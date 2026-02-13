【バレンタイン目前調査】エリア別・バブルを知る50代、デートは割り勘？全額負担？令和のお会計事情

Goens株式会社

人生100年時代、50代のパートナー探しにおいて「お金」はどこまで重要でしょうか。

バブルの余韻に浸り、高価なギフトや背伸びしたディナーに胸を躍らせた20代のバレンタイン。しかし、人生の酸いも甘いも経験した今、50代独身者が求めるものは一時的な高揚感ではなく、地に足のついた「経済観念の一致」でした。

50歳以上限定のマッチングアプリ「Goens（ゴエンズ）」（運営：Goens株式会社／本社：愛知県名古屋市／CEO : 廣澤 和也）は、「40代以降に現在のパートナーと出会った」50代独身男女を対象に、デート代の実態調査を実施しました。

今回は、エリアごとに異なるお会計の傾向と、地域を超えて共通する「パートナー選びの決定打」をレポートします。

■調査サマリ

交際当初の「全額奢り」は56.8％。一方で35.4％が今は「割り勘・分担」を支持

交際当初の支払いは全国平均で56.8％の男性が全額負担しているが、意識面では35.4％が「今は割り勘・分担で良い」と考えている。

関東は「対等な関係」、関西は「奢るなら奢る、割るなら割る」。エリアで分かれるお会計事情

関東は全国で唯一女性の全額負担が見られるなど「対等な関係性」が目立ち、関西は割り勘1位かつ全額奢り2位と、潔く白黒はっきりつける「合理」の精神が際立つ結果となった。

50代のパートナー選びの決定打は「見た目」よりも「金銭感覚の一致」が圧倒的

デート代の支払いに対して地域ごとの違いはあるものの、全体の74.8％が「見た目」よりも「金銭感覚の一致」を重視すると回答。背伸びをせず、価値観が合う相手と人生後半を共にしたい想いは全国共通といえる。

■調査概要

エリアでこれほど違う？データが語る「デート代」の地域特性

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140521/table/9_1_66e9017dd574be10ae4ebbc810d20d21.jpg?v=202602131051 ]

かつてのバブルを経験し、現在は老後を見据える50代の金銭感覚は、今なお変わらないのでしょうか。それとも、今の時代に合わせた形へと変わっているのでしょうか。バレンタインを前に、その全体像をデータで紐解きます。

初デートは男性負担が57%。でも35%は「今は割り勘でいい」を支持

初デートの支払いについて全国平均を見ると、56.8％の男性が「全額支払っている」と回答し、依然として男性側の負担が重い実態が浮き彫りになりました。特に中国・四国・九州エリアではその傾向が強く、61.6％と全国最高を記録しています。

一方で、意識面には大きな変化が見られます。28.8%が「昔も今も男性がリードすべき」とする一方、それを上回る35.4%が「今は割り勘・分担で良い」と考えています。行動では「全額負担」しつつも、内面では「割り勘」を支持するという、バブル期の常識から脱却しようともがく、50代特有の葛藤が透けて見えます。

また、イベント時の出費に関しても地域性が顕著です。中部エリアでは「見栄を張ってでも豪華に祝う」と答えた割合が8.9％に達し、全国平均（4.4％）の2倍以上となっています。こうした地域ごとの「お会計文化」の違いが出る中、関東と関西の結果に注目してみます。

【関東】性別の役割から解放された「対等」な関係

関東エリアの特徴は、性別による役割分担に縛られない「対等な関係性」です。男性が「全額支払う」割合（54.5％）は全国平均（56.8%）を下回る一方で、「多めに支払う（26.0％）」は全国平均（23.4%）を上回る2位となりました。また、全国で唯一「女性が全額支払う（0.6％）」という回答が見られ、女性負担の合計も2.5％と全国最高を記録しています。

さらに、若い頃と比較し「今は割り勘や分担で良い」と考える層は35.7％に達し全国平均（35.4%）を上回る一方、「男性がリードすべき（24.7％）」とする回答は全国で最も低い数値となりました。互いに自立した一人の大人として、スマートにお会計を済ませるのが関東の50代といえそうです。

【関西】白黒はっきりつける「合理」の精神

- 「主に男性が払う時に、女性が財布を出す行為をした方がいい感じがある」（関東｜50代）- 「その時々により違う」（関東｜50代）- 「ディナーを奢ってもらったら一応財布を出すフリをするか、お茶くらいはご馳走する」（関東｜50代）- 「お金にシビアなところは最初はなるべく隠す」（関東｜50代）- 「デートを誘った方が多く払う」（関東｜50代）

関西エリアの特徴は「白黒ハッキリ」させる合理性です。「きっちり割り勘」の割合が16.5%で全国1位となる一方で、「全額奢り」も58.7%で2位につけるという、極端な二極化が見られます。

逆に、曖昧な「男性が多めに払う」は19.0%と全国最下位です。イベントへの出費についても「非常に合理的」と答える割合が15.7%でトップとなり、「奢るなら奢る、割るなら割る」という潔い姿勢が関西流といえます。

見た目重視はわずか。50代の4人に3人が選ぶのは「金銭感覚が合う人」

- 「じゃんけんで支払いを決めることが多い」（関西｜50代）- 「イケメンは割り勘、ブサメンは全額負担」（関西｜50代）- 「ジャン負けが払う」（関西｜50代）- 「純粋に、男性は女性に奢ることが普通」（関西｜50代）- 「年配の男性は お手洗いに行っている間にお会計を済ましてくれている人が多いです。」（関西｜50代）

地域によって支払い方は多様ですが、40代以降に出会い、パートナーを獲得した50代独身者の「パートナー選びの基準」は、全国で一致していました。

「金銭感覚」と「見た目」のどちらが重要かという問いに対し、全体の74.8％（約4人に3人）が「見た目」よりも「金銭感覚の一致」を重視すると回答しています。

この傾向は、関西（78.5%）や関東（77.3%）だけでなく、男性の全額負担率が最も高い九州・四国・中国エリア（74.7%）でも同様です。逆に「見た目の方が重要」と答えたのは全国平均でわずか11.8%です。背伸びをせず、「お財布の価値観」が一致する相手と人生後半を共にしたいという切実な願いこそが、地域差を超えて50代が辿り着いた共通の回答でした。

人生の折り返し地点、価値観が合う人との出会いをGoensで

バレンタインを前に思うのは、豪華なデートよりも「一緒にいて疲れない相手」の存在ではないでしょうか。人生を重ねた今だからこそ、お財布事情や将来への考え方がしっくりくるパートナーとの出会いは、何物にも代えがたい安心感を与えてくれます。

『Goens（ゴエンズ）』は、50歳以上限定のプラットフォームで、居住地はもちろん、詳細なプロフィールから、「価値観の合うパートナー」を効率的に探すことが可能です。

【Goensが選ばれる4つの理由】

- 完全50歳以上限定：若者との比較による劣等感や、年齢差によるミスマッチを構造的に排除した「大人のための出会いの場」です。- アバターで内面から：写真写りを気にする必要はありません。まずはアバターとプロフィールで、趣味や人生観の合う相手とじっくり「会話」から始められます。- SNS形式で自然な出会い：日常の出来事や趣味を投稿できるSNS機能を搭載。投稿への「いいね」やコメントを通じて、共通点を持つお相手と自然な会話が始まります。1対1のメッセージだけでなく、日々の交流から少しずつ距離を縮められます。- 徹底した安全品質：公的証明書によるeKYC（オンライン本人確認）を導入し、スピーディーかつ厳格な審査を実施。24時間の有人監視体制とあわせ、ロマンス詐欺等の不正ユーザーを徹底排除した、クリーンで安全な環境をお約束します。

『Goens（ゴエンズ）』では、外見の先入観をなくし、お相手の考え方や価値観からゆっくりと知り合える仕組みを整えています。バレンタインという季節を機に、「価値観の合う出会い」を始めてみませんか。

