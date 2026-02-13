AIが現実世界の“移動するモノ”に本格的に介在する「フィジカルAI元年」を迎え、株式会社ブライセンは、AD/ADAS分野で培ったデータエンジニアリングの知見をもとに、物流・倉庫領域における次世代のデータ活用像を提示します。

2026年は、AI誕生70周年という節目であると同時に、AIが車両やロボットなど現実世界の“動く存在”に直接関与する「フィジカルAI元年」とも呼ばれています。

物流・モビリティ分野においても、自動運転トラックや倉庫自動化の進展により、

AIとデータの役割は新たな段階へと移行しつつあります。

一方で、物流現場では、TMS（輸送管理システム）、WMS（倉庫管理システム）、WES（運用管理システム）、WCS（倉庫制御システム）などが高度化する一方、

車両データや倉庫データを横断的に活用するためのデータ設計や統合の在り方が十分に整理されていないという課題も顕在化しています。

こうした背景を踏まえ、AD/ADAS分野において10年にわたりデータエンジニアリングに携わってきた株式会社ブライセン（本社：東京都中央区）は、2026年3月5日開催の「ReVision 商用車・物流サミット」にて、データエンジニアリングソリューション事業本部 本部長の芥川が登壇し、フィジカルAI時代を見据えた物流DXの方向性について講演します。

講演タイトルは、

「AD/ADASの10年の知見が示す、フィジカルAI時代における“車両×倉庫”データエンジニアリングの未来」です。

本講演では、自動運転（AD/ADAS）分野で培ってきた大規模・高頻度データを扱うための設計思想や知見を起点に、近年急速に高度化する倉庫管理・運用システム（WMS／WES）の動向を整理。

そのうえで、「物流／倉庫×データ×AI」において今後求められるデータ活用の方向性を提示します。

物流DXが単なるシステム導入の段階を超え、AIと現実世界をどう接続するかが問われる時代において、本セッションは、次世代の物流・倉庫戦略を検討する企業にとって重要な示唆を提供する内容となっています。

■イベント概要

・イベント名：ReVision 商用車・物流サミット2026―online―

・開催日：2026年3月5日

・形式：オンラインライブ配信

・参加費：無料（事前登録制）

・イベントサイト：https://rev-m.com/event_schedule/lo2026

■事前お申込みはこちらから

https://forms.zohopublic.jp/inbridges1/form/ReVision2026online/formperma/-KpL9v07kENriatH1iKeQh9e3nWc7SH_5sUGVIhoSFw

【お問い合わせ先】

株式会社ブライセン

データエンジニアリングソリューション本部

TEL(代表)：03-6264-7222

お問い合わせフォーム：https://annotation.brycen.co.jp/contact/