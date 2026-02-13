【エスパル仙台】東北初出店『Aiam (アイアム)』が3月6日(金)にNEW OPEN!!

写真拡大 (全4枚)

仙台ターミナルビル株式会社

　仙台ターミナルビル株式会社(本社 仙台市、代表取締役社長：松崎 哲士郎)が運営するエスパル仙台(所在地:仙台市青葉区中央1-1-1)東館2Fに、株式会社 Aiam (本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤井亮輔)が運営する「Aiam (アイアム)」が3月6日(金)、新規オープンいたします。





１　店 舗 名 　　 Aiam (アイアム)


２　オープン日 　2026年3月6日(金)


３　運 営 主 体　 株式会社 Aiam


４　営 業 時 間 　エスパル仙台の営業時間に準じます。


５ 　店 舗 紹 介


「私は、”わたし”、幸せはいつも私の心が決める」をコンセプトにしたフレグランスブランド、Aiam (アイアム)。あなたの人生に寄り添う「chapter (香り)」シリーズは、全10種類の香りからフレグランスをはじめ、ボディ・ヘアケア、ルームフレグランスなどを展開。


6　オープン特典




2wayチェーンフレグランスケース

オープンを記念して、フレグランス8mlサイズを含む、11,000円(税込)以上お買い上げのお客さまに「2wayチェーンフレグランスケース」をプレゼントいたします。


※数量限定、なくなり次第終了。


※おひとり様1点限りとさせていただきます。





〈店舗位置〉




＜エスパル仙台営業時間について＞※2026年2月13日(金) 現在


■日曜日～木曜日


ショッピング 10:00～20:00(一部店舗を除く)


飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)


■金・土・祝前日


ショッピング 10:00～21:00(一部店舗を除く)


エスパル仙台II 10:00～20:00(一部店舗を除く)


飲食店 11:00～22:00(一部店舗を除く・ラストオーダーは各ショップにお問合せください)



■エスパル仙台に関するお問い合わせについて


TEL：022-267-2111（代表）受付時間 10：00～18：00



◎本プレスリリースは、2026年2月13日(金)時点の情報です。


今後変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。