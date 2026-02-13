【エスパル仙台】東北初出店『Aiam (アイアム)』が3月6日(金)にNEW OPEN!!

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社 仙台市、代表取締役社長：松崎 哲士郎)が運営するエスパル仙台(所在地:仙台市青葉区中央1-1-1)東館2Fに、株式会社 Aiam (本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤井亮輔)が運営する「Aiam (アイアム)」が3月6日(金)、新規オープンいたします。

１ 店 舗 名 Aiam (アイアム)

２ オープン日 2026年3月6日(金)

３ 運 営 主 体 株式会社 Aiam

４ 営 業 時 間 エスパル仙台の営業時間に準じます。

５ 店 舗 紹 介

「私は、”わたし”、幸せはいつも私の心が決める」をコンセプトにしたフレグランスブランド、Aiam (アイアム)。あなたの人生に寄り添う「chapter (香り)」シリーズは、全10種類の香りからフレグランスをはじめ、ボディ・ヘアケア、ルームフレグランスなどを展開。

6 オープン特典

2wayチェーンフレグランスケース

オープンを記念して、フレグランス8mlサイズを含む、11,000円(税込)以上お買い上げのお客さまに「2wayチェーンフレグランスケース」をプレゼントいたします。

※数量限定、なくなり次第終了。

※おひとり様1点限りとさせていただきます。

〈店舗位置〉

＜エスパル仙台営業時間について＞※2026年2月13日(金) 現在

■日曜日～木曜日

ショッピング 10:00～20:00(一部店舗を除く)

飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)

■金・土・祝前日

ショッピング 10:00～21:00(一部店舗を除く)

エスパル仙台II 10:00～20:00(一部店舗を除く)

飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)

■エスパル仙台に関するお問い合わせについて

TEL：022-267-2111（代表）受付時間 10：00～18：00

◎本プレスリリースは、2026年2月13日(金)時点の情報です。

今後変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。