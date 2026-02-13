サンエックスのキャラクターたちが世界を越えてあつまった新プロジェクト　「サンエックスユニバース」第1弾の新テーマ　『サンエックスタウン』のアイテムが3月頃より新発売！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエッ越えては、サンエックスのキャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」をはじめとしたキャラクターたちが世界を越えてあつまった「サンエックスユニバース」第1弾となる新テーマ『サンエックスタウン』のアイテムを、202６年３月頃より全国の販売店やネットショップにて順次発売することをお知らせします。

個性豊かなサンエックスのキャラクターたちがそれぞれ自分らしく暮らせる「サンエックスタウン」。あちこちでキャラクターたちが誰と、どこで、どんなふうに過ごしているのか、思わず細部まで見たくなるデザインです。

文房具やポーチ、ミニタオルといった毎日使えるアイテムに加えて、あなただけの「サンエックスタウン」を自由に組み立てて楽しめるアクリルスタンドコレクションなど、幅広いラインナップをご用意しています。

～『サンエックスタウン』テーマ～

サンエックスのようせいの魔法の力で

キャラクターがそれぞれの世界をこえて

みんなが自分らしく暮らせる

サンエックスタウンが

誕生しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-jXqKbUNbfA ]

サンエックスユニバースの第1弾テーマ『サンエックスタウン』の商品については

下記からご覧いただけます。

グッズインフォメーション（サンエックス公式サイト）

https://www.san-x.co.jp/blog/goods/

●サンエックスネットショップはこちら

https://shop.san-x.co.jp/

●ショップリストはこちら

https://www.san-x.co.jp/shoplist/index.html

アイテム一例

「サンエックスユニバース」とは

これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。

懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。

●商品ラインナップ

・メモパッド（各385円※税込）：本文４種丁合

・B6SPノート（各605円※税込）：カラフル本文

・レターセット（495円※税込）：便せん封筒２種丁合

・シール（各220円※税込）：キラキラ箔押し

・サラサマルチ4+1（1,210円※税込）：4色ボールペン+シャープペン

・クリアホルダー（各198円※税込）：A4サイズ

・クリアホルダー（10ポケット）（825円※税込）：A4サイズ（A4からA3（見開き）まで収納可）

・ミニタオル（各825円※税込）：金刺繍入り

・ミニポーチ（880円※税込）：塩ビ製・ラバーマスコット付

・お薬手帳ポーチ（2,420円※税込）：合皮製・ラバーマスコット付・カードポケット付

・巾着（各660円※税込）：ポリエステル・W紐タイプ

・リール付パスケース（1,870円※税込）：合皮製

・スタンドミラー（858円※税込）

・トートバッグ（2,750円※税込）：帆布製

・ヘアクリップ（各825円※税込）：アクリル樹脂製・金属クリップ・２個セット

・アクリルスタンドコレクション（各880円※税込）：全８種・アクリル樹脂製・封筒入り

・ビーズストラップコレクション（各880円※税込）：全８種・アクリル樹脂製・封筒入り

・シークレットステッカーコレクション（各330円※税込）：全12種・３枚セット

・ぬいぐるみバッジコレクション（各1,210円※税込）：全6種・背面安全ピン付

・ぶらさげぬいぐるみ（各2,530円※税込）

・シーンぬいぐるみ（4,180円※税込）：3個セット

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.