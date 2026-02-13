【NHKカルチャー】人気コミック『ニッターズハイ！』作者・猫田ゆかり先生による講演会を3/15（日）に開催いたします！

株式会社エヌエイチケイ文化センター

2026年4月には舞台化も決定！「男子高校生×編み物」がテーマの青春漫画「ニッターズハイ！」。

作者の猫田ゆかり先生をお迎えし、特別講演会を開催いたします。

創作の舞台裏のお話しを予定しており、さらには読者の皆様からご質問にもお答えいただきます！

漫画の世界をより深く味わってみませんか？

教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322288.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325690.html

「男子高校生×編み物」がテーマの青春漫画「ニッターズハイ！」。

傷心の男子高校生とワケあり王子をはじめとした登場人物たちが、糸を編んで友情をはぐくむ感動のクラフトライフストーリーが描かれています。

作者・猫田ゆかり先生による今回の講演では、魅力的なキャラクターが生まれた背景やストーリーの誕生秘話、各巻に込められたテーマや見どころなど…創作の舞台裏をお話しいただきます。

猫田ゆかり先生への質問も募集中。

https://forms.gle/GhvPi8XLzG4X4Cok9 （3/8締切）

さらには、会場でコミックス最新７巻を購入すると、サイン会にもご参加いただけます！

会場はNHK文化センター名古屋教室（地下鉄「栄」駅徒歩５分）。

Zoomでリアルタイム配信をしますので、全国どこからでもオンライン受講（見逃し配信付）もできます。

漫画をより深く味わえる、貴重な講演です！

＜作品紹介＞

■書名：ニッターズハイ！

■著者：猫田ゆかり

■出版社：KADOKAWA（角川コミックス・エース）

「コンプティーク」にて好評連載中。

中学時代は優秀な陸上選手だったものの、怪我により競技から遠ざかってしまった浜仲健斗。 夢中になれるものを失った健斗を高校で待ち受けていたのは、「王子」と噂される男子生徒との出会い、そして“編み物”だった……！ 傷心の健斗とワケあり王子による、癒しのクラフトライフストーリー。

【講師プロフィール】

猫田ゆかり（漫画家）

第62回ちばてつや賞入選作、『黒い紋章』にてデビュー。

代表作に『SAKURA TABOO』、『天空の蜂』（原作：東野圭吾）。

現在、KADOKAWA月刊『コンプティーク』にて、『ニッターズハイ！』を連載中。愛知県在住、猫好き。

X(旧Twitter)：@nekotayukari

ニッターズハイ！作者が語る 創作の裏側

講師：漫画家 猫田 ゆかり

開催形式：教室・オンライン

開催日時：2026年3月15日（日）14:00～15:30

受講料：教室受講 会員 5,148円（税込） 一般（入会不要）5,720円（税込）

オンライン 3,850円（税込）

主催：NHK文化センター名古屋教室

申し込み・詳細URL：

教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322288.html

オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325690.html