働く女性向けブランド「Andemiu」が3大学と産学連携プロジェクトを始動。青山学院大学・杉野服飾大学・神奈川大学合同ゼミと“未来の自分へ贈るドレス”を制作

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のAndemiu（アンデミュウ）は、青山学院大学、杉野服飾大学、神奈川大学の3校の学生が参加する合同ゼミと連携し、フィルゲート株式会社（本部：東京都港区南青山、代表：菊原政信）の監修協力により、リアルな学生たちの“欲しい”を凝縮した、未来の自分のためのドレスを制作いたしました。特集ページを2月13日（金）より公式WEBストア and STにて公開し、商品は同日発売開始いたします。

■プロジェクト発足の背景

Andemiuはこれまで、自立して働く女性の日常に寄り添い、その活躍を応援してきました。本プロジェクトでは、その支援の対象を『これから社会へ出る学生』へと広げることを目指していました。

その第一弾として、学生たちの大学生活の締めくくりであり、社会への門出を祝う晴れ舞台である『謝恩会ドレス』の共同制作に取り組んでいます。

大学の枠を越え、同じ議題に対して多角的にアプローチする、3校同時・実践型産学連携プロジェクトが実現いたしました。

■制作工程

１．商品企画

現役大学生による座談会を通じ、謝恩会から入社後のビジネスシーンまでを見据えた「大学生ならではの自由な発想」を反映したドレスをデザイン。

２．製品化プロセス

アンデミュウの担当者と密に連携し、サンプルチェックと修正を繰り返すことで、学生の理想と商業的リアリティを両立。

３．マーケティング・販促

学生視点でのリサーチに基づき、Z世代に響くプロモーション戦略を提案・実行。リアルな声を起点とした新規顧客層の開拓に注力。

学生たち感性とアンデミュウの知見が掛け合わさり、学生が一番着たいと思える、そして一番輝ける一着を形にしました。このプロセスを通じて、単なる商品開発を超えた、学生たちのキャリアの第一歩を支える取り組みとなりました。

■大学生とAndemiuの合同研究から生まれた、こだわりの3つのポイントと特典

1. 大学生の本音から生まれた、周りと差がつく「JKセット」で理想のスタイル

「人とかぶらないものがいい」という学生の本音を形にするため、アンデミュウからは、王道のドレススタイルではなく、都会的なジャケット（JK）セットを提案。セットアップならではの着丈バランスをこだわり、スタイルアップもかなえるシルエットを実現しました。

2. トレンド×お悩み解決をかなえた、デザイン

おしゃれを楽しみながらも、多くの女性が抱えるお悩みを解決し「スタイルアップ」の実現に着目。トレンドのチュール素材をインナーに採用することで、軽やかな抜け感を出しつつ、気になる二の腕を自然にカバー。ジャケットは絶妙な丈感にこだわり、足長効果を演出するショート丈を採用し、キャミドレスはより縦長に見えるロング丈で合わせました。

3. 主役級の「デザインポイント」を効かせたキャミドレスに普段も着れるアイテムパーツをレイヤード

一回だけでなく様々なシーンで活用したいという学生の思いを反映した、着回しのきくインナーやジャケット。脱いでも決まる、細部までこだわり抜いたキャミドレス。謝恩会という特別な日の華やかさはもちろん、装飾のアクセントを効かせることで、その後も様々なシーンで「私を格上げしてくれる」1着に仕上げました。

■期間限定キャンペーン

＼大学生の「買いやすさ」も叶えたい！リアル店舗限定の学割キャンペーン／

大学生の皆さんの声を受け、少しでも手に取りやすいよう特別なキャンペーンをご用意しました。

特典： 対象のドレス 10%OFF

期間： 2月13日（金）～3月15日（日）

場所： Andemiu リアル店舗限定

条件： 学生証の提示 （※Andemiu公式Instagramフォロワー＆andST会員様。当日新規登録もOK！）

謝恩会は、学生生活の集大成。このドレスは、その輝かしい一日を彩るだけでなく、社会人になっても大切なシーンで寄り添い続ける「未来の自分への贈りもの」であってほしいという願いが込められています。

■特設サイト・発売について

特設サイトの公開＆発売日：2026年2月13日（金）12:00～順次

取扱い店舗：

「Andemiu」全店舗

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/andemiu/

＜ZOZOTOWN＞ https://zozo.jp/women-shop/andemiu/

特設サイト：URL https://www.dot-st.com/andemiu/cp/26213_collegedress

■商品詳細

商品名：ジャケットセットドレス

価格：\27,500税込

カラー展開：ブラック、ライトグレー、ブルーグリーン

サイズ：フリー

ショートジャケット、キャミワンピース、シアーブラウスがセットになった、贅沢な3ピースドレス。 トレンドのジャケットスタイルを取り入れ、コーディネートに迷うことなく、洗練された最旬の装いが完成します。

繊細なレースやフリルを贅沢にあしらい、凛とした女性らしさと圧倒的な華やかさを掛け合わせました。

卒業パーティーや謝恩会、結婚式などのオケージョンシーンはもちろん、音楽発表会といった大切なハレの日を彩る特別な一着です。

■青山学院大学 経営学部 玉木ゼミナールについて

学生の視点を活かしたデジタルマーケティング、デジタルツインやスマートファクトリーといった、企業のDXに関する高度な共同研究を行い実社会の課題を解決する実践的なゼミです。現場のデータを用いた分析や提案、他大学との交流やビジコン挑戦を通じ、論理的思考力やプレゼン力を磨く「現場主義」が特徴。理論と実務を融合させ、次世代を担うビジネスリーダーを育成しています。

■杉野服飾大学 服飾学部 鈴木ゼミナールについて

創設100年を超える杉野学園を母体とする服飾大学です。現在は3D モデリング、メタバースやAI等デジタル領域にもチャレンジしているファッションの総合大学となります。本ゼミでは企業連携型による実践学の追求と企業協創を主体として、ブランド開発、商品開発、店舗開発、環境配慮設計等を主題に研究を行っています。

特に20 年以上の実績のある産学連携プロジェクトを基幹テーマにし、学生主体のアウトプットとして、学会における研究発表、ビジネスコンテスト等へのエントリー等を通じて、これまで数多くの実績を積み重ねて参りました。

https://www.sugino-fc.ac.jp/

■神奈川大学 経営学部 中見ゼミナールについて

マーケティング、消費者行動、健康経営の醸成、流通、みなとみらいエリア等の地域活性化、産学連携を主なテーマに、Z世代ならではの視点を活かし、企業やブランドが抱える課題解決に取り組んでいます。

理論に基づいた知識を実践的に活用して、具体的な成果としてアウトプットする点が大きな特徴です。

＜URL>https://www.kanagawa-u.ac.jp/

■フィルゲート株式会社について

事業開発・マーケティングのプロデュース、ディレクションを行っています。特に産学連携プロジェクトにおいては、産・学のポテンシャルを最大化させる「戦略的ハブ」としての役割を担っています。プロジェクトの全体設計に関わるだけでなく、学生の選定、座談会のファシリテーション、そしてマーケティング理論に基づいた商品開発アドバイスまでを一気通貫で実施し、緻密な監修と進行管理により、不確実性の高いプロジェクトを確実な成功へと導きます。

https://www.filgate.jp/

■Andemiu（アンデミュウ） について

変化を恐れず自立した美しさを持つ女性たちへ、リアルなライフスタイルを提案するレディースブランドです。 20代後半～30代の働く女性達へ向け、オン・オフ楽しめるトレンドスタイルを豊富に提案しています。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/andemiu/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andemiu_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/