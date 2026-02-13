【ジュンク堂書店創業50周年記念】QUOカードPay1,000円分が1,000名様に当たる「本屋大学入試挑戦キャンペーン」が2月13日（金）より開催

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、株式会社丸善ジュンク堂書店が全国の丸善ジュンク堂書店グループ店舗を対象に2月13日（金）より開催する「本屋大学入試挑戦キャンペーン」で採用されました。

本キャンペーンは、ジュンク堂書店創業50周年を記念し実施される企画で、対象店舗で書籍・文具を購入するともらえるご案内用紙からキャンペーンサイトにアクセスし、本屋大学の入試問題全25問すべてに回答した方の中から、抽選で1,000名様に丸善ジュンク堂書店専用QUOカードPay1,000円分が当たります。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中、対象店舗で書籍・文具を購入するともらえるご案内用紙からキャンペーンサイトにアクセスし、本屋大学の入試問題全25問すべてに回答した方の中から、抽選で1,000名様に丸善ジュンク堂書店専用QUOカードPay1,000円分が当たります。

※応募方法や注意事項などの詳細はキャンペーン詳細ページをご確認ください。

▼キャンペーンの詳細はこちら

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/cp-000042

【キャンペーン期間】

2026年2月13日（金）～2月28日（土）

※2026年2月13日（金）～2月28日（土）までの応募が対象です。

【対象店舗】

丸善ジュンク堂書店グループ店舗

※magmabooks函館栄好堂および一部の戸田書店を含みます（一部対象外の店舗があります）。

詳しくはキャンペーン詳細ページをご確認ください。

【参加方法】

１. 書籍・文具を購入するともらえるご案内用紙から二次元コードを読み込み、キャンペーンサイトにアクセス

２.【本屋大学入試の挑戦はこちら】よりLINEでログイン

３. 本屋大学入試問題に挑戦（全25問）

※入試問題への挑戦はお一人様1回となります。

※一度マイページに登録するとアカウント変更はできませんのでご注意ください。

【賞品】

丸善ジュンク堂書店専用QUOカードPay 1,000円分： 1,000名様

※丸善ジュンク堂書店グループ店舗のみでご利用いただけます（一部利用不可の店舗があります）。

賞品の有効期限は2026年6月30日（火）までです。

※応募期間終了後に抽選を行います。当選された方には3月中旬に応募サイトに入力いただいたLINEアカウント宛に、賞品が記載された当選メッセージが配信されます。

■「本屋大学」とは

昨今の出版不況を打破すべく、出版社や書店関係者、本と書店を愛する方々の寄付により設立。

深い本の知識と、高度な書店業務スキル、幅広い教養を教育内容とし、ハイスペックなスーパー書店員の早期育成を目的とした大学。

本屋大学を卒業後は、入社試験をパスして面接のみでジュンク堂書店の各店舗に配属。入社1年目から旗艦店舗の副店長として勤務する。

※実在しない架空の大学です。



▼ジュンク堂書店創業50周年特設ページはこちら

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/j50th

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/