オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」が「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」 オンラインアシスタントサービスカテゴリ総合1位に選出

BPOテクノロジー株式会社

BPOテクノロジー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田真也、以下「当社」）が提供するサービス、オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」(https://fujiko-san.com/)は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のオンラインアシスタントサービステゴリ総合1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。



今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」が受賞したオンラインアシスタントサービステゴリ総合1位は、対象期間中に、同カテゴリにおいてユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されたものです。

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

■ 3部門で1位を獲得

オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」は、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」において、オンラインアシスタントサービス総合ランキング第1位を獲得しました。なお、中小企業向け部門およびIT／通信／インターネット系業種部門でも第1位に選出されています。



本ランキングやサービスに関する詳細情報は、以下よりご確認いただけます。

オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」のサービス詳細ページはこちら(https://boxil.jp/service/12219/?categoryId=746)

「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細はこちら(https://boxil.jp/ranking/)

■オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」とは

オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」は、企業の成長に必要なサブ業務・ノンコア業務に対し、必要な時に、メールやチャットなどのオンラインでアシスタントにご依頼いただけるサービスです。

フジ子さんの特長

・月10時間から依頼可能 ：業務量に応じて、毎月柔軟に調整が可能

・最短1か月から契約可能：契約期間の縛りがなく、状況に応じて変更や解約が可能

・幅広い業務に対応：経理・人事・総務からデータ整理・リサーチまで1契約で対応可能

・採用・雇用コストの削減：人件費や教育・設備コストを削減可能

■ 会社概要

会社名 ：BPOテクノロジー株式会社

本 社 ：東京都中央区銀座6-14-8

代表者 ：代表取締役社長 山田 真也

設 立 ：2017年2月

提供サービス：オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」、オンラインBPO

URL ：https://bpo-tech.co.jp

当社は「人々の時間を増やし、幸せを増やす ― ヒトとAIの最適なチームワークの探求 ―」を経営理念に掲げています。人手不足の解消のみならず、企業のDX推進や業務効率化・自動化を支援することで、より持続的で進化した社会の実現を目指します。

■本件に関するお問合せ先

BPOテクノロジー株式会社 広報担当

電話番号：03-4405-3635

メール ：pr@fujiko-san.com