本当においしいソトメシを体験「東京バーベキューフェスティバル2026」　開催！

株式会社ステップアウト

首都圏中心に、バーベキュー場・キャンプ場運営を手がける株式会社ステップアウト（本社：東京都豊島区 代表取締役：北條 拓/丹埜 倫）は、2026年３月20日（金・祝）、東京都立新木場公園バーベキュー広場にて「東京バーベキューフェスティバル2026」を開催します。

アウトドアの楽しみ方が変わってきた近年、バーベキューやデイキャンプがかなり身近になってきたとはいえ、炭のグリルを使った美味しい肉の焼き方や、食材の良さを一層引き出す調理方法など、まだまだ奥は深いものです。 本イベントでは、火の扱いから肉の焼き方、調理方法まで、さまざまな技術を追求した職人“バーベキューのプロ”によるデモンストレーションを交えながら、アウトドアでの食事「ソトメシ」の解放感、バーベキューのダイナミックと気楽さを楽しんでいただきます。また、道具を使いこなすことで本当の美味しさを追求し、料理の奥深さを存分に楽しんでいただく機会を提供します。

本イベントは、事前予約制（先着順）です。2026年2月13日（金）より予約受付を開始します。

東京バーベキューフェスティバルとは

2015年より江東区立若洲公園キャンプ場を会場として開催を続けてきた大人気イベント。コロナ禍では、ECを活用することで「おうちでバーベキューフェスティバル」としてオンライン形式で開催しました。近年は、複数の会場でより広域的に展開することで、多くの方々にバーベキューの楽しさや奥深さを伝えていくイベントとなっています。2026年は東京都立新木場公園バーベキュー広場を会場として開催します。

東京BBQフェスティバル イメージ楽しみ方１. 手ぶらプランで楽しむ

東京バーベキューフェスティバル参加者限定！バーベキューを思う存分楽しんでいただくセットを用意します。器材・食材・ファニチャーまでがセットに含まれていますので手ぶらで参加OK！美味しい焼き方や調理法をワークショップ感覚で伝授しますので、初心者でもわかりやすく、経験者にも奥深さを楽しんでもらえるプランです。

東京バーベキューフェスティバルスペシャルセット（写真は4名さま分）楽しみ方２. ”バーベキューのプロ”が焼き方を伝授

これまで数多くの料理を手掛けてきた”バーベキューのプロ”が、食材をより柔らかく、ジューシーに焼き上げる、とっておきの技術を伝授。プロの調理法を見て、その場で実践できます。焼き方はもちろん、スパイスなどの調味料の扱い方やバーベキューグリルの温度管理なども、しっかり解説します。 自分で選べるスパイスで、オリジナルの味付けをお楽しみください！

過去のレクチャーの様子楽しみ方３. 子どもから大人まで楽しめる体験プログラムとアクティビティ

ソトメシの”醍醐味”に欠かせない体験プログラムとして、「薪窯で焼き上げるピザ焼き体験」を実施します。ご自身で食材をトッピングして、オリジナリティある一枚をお楽しみください。お子さまでも楽しく参加できます！

また、世代を問わず楽しめる「コーンホール大会」を開催。的のボードにコーンバッグ（乾いたコーンの粒が入ったお手玉のようなもの）を入れるゲームです。当日限定の参加賞も！

ピザ焼き体験イメージコーンホール

東京バーベキューフェスティバルで、本当においしい“ソトメシ体験”を満喫してください。

【東京バーベキューフェスティバル2026 開催概要】

開 催 日 ：2026年3月20日（金・祝）

開 場 ：10:00

閉 場 ：16:30

開催会場： 東京都立新木場公園バーベキュー広場(〒136-0082 東京都江東区 新木場2丁目1)

運 営 ：株式会社ステップアウト 新木場アウトドアセンター

参加方法：事前予約制・先着順（電話またはオンライン）

料金は当日会場でのお支払いとなります。

東京バーベキューフェスティバル公式WEBサイト

https://www.herofield.com/event/tokyoBBQ/(https://www.herofield.com/event/tokyoBBQ/)

予約方法

受付期間:2026年2月13日（金）～3月15日（日）

※3月15日（日）23:59にて締め切りとなります。(電話予約は18:00まで)

※満席になった場合は、締切前に受付終了となる場合があります。

オンライン予約： https://www.herofield.com/event/tokyoBBQ/(https://www.herofield.com/event/tokyoBBQ/)

電話予約：050-5835-0493（総合予約センター）

※受付時間 10:00～17:00（2月）、9:00～18:00（3月）

※「東京バーベキューフェスティバルの予約」とお申し出ください。

メニュー・料金

東京バーベキューフェスティバル限定バーベキュープラン

大人：１名さま

１.1ドリンク付き 6,600円（税込）

２.4ドリンク付き 7,700円（税込）

経験豊富な”バーベキューのプロ” スタッフが焼き上げたバックリブや、お肉の焼き方講習付き。お客さま自身が焼き上げる食材のほか、デザートやドリンクも付属！大ボリュームの手ぶらで楽しめるバーベキュープランです。

※2名さま～最大180名さままでの受付となります。

東京バーベキューフェスティバルスペシャルセット（写真は4名さま分）

内容：

”バーベキューのプロ” スタッフが焼き上げるバーベキュー

・バックリブ（豚肉）（200g）※キッチンカーでの提供となります

自分で作るバーベキュー

・牛肩ロース（150g ）

・フランク（1本）

・豚肩ロース（100g）

・スライス焼き野菜3種（たまねぎ、人参、ピーマン）

・ガーリックペッパーライス（350g）

・ピザ（上記提供食材から自身でトッピング）

・ドリンク

【小学生以下】こどもバーベキューキッチンプラン

１名さま 2,750円（税込）

お子さま一人でもチャレンジできるアウトドアクッキングメニューと、デザート・ドリンクを 加えた体験型のプランです。もちろん親子でのご利用もOK！

※未就学の方は保護者の方と一緒にご参加ください。

※キッズプランのみでのご注文はできません。（大人用プランのご注文必須）

※中学生以上は【大人用プラン】TBFスペシャルバーベキュープランをご注文ください。

こどもバーベキューキッチンセット（写真は1名さま分）※具材以外

内容：

こどもバーベキューキッチン（料理教室体験で作ります。）

・ホットサンド（食パン 6枚切り2枚）

具材（ハム、チーズ、コーン、チョコ、マシュマロ、ミニ大福）からお好きなもの3種



自分で作るバーベキュー

・チキンステーキ（1枚）

・ボンレスハム（1枚）

・フランクフルト（1本）

・粗挽きウインナー（1本）

・ベーコン（1枚）

・ドリンク1杯（アップルドリンク）

こどもバーベキューキッチンロゴ

＜株式会社ステップアウト＞

西武グループの造園・緑地事業専門会社として全国の都市公園等の管理運営事業なども手掛ける西武造園株式会社（本社：東京都豊島区 代表取締役社長：小川 巧）と、アウトドア業界のＤＸのトップランナーである株式会社R.project（本社：千葉県鋸南町 代表取締役：丹埜 倫）の、それぞれの強みを最大限に生かし、都市公園などでのBBQ事業や、遊休地などでのキャンプ事業を展開するためにジョイントベンチャーとして設立。

2024年7月には、バーベキュー事業のさらなる成長を目的に、株式会社ヒーローの事業を移管し、アウトドア事業と統合することによって一層質の高いサービスを提供し続けて参ります。

あらゆる年齢の、多様な個性を持つ人々に、 自然とふれあう体験を提供し、アウトドア市場の拡大、新たな層に門戸を広げるために首都圏を中心に展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151224/table/4_1_480e770d7d7ac1744a80fe735d7149af.jpg?v=202602131051 ]