―いしよわちゃんと後輩ちゃんの「推し」がついに初の商品化！―「推し」へのだいすきがあふれる新テーマ『推しだいすき』が登場

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、話題のキャラクター「いしよわちゃん」より『推しだいすき』テーマの新アイテムを2026年3月中旬頃より全国の販売店やネットショップにて発売します。

いしよわちゃんと後輩ちゃん、「推し」を通して仲良くなったふたり。そんなふたりがだいすきな「推し」が、ついに今回商品として初登場します。

「推し」へのだいすきがとまらない…！そんな表情がかわいいデザインの文房具をはじめ、トレンドのシールや、推し活に役立つポーチやフォトキーホルダーなど、多彩なアイテムがラインナップ。さらに、「推し」のぶらさげぬいぐるみも初登場します。細部までこだわったぬいぐるみは、ぬい活のお供にも最適です。

～『推しだいすき』テーマ～

前回のテーマで登場した「後輩ちゃん」と

いしよわちゃんは同じ「推し」を応援しています。

「推し」を通して仲良くなったふたりが登場する、

あふれるほどのだいすきな

気持ちを表現したテーマです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aUoDJHeADxc ]

アイテム一例

いしよわちゃん新テーマ『推しだいすき』については下記からご覧いただけます。

グッズインフォメーション（サンエックス公式サイト）：https://www.san-x.co.jp/blog/goods/(https://www.san-x.co.jp/blog/goods/)

～イチオシ商品ピックアップ（一部）～

・ぶらさげぬいぐるみ（各1,870円※税込）

・いしよわちゃんの推しのぶらさげぬいぐるみ（1,870円※税込）

・てのりぬいぐるみ（各1,430円※税込）

・だいすきがとまらないぬいぐるみ（各2,200円※税込）

・ぬいぐるみミニポーチ（各1,980円※税込）

・タイルシール（440円※税込）

・マルチコレクションホルダー（1,320円※税込）

・いしよわな日々4カットステッカー（各275円※税込）：2枚入り

・ふにふにシール（各385円※税込）

・ポーチ（2,420円※税込）

・だいすきフォトキーホルダー（各1,980円※税込）：収納目安サイズ88×63mm

・ミラーカラビナチャーム（各1,320円※税込）

・メモパッド（各385円※税込）：本文４種丁合80枚

・レターセット（495円※税込）：便せん封筒2種丁合

・クリアホルダー（各198円※税込）：A4サイズ

・リール付パスケース（1,980円※税込）

・缶バッジコレクション（各550円※税込）：全5種（４＋シークレット１）・ホログラム加工

・ぬいぐるみヘアクリップセット（1,980円※税込）：2個セット

・ガラスネイルシャイナー（770円※税込）

・ネイルオイル（770円※税込）

・ブラシ（1,045円※税込）

・ミラー付コーム（770円※税込）

・ヘアゴム（550円※税込）

・洗顔リストバンド（1,320円※税込）

・ぬいぐるみシュシュ（1,210円※税込）

・ぬいぐるみペンポーチ（2,640円※税込）

「いしよわちゃん」とは

「いしよわちゃん」は、2024年3月にデビューして以来、

SNSを中心に話題を集めているサンエックスのキャラクター。

「いしよわちゃんってわたしかも…？」と、いしのよわい日々を送るいしよわちゃんに共感する声がSNSで続出。

Xでは、アカウント開設から9カ月で約6.5万人のフォロワーを突破するなど、多くの支持を集めています。

▼いしよわちゃん公式X（@Ishiyowachan_）はこちら

https://twitter.com/Ishiyowachan_

▼いしよわちゃん特設サイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/ishiyowachan/

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

