッドリップケア！


ケアしながらメイクの仕上げまで楽しめる、新世代のリップアイテムです。




クリオ グレーズリップセラム


（シュガーアフタヌーンコレクション）


※オンライン販売限定


価格：1,540円（税込）


容量：8g


2026年2月25日発売


＜POINT＞

●乾燥した唇にうるおいと血色感を与えるベリーヒアルロンコンプレックス*¹ ²


水分を引き寄せて閉じ込める成分配合*¹で、ベリー由来成分*²をプラスしたシナジーリップケア


*¹：ヒアルロン酸Ｎａ（皮膚コンディショニング剤）


*²：クランベリー果実エキス（皮膚コンディショニング剤）



●リップメイクの仕上げに、キーチャームまで楽しめるリップセラム


リップケアを超える、キーチャームがアクセントの新世代リップアイテム



●唇のラインまで包み込む密着シリコンアプリケーター


やわらかなカーブチップがリップラインに沿ってなめらかにフィットし、シリコンチップで毎日衛生的に使えるアプリケーター


＜カラーバリエーション＞


05 チェリー ボム


ひと口かじると、チェリーシロップが


パチッとはじけるチョコレート







06 ベリー トリュフ


ベリーガナッシュをころころ丸めて


作ったまんまるチョコレート






07 シー ソルト ミルク


ミルクチョコレートに


ひとつまみのソルト






08 ヌガー チョコ


甘くてなめらかなキャラメルみたいに


もっちりとろけるチョコレート





●「CLIO（クリオ）」について

CLIOは1993年にメイクアップアーティストにより誕生した韓国で最も長い歴史を持つメイクアップブランドです。


プロのアーティストのノウハウを詰め込んだ革新的な品質と感覚的なカラー、スタイリッシュなデザインで、誰もが簡単にプロ並みのメイクアップを楽しめます。


