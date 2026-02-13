Schooに、個人の最適な学びを提案・伴走する新機能「まなびステップ」が搭載

株式会社Schoo

インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：森 健志郎、以下「スクー」）は、社会人向けオンライン学習サービス「Schoo for Personal」、法人向けeラーニングサービス「Schoo for Business」に「まなびステップ」（β版）を新たに追加しました。本機能では、ユーザーの「学ぶ目的」「希望の学習頻度」の情報をもとに、AIが必要な授業を抽出し効率的に学びを進められる学習プランを自動生成します。これにより、ユーザーは迷うことなく目標達成に向けて個人に最適な学習を計画的に継続することが可能になります。

■機能追加の背景

近年、AI技術の進化やビジネス環境の急速な変化に伴い、社会人に求められるスキルは多様化しています。

一方で、厚生労働省の調査※1によると、1年間で自己啓発を実施した労働者は34.4％にとどまっています。その理由として「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」（60.0％）「自分のキャリアに適した学習方法・コースが分からない」（25.1％）などが挙げられ、多くの社会人が学習を始める段階でつまずきやすい状況が浮き彫りになっています。

Schooは、これまで毎日の生放送と録画授業を通じて9,000本を超える学習コンテンツを4,500社以上の企業に提供し、幅広い社会人の学びを支援してきました。

2025年11月にはAI活用機能の第一弾として「授業検索AIアシスタント」を追加し、学習目的に応じた授業の検索の利便性を高めてまいりました。

今回、AI活用機能の第二弾として、ユーザー一人ひとりに最適な学習プランを提示する新機能「まなびステップ」を搭載しました。

本機能では、ユーザーの「学ぶ目的」と「希望の学習頻度」を基に9,000本を超える授業の中から最適な学習プランを作成します。これにより、ユーザーが抱える「何から学べばよいのか」「次に何を学ぶべきか」といった迷いを解消し、計画的・継続的に学べる環境づくりをサポートします。

今後も、AIを活用しよりパーソナライズされた学習体験の強化に取り組むとともに、学び続ける全ての方に最適な学習の場を創出してまいります。

※1 出典： 令和５年度能力開発基本調査（令和6年6月28日に公表）(https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001283336.pdf)

■まなびステップについて

▼利用方法

１.Schooサービスサイト(https://schoo.jp/)から「新しく作成する」をクリックし、AIとの対話を開始します。

２.AIから投げかけられる2つの質問（学ぶ目的、希望の頻度）に対して入力すると、目的達成に必要なまなびステップが提案されます。

３.提案された授業を全て受講すると、学習を完了できます。

▼利用サービス及び利用者

・オープン会員

・プレミアム会員

・法人（ビジネス）会員

※Schoo Swing会員はご利用いただけません。

▼対応デバイス

スマートフォン、PC、タブレットのWebブラウザ

※アプリからはご利用いただけません。

▼利用にあたっての注意点

AIからの提案は、現時点では100％の正確性や有効性を保証するものではありません。

当社におけるAI利用に関するポリシーは、「AIアシスタント利用ポリシー(https://schoo.jp/pages/ai-policy)」をご参照ください。

本機能はOpenAI社のAPIを利用しておりますが、お客様の入力内容はAIモデルの性能改善や学習に利用されることはありません。

なお、当社ではセキュリティ確保、不正利用の防止、サービス品質の向上の目的で、入力情報及び応答内容を閲覧することがありますのでご了承ください。

▼お問い合わせ先

https://schoo.jp/contact (Schoo教務課)

■株式会社Schooについて

「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。オンライン生放送学習コミュニティ「Schoo for Personal」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約9,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、累計登録会員数は約135万人、累計導入企業数は4,500社を突破。2021年には双方向授業型ラーニングマネジメントシステム「Schoo Swing」を提供開始。

また、2025年2月には、いつか地域で働きたい人のための移住転職コミュニティ「LoLLL（ロール）」、10月より地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh（スクー メッシュ）」を提供開始。全国累計約82の自治体との提携をはじめ、奄美大島と包括協定を行うなど、地方エリアへの遠隔教育普及によって実現する「未来の暮らし」の確立も進めている。

（※数字は2025年11月時点累積）

会社名 ：株式会社Ｓｃｈｏｏ（スクー）

代表者 ：代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 ：2011年10月3日

所在地 ：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容：インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL：https://corp.schoo.jp/（コーポレートサイト）・https://schoo.jp/（個人向けサイト

）・https://schoo.jp/biz（法人向けサイト）・https://dx.schoo.jp/（高等教育機関向けサイト

）・https://note.schoo.jp（公式note）