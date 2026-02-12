【全く新しい運動習慣を】話題の暗闇系マシンピラティススタジオ 「Beat Pilates」が中部エリア初、愛知県 蒲郡市に遂に上陸！

株式会社kotoriri薄暗いスタジオで周りの目を気にせずピラティスに取り組めるのが人気

株式会社kotoriri（本社：愛知県額田郡幸田町、代表取締役：三ツ橋香里）は、2026年3月22日、愛知県蒲郡市にあるショッピングセンター「クラスポ蒲郡」に女性専用の暗闇系マシンピラティススタジオ「Beat Pilates（ビートピラティス）」を、中部エリア初進出としてオープンいたします。



ショッピングセンター内での出店のため、お買い物や家族での外出、レジャーのついでに気軽に立ち寄っていただける「ついでフィットネス」として、これまで運動習慣のなかった方でも無理なく始められるフィットネス体験を提供します。詳細は公式サイト（Beat Pilates蒲郡店(https://beat-pilates.com/gamagori/)）でご覧いただけます。

"運動が苦手な人"に向けた、全く新しい運動習慣

BEAT PILATESは、「運動が苦手」「ジムは続かなかった」という方にもフィットネスを身近に感じてもらうことを目的に誕生しました。実際に会員の約8割以上が運動初心者で、ピラティス未経験からスタートする方が大半を占めています。

蒲郡店では、20～50代の女性を中心に、家事・仕事・子育ての合間でも無理なく続けられる環境を整え、地域に根ざした新しいウェルネスコミュニティの形成を目指します。

Beat Pilatesとは

「Beat Pilates」は、日本初の暗闇系マシンピラティス専門スタジオ*です。薄暗いスタジオで、人気アーティストの楽曲に合わせてピラティスを楽しむ新しいスタイルを提供しています。

(*自社調べ、2026年1月時点、日本国内のマシンピラティス専門スタジオにおける暗闇のスタジオとして日本初)

Beat Pilatesが人気の理由３つ！

辛かったら自分のタイミングで休んでOK! サボってもバレないのが魅力人気の理由１. 人目が気にならない暗闇空間

Beat Pilatesでは「運動が久しぶり」「運動が苦手」という方が安心してピラティスに取り組める環境設定を意識しています。

羞恥心を感じずにピラティスに取り組めるのが人気の秘訣です。

人気の理由２. 人気アーティスト音源で行うスタイル

Beat Pilatesは音楽に合わせてレッスンを行うスタイル、アーティスト縛りのレッスン構成で、毎月1本新しいアーティストのレッスンがリリースされるので飽きずに継続できるのがメリット。

J-POPから韓国の人気アーティストまで幅広いラインナップが揃っています。

店内イメージ人気の理由３. 女性専用！綺麗で清潔な館内

安心して運動に取り組めるように、女性専用となっています。

マシンピラティスが日本で大流行中

ピラティス女子が急増中

現在、日本国内では「マシンピラティス」が大流行中です。

特に韓国アイドルやインフルエンサー、モデルなどがスタイル維持のために取り組んでいる様子がSNSやテレビで紹介され、多くの年代の女性から支持を得ています。

元々リハビリ目的で生まれたマシンピラティスは、運動が久しぶりの方や筋力に自信のない方でも取り組みやすい運動であることも魅力です。

暗闇ピラティスは海外で大流行中のスタイル

soildcore HPより抜粋

日本でマシンピラティススタジオが増える中、今、海外でトレンドなのが暗闇ピラティスです！

暗闇の中でヒットチューンを聴きながらマシンピラティスに取り組むという新しいスタイルです。

Beat Pilates(ビートピラティス) では海外のトレンドをいち早く取り入れ、周囲の目を気にせず・音楽に乗って思いきり楽しめるを兼ね備えた新しいスタイルのフィットネスを提案します。

店舗概要 (蒲郡店)

2階 FIT-EASYさん横にあります

オープン日: 2026年3月22日(日)

所在地: 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田1-26

クラスポ蒲郡2F

営業時間:

9：00～21：00（平日）

9：00～18：00（土日祝日）

アクセス:

三河鹿島駅徒歩6分

クラスポ蒲郡バス停徒歩1分 (くるりんバス)

通いやすい料金プラン

ライト3 6,800円～ 月3回利用可能

マンスリー4 9,000円～ 月4回利用可能

フルタイム 15,600円～ 通い放題

"先行入会＆体験" 受付は、3月1日から！

１. -先着50名限定- "先行入会" キャンペーン (3/1~4/30)

3/1~4/30の期間に体験なしで入会申込して頂いた方限定！

入会金： 11,000円→0円

最大2か月分の月額費：実質0円

※継続プランの選択が条件となります。

２. -先着50名限定- "3・4月体験" キャンペーン (3/22~4/30)

3/22~4/30の期間に体験し、当日入会して頂いた方限定！ (体験予約受付は3月1日から開始)

体験料金： 3,300円→1,000円

入会金： 11,000円→0円

※体験後、当日入会が条件となります。

キャンペーン詳細 ＆ 申込みはこちら :https://beat-pilates.com/gamagori/

【報道機関向け】インフルエンサー・メディア関係者向け取材＆体験会を開催！

新店舗のオープンに先立ち、メディア関係者、インフルエンサー、そして日頃お世話になっている皆様を対象とした取材＆体験会を開催いたします。

取材&体験会時は男性のレッスン参加も大歓迎

■開催日時：

2026年2月26日(木) 16:00～17:00の間

2026年3月9日(月) 10:30～17:00の間

＊両日、同内容

■場所：Beat Pilates蒲郡店

体験会では、実際のレッスンをご受講いただき、取材いただくことが可能です。

■ご参加に際しての注意事項

練習中のインストラクターが担当するため、レッスンの完成度は完全ではありません。 あらかじめご了承の上、ご参加をお願いいたします。

女性専用スタジオですが、取材の場合に限り男性の方もプログラムにご参加いただけます。

可能な方には、Googleビジネスプロフィールへの評価の記載をお願いしております。

■体験時の持ち物

ウェア（動きやすい私服でも可）

靴下

タオル

お飲み物

■問い合わせ先

gamagori@beat-pilates.com（担当：三ツ橋）

上記日以外でも、随時、取材をお受けしています。

内容や日程等、お気軽にお問合せください。

Beat Pilates蒲郡店 HP・SNS

・公式HP(https://beat-pilates.com/gamagori/)：店舗概要・体験予約・各種お問合せ

・Instagram(https://www.instagram.com/beatpilates_gamagori/)：店舗最新情報他

・公式LINE(https://lin.ee/yifMQjZ)：体験予約・各種お問合せ