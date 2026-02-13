【150ブース以上出展】第3回となる、自然科学の創作グッズ・標本の展示即売イベント『博物マニア』 を名古屋・吹上ホールで4月開催！

テレビ愛知株式会社

博物マニア実行委員会（テレビ愛知、ぴあで構成）は2026年4月11日(土)、12日(日)に、自然科学をテーマにしたイベント『地球のお宝大集合！博物マニア 2026』を、名古屋中小企業振興会館 吹上ホール（2階） 第1ファッション展示場で開催いたします。2月13日（金）10時よりお得な前売チケットを販売開始いたします。

◆『地球のお宝大集合！博物マニア 2026』とは

本イベントは「見て・触れて・学んで・買える」自然科学の展示即売イベントです。

全国から集結する150以上のブースには、恐竜化石や鉱物標本、科学モチーフの創作グッズなどまさに「地球の宝物」が勢揃いします。知的好奇心くすぐるステージや、親子で夢中になれる体験ワークショップも実施。お買い物から学びまで、自然科学の魅力を1日中楽しめるイベントです。

◆過去最大！自然科学の創作グッズ・標本の販売ブースが150ブース以上出展！

今回で第３回目の開催となる今回は、広く自然科学をテーマにした創作グッズや、化石・鉱物などの実物標本の販売ブースが150ブース以上出展いたします。一部ブースでは学べるフリーペーパー「ハクブツノート」を配布します。

【出展者紹介ページ】

公式ホームページでは出展者を紹介中。気になる出展者を探してみてください。

https://tv-aichi.co.jp/hakubutsumania/guide/index.html

◆ティラノサウルス「STAN」の頭骨標本展示やワークショップ、ステージイベントも！

ティラノサウルス「STAN」の頭骨標本や触れる恐竜化石の展示ブースや、家族でモノづくり体験できるワークショップブースなども会場に展開。ステージでは、自然科学について楽しく学べるトークイベントやパフォーマンスを実施します。詳細は随時、公式HP・SNSで公開いたします。

◆チケット情報

本日2月13日（金）10時からお得な前売チケット販売開始いたします。

また、前売チケット限定でお得に両日入場できるチケットを販売します。

【料金】

大人 800円（当日1000円）

小中学生 500円（当日700円）

両日券 大人 1,400円

両日券 小中学生 1,000円

ご購入・詳細はこちら：https://tv-aichi.co.jp/hakubutsumania/#anc_ticket

※両日券は前売のみの販売。

※未就学児は保護者同伴に限り入場無料

※前売料金での販売はイベントの開催前日4月10日まで

◆協賛社募集中

本イベント「博物マニア」では、自然科学の普及啓発および本イベント内容にご賛同いただける企業様のご協賛を広く募集しています。ご協賛いただいた場合には、本イベントの告知の際に協賛社として表記いたします。大小様々な協賛プランがございます。お気軽にお問い合わせください。

◆プレゼント招待券

報道関係各社様の媒体にて「地球のお宝大集合！博物マニア」を告知・ＰＲ等掲載をお願い致します。

プレゼント用招待券をご希望の方はメールで下記までご連絡ください。郵送にて招待券をお送り致します。

※一媒体につきペア招待券5組10名様まで。

※プレゼント招待券が予定枚数に達した場合、お断りする場合がございます事を予めご了承下さい。

※お手数ですが、掲載紙・掲載媒体を事務局までお送り下さい。

※プレゼント招待券のお届けは、2月下旬以降を予定しております。

◆イベント概要

タイトル：地球のお宝大集合！博物マニア 2026

会期：2026年4月11日（土）12日（日）10:00～17:00

会場：名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール（２階） 第1ファッション展示場

主催：博物マニア実行委員会（テレビ愛知、ぴあで構成）

お問い合わせ：博物マニア運営事務局

TEL：052-229-6030（テレビ愛知事業部内 平日10:00～17:00）

・最新情報はこちら

公式HP：https://tv-aichi.co.jp/hakubutsumania/

公式X：https://twitter.com/hakubutsumania

公式Instagram：https://www.instagram.com/hakubutsumania/