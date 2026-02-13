【NHKカルチャー】人気コミック『ニッターズハイ！』作者・猫田ゆかり先生による講演会を3/15（日）に開催いたします！

写真拡大 (全3枚)

株式会社エヌエイチケイ文化センター

2026年4月には舞台化も決定！「男子高校生×編み物」がテーマの青春漫画「ニッターズハイ！」。


作者の猫田ゆかり先生をお迎えし、特別講演会を開催いたします。


創作の舞台裏のお話しを予定しており、さらには読者の皆様からご質問にもお答えいただきます！


漫画の世界をより深く味わってみませんか？


教室受講　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322288.html
オンライン　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325690.html


「男子高校生×編み物」がテーマの青春漫画「ニッターズハイ！」。


傷心の男子高校生とワケあり王子をはじめとした登場人物たちが、糸を編んで友情をはぐくむ感動のクラフトライフストーリーが描かれています。



作者・猫田ゆかり先生による今回の講演では、魅力的なキャラクターが生まれた背景やストーリーの誕生秘話、各巻に込められたテーマや見どころなど…創作の舞台裏をお話しいただきます。


猫田ゆかり先生への質問も募集中。


https://forms.gle/GhvPi8XLzG4X4Cok9 （3/8締切）



さらには、会場でコミックス最新７巻を購入すると、サイン会にもご参加いただけます！



会場はNHK文化センター名古屋教室（地下鉄「栄」駅徒歩５分）。


Zoomでリアルタイム配信をしますので、全国どこからでもオンライン受講（見逃し配信付）もできます。



漫画をより深く味わえる、貴重な講演です！





＜作品紹介＞


■書名：ニッターズハイ！


■著者：猫田ゆかり


■出版社：KADOKAWA（角川コミックス・エース）


「コンプティーク」にて好評連載中。


中学時代は優秀な陸上選手だったものの、怪我により競技から遠ざかってしまった浜仲健斗。 夢中になれるものを失った健斗を高校で待ち受けていたのは、「王子」と噂される男子生徒との出会い、そして“編み物”だった……！　 傷心の健斗とワケあり王子による、癒しのクラフトライフストーリー。





【講師プロフィール】


猫田ゆかり（漫画家）


第62回ちばてつや賞入選作、『黒い紋章』にてデビュー。


代表作に『SAKURA TABOO』、『天空の蜂』（原作：東野圭吾）。


現在、KADOKAWA月刊『コンプティーク』にて、『ニッターズハイ！』を連載中。愛知県在住、猫好き。


X(旧Twitter)：@nekotayukari


ニッターズハイ！作者が語る　創作の裏側


講師：漫画家　猫田 ゆかり


開催形式：教室・オンライン


開催日時：2026年3月15日（日）14:00～15:30


受講料：教室受講　会員　5,148円（税込）　一般（入会不要）5,720円（税込）


　　　　オンライン　3,850円（税込）


主催：NHK文化センター名古屋教室


申し込み・詳細URL：


教室受講　https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322288.html


オンライン　https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325690.html