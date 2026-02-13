PRMツール PartnerProp（パートナープロップ） とビジネスギフト施策(R)サービス SendWOW（センドワオ） が連携開始

株式会社Smapo

株式会社Smapo（本社：東京都中央区、代表取締役：蔭山明里、以下：Smapo）は、PRM（パートナー関係管理システム ※1）「PartnerProp（パートナープロップ）」（以下、PartnerProp）を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：井上拓海、以下：パートナープロップ）とのシステム連携を開始いたします。本連携により、PartnerProp 上の操作画面から「SendWOW（センドワオ）」（以下、SendWOW）のビジネスギフト施策(R)（※2）機能を直接呼び出し、商談を獲得したパートナー社内の現場担当者へのギフトボックス送付や、パートナージャーニーに合わせた適切なタイミングでのパートナーギフティングをワンクリックで実行できるようになります。

■ 背景と連携の狙い

昨今、事業成長を実現するチャネル戦略として、パートナー活用の重要性が高まる中、パートナー企業で活躍する個人のエンゲージメント強化の手段として“ビジネスギフト施策(R)”が注目されています。従来のパートナーセールスでは、パートナー個人へのインセンティブが販売実績に対してのみ提供されることが多く、新規商材をパートナーが積極的に学び、提案するための動機づけが難しいという課題がありました。これを受け、Smapoおよびパートナープロップは、eギフトプラットフォーム事業を展開する株式会社ギフティと3社で協業し、パートナー企業やそこで働く個人に直接「感謝」を届ける新しいギフト体験である「パートナーギフティング」の仕組みを開発しており、本取り組みの一環として、この度、PartnerPropとSendWOWの連携を実現いたしました。本連携によって、PartnerProp 上に登録頂いているパートナーに対して、販売実績を生むまでのプロセスをステップに分けて簡単にギフティングすることが可能となり、パートナーの皆様の日々の活動にギフトで報いながら、パートナーの成果創出を支援することができます。なお、ギフトボックスは、用途に応じて、デジタル/モノ両ギフトの提供が可能です。

■ 導入企業様の声（ i-PRO株式会社 DXマーケティング ディレクター 高本 一平様）

インセンティブを『成果』ではなく『行動』に対して提供。2週間で20名が学習完了

従来は「受注」に対してギフトを送っていましたが、今回は「トレーニング受講」や「案件申請」など、上流の営業活動に対してギフトを贈る形に切り替えました。ギフト内容も現場の声に基づき、自社ロゴ入りのモバイルバッテリーを制作。

取り組み開始からわずか2～3週間で、20名近くがラーニングを受講し、十数件の案件申請が進行するなど、想定以上のスピードで成果が出ています。今後は「誰が学習を完了したか」等の行動の見える化をさらに進め、パートナーがより楽しく自発的に動ける仕組みを進化させていきたいと考えています。

▼本施策の背景や詳細については、高本氏のnoteでも公開されています。

パートナーマーケティングに「魂」を込めて指数関数的成長を目指す(https://note.com/ippei_0101/n/n29947b041b9e)

■ 主な機能概要

■ 活用シーンと期待される効果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92491/table/15_1_665d74201c3788325e8dae76f428be7d.jpg?v=202602130151 ]

想定される活用シーンは以下のとおりです。

- リードを登録したパートナーへ、小さな感謝をつたえるためのデジタルギフト付きメッセージカードを送付- 契約を獲得したパートナーへ、もらって嬉しいロゴ入りSwag(R)（※3）を同梱したギフトボックスを送付- アクティブなパートナーを増やすためのご紹介キャンペーンのご案内を同梱したギフトボックスを、商談や成果を創出したパートナーへ送付

期待される効果は以下のとおりです。

■ 今後の展望

- 適切なタイミングでのサプライズギフトにより、パートナー社内の現場営業担当者との関係性を深め、継続的な共創活動を推進- ご紹介キャンペーン等の施策を実行することで、パートナー企業の現場担当者個人個人にも喜んでいただくとともに、パートナー企業の共創へのモチベーションを最大化- ギフト施策の効果（到着状況、反響等）を可視化し、次回施策の最適化に活用- 資材調達やギフト選定など手間のかかるビジネスギフト施策をツールから実行し効率化。送付ミスや重複送付を防止

本連携を皮切りに、パートナージャーニーと連動した新規リード獲得、初回商談成立、クロージングなど各ステージに応じたオートメーション連携や、AIによる最適ギフト推薦機能など、さらなる機能拡充を予定しております。今後も Smapo とパートナープロップは、パートナーギフティングを通じて、パートナーマーケティングの更なる発展と成果創出に貢献してまいります。

※1 PRM（パートナーリレーションシップマネジメント）とは、企業が販売代理店や小売業者などのビジネスパートナーとの関係を強化する手法です。

※2 ビジネスギフト施策(R)とは、企業が顧客や取引先、パートナーや従業員などに対して、感謝のレターやギフトを贈ることで関係性を構築・強化するマーケティング手法です。ビジネスギフト施策(R)は、株式会社Smapo の登録商標です。

※3 Swagとは、ロゴやコーポレートカラーなどその企業らしさが込められたオリジナルギフトです。顧客や取引先、自社で働く従業員など、関係性の構築・維持・強化を目的に贈る特別なギフトとして活用されます。一般的な販促品・ノベルティのように不特定多数へ配布するものとは異なり、上質でこだわりのあるギフトを通じて企業からの気持ちを伝え、相手との関係性を深める役割を持っています。Swagは株式会社ギフティの登録商標です。

■パートナーマーケティングを実現するPRM「PartnerProp」とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。

https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/

「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模38兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売 設立：2023年5月

代表者：代表取締役 CEO 井上 拓海 所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式HP：https://partner-prop.com/

■BtoB ギフトマーケティングプラットフォーム「 SendWOW 」について

「SendWOW」は効率的かつ柔軟なオフライン送付施策を実現するサービスです。シンプルなお手紙、自社ノベルティ、デジタルギフトなど様々な送付が可能です。

これまで難しかったオフライン施策の改善PDCAをより迅速かつ効果的に実行いただけます。

SendWOW はこれからも、「相手を想う優しいコミュニケーションがスタンダードな世の中に」というビジョンを実現するために、組織一丸となって取り組んでいきます。

サービスページ : https://sendwow.jp/

■株式会社Smapoについて

「相手を想う優しいコミュニケーションがスタンダードな世の中に」というビジョンのもと、パーソナライズなオフライン施策 × データライズ × Cloudのソフトウェア/データベースを提供するスタートアップです。



社 名： 株式会社Smapo

所在地： 〒103-0027 東京都中央区日本橋２丁目１－１７ 丹生ビル2階

代表者： 代表取締役 蔭山明里

URL： https://www.smapo.co/company