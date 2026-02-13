2月27日（金）和食麺処サガミみよしインター店グランドオープン！

株式会社サガミホールディングス

株式会社サガミホールディングスのグループ企業であるサガミレストランツ株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地、代表取締役社長：鷲津 年春）は、2026年2月27日（金）に「和食麺処サガミみよしインター店」をグランドオープンいたします。

名古屋発祥の「和食麺処サガミ」は、うどん・そば・丼・定食など、幅広い世代の方々にお楽しみいただける本格和食レストランです。出汁や素材へのこだわりを大切に、旬の食材を活かした料理を通じて、家族みんなが笑顔になれる“和の食体験”を提供いたします。

グランドオープンを記念し、下記日程にて「OPEN祭り」を開催。

おすすめの品を特別記念価格でご提供するほか、彩り豊かで素材と味にこだわった多彩なお料理をご用意しております。

また、サガミみよしインター店限定でご利用いただける割引券を本リリース内に掲載しております。この画面をご提示いただくと、期間中は何度でもご利用いただけます。

■オープン記念割引券

【和食麺処サガミみよしインター店】

■住所：愛知県みよし市莇生町並木62-4

■営業時間：11:00～22:00（オーダーストップ21:30）

■電話番号：0561-76-6222

■OPEN祭りの概要

【グランドオープン記念 先着特典】

OPEN 2026年2月27日（金）より、サガミみよしインター店にてお食事・テイクアウトをご利用のお客様 先着1,000名様に、「サガミオリジナルそば茶500ml」を進呈いたします。

※なくなり次第終了いたします。

【期間】

2026年2月27日（金）から2026年３月３日（火） ５日間

<寿司天ざるそば和膳【5貫】 >

OPEN記念価格1,890円（税込）

麺・天ぷら・寿司・茶わん蒸し・小鉢をセットにした「サガミのこだわり」を満喫できる商品です。

<大海老天のふわたま丼と麺>

OPEN記念価格1,830円（税込）

自慢の大海老天を2本使用し、ごま油が香るふんわり玉子で仕上げたサガミの名物丼。ばらのりの磯の香りがおいしさを引き立てています。

<自慢の手羽先（5本）>

OPEN記念価格600円（税込）

2018年手羽先サミットで殿堂入りを果たした、サガミ自慢の人気No.1メニュー「手羽先」。

タレ・塩から選べ、ジューシーで香ばしい味わいはお子様にも大人気。家族みんなで楽しめる逸品です。

また下記日程にて企画を実施いたします。

OPEN祭り 第2弾 2026年３月６日（金）から2026年３月10日（火）５日間

詳しくは、下記HPのお知らせ欄よりご確認ください。

【和食麺処サガミについて】

東海地方を中心に、関東、関西、北陸で163店舗を展開しております。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“3たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し毎日そば粉を挽いています。

そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮込、手羽先などの「なごやめし」、四季折々の素材を活か

「和膳」など、幅広いメニューを取り揃えております。

テイクアウト専用麺、韃靼そば、うどん、きしめんは弊社工場にて製造しております。

■石臼挽き国産そば

厳選素材「国産そば」を「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわり、毎日店頭の石臼でそばの実を挽き、毎日かかさず店頭で製麺し、注文のたびに湯がくことを全店行っています。

店内製麺だから感じる「香り・喉ごし」が自慢の逸品です。

■みそ煮込

販売数日本一※の名古屋名物「みそ煮込」。秘伝の味噌は、赤・白・八丁味噌の黄金バランスが味の決め手。

みそ煮込専用麺を生麺から煮込むことで独自の風味、コシを引き出します。味噌の効能は、「味噌は医者いらず」と言われる程、栄養価が高いといわれています。 ※レストラン部門

■手羽先

サガミ不動の人気No.1の一品メニュー「自慢の手羽先」。その味は認められた味で、2018年手羽先サミットで殿堂入り認定を受けた逸品。タレ・塩より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気の商品です。

■厳選素材 黒毛和牛宮崎牛

国内屈指の黒毛和牛の産地は宮崎県。その中でも最上級のものだけが「宮崎牛」と名前を許され、その豊潤で奥深い味わいは国内外で最高の評価を得ています。

■自社製麺『うどん』

小麦粉の香りと味わいを、さらに引き立てるこだわり製法。麺の長さと量を増やし、出汁との相性もさらに良くなりました。

ホームページ：https://www.sagami.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/sagamiholdings/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/sgm_restaurants

Instagram：https://www.instagram.com/sgm_restaurants/

サガミアプリ：https://misesystem.com/store/?u=NA2200719(https://misesystem.com/store/?u=NA2200719)

【記載内容に関するお問合せ】

サガミレストランツ株式会社 価値創造支援部 企画・販促チーム

担当：朝比 TEL：052-737-6000

E-mail：f_asahi@sagami.co.jp

