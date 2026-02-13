関東電気保安協会が創立60周年を記念したスペシャルムービーを公開

一般財団法人 関東電気保安協会

一般財団法人関東電気保安協会（所在地：東京都港区、理事長：武部俊郎）は2026年2月15日に迎える創立60周年を記念してスペシャルムービーを公開しました。

ストーリー

新しく関東電気保安協会で働くことになった新入職員の得自尊（えじそん）。電気の知識は発明王レベルだが、電気安全の知識はゼロ。

電気の安全に興味をもった得自尊（えじそん）が電気の安全を学ぶべく、“電気安全のプロ集団”関東電気保安協会で働くことに。

世の中に広まった電気を感慨深く見つめる得自尊ドキドキの入社初日さまざまな業務をおこなう得自尊業務を通じながらあることに気づいていく

コンセプトは【信頼感】×【将来性】

本動画は当協会が60年という歴史で築いた技術力や知見を基にした【信頼感】と、100年を見据えた持続可能な組織としてさらに進化していく【将来性】をコンセプトとして制作しました。

60周年記念スペシャルサイトで公開中！

「信頼性篇」と「将来性篇」の2本で構成された本動画は関東電気保安協会の60周年記念スペシャルサイトで本日2月13日（金）より公開しています。

ぜひご覧ください。

https://www.kdh.or.jp/lp/60th/

また、動画と連動した広告も展開を予定しています。

・web広告

・ホームドアシート広告

JR山手線 田町駅 2月16日（月）～2月28日（土）

JR山手線 原宿駅 2月16日（月）～3月15日（日）

JR京浜東北線 さいたま新都心駅 2月16日（月）～3月15日（日）

協会創立60年を迎えるにあたっての思い

高度経済成長期、「電気を安全に使う」という意識がまだ十分に浸透していなかった時代に関東電気保安協会は設立（昭和41年2月）しました。

そんな時代から地道に「電気の安全」を守り続け、2月15日に創立60周年を迎えます。これからも60年の歴史で培った技術力と知見を基に、原点に立ち返り、仕事と技術を磨き上げ、100年を見据えた持続可能な組織として邁進してまいります。

＜関東電気保安協会＞

■1966 年（昭和41 年）2 月 設立

■2011 年（平成23 年）4 月 公益法人制度改革により一般財団法人へ移行

■主に東京電力パワーグリッド(株)の供給区域において、一般用電気工作物の調査業務と自家用電気工作物の保安業務を行うとともに、電気の使用安全や省エネルギーに関することを主たる事業としている。「電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現」という経営理念のもと、調査・保安・電気工事・広報業務を四本柱として、お客さまのニーズに応え、お客さまに電気を安心してお使いいただけるよう取り組んでいます。

■本 部:東京都港区芝浦4-13-23 MS 芝浦ビル7F

拠 点:東京都・栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県内に49 拠点

■ホームページ https://www.kdh.or.jp/