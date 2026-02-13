【春の味覚】彩り豊かな海鮮と春野菜を堪能「海鮮ばらちらし丼と春野菜の天盛りセット」天丼はま田・天ぷらめしはま田に新登場！

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、とんかつ専門店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代田区/代表：大内 勇一)は、2026年2月18日(水)より国内「天丼はま田」にて「海鮮ばらちらし丼と春野菜の天盛りセット」の販売を開始いたします。

天丼はま田 公式サイト :https://www.arclandservice.co.jp/tendon-hamada/

新鮮な海鮮ばらちらしと、旬の春野菜をサクッと天ぷらで！

季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」「天ぷらめしはま田」では、春の味覚を楽しめる期間限定メニュー『海鮮ばらちらし丼と春野菜の天盛りセット』を販売いたします。まぐろやサーモンをはじめとした彩り豊かな海鮮を盛り付けたばらちらし丼と、春野菜や海老の天ぷらを組み合わせた、春らしい華やかなセットです。

■彩り豊かな「海鮮ばらちらし丼」と春の味覚「春野菜の天盛り」

「海鮮ばらちらし丼」は、まぐろ・サーモン・いくら・玉子焼き・きゅうりなどを盛り付けた、彩り豊かな一杯です。酢飯の上に海鮮を散りばめることで、ひと口ごとに異なる味わいと食感を楽しめる、見た目にも華やかな丼に仕上げました。

セットの天盛りには、アスパラ天・菜の花天・海老天・茄子天をご用意しました。春野菜ならではのほろ苦さやみずみずしさを生かし、素材の風味を引き立てる軽やかな衣で揚げた春らしい天ぷらです。

■海鮮ばらちらし丼と春野菜の天盛りセット 1,980円(税込2,178円)

(アスパラ天・菜の花天・海老天・茄子天)

店内飲食のみの販売となります。

＜その他メニュー＞

販売概要

■販売開始

2026年2月18日(水)

■販売店舗

天丼はま田 練馬関町店

所在地 東京都練馬区関町北3-2-3

営業時間 10時30分～23時（22時ラストオーダー）

席数 34席

駐車場 16台

電話番号 03-5927-5766

▼店舗情報▼

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=662

天ぷらめしはま田 さいたま西大宮店

所在地 埼玉県さいたま市西区西大宮2-1-4

営業時間 10時30分～22時30分(21時30分ラストオーダー)

席数 34席

駐車場 32台(共用)

電話番号 048-783-2902

▼店舗情報▼

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=677

天ぷらめしはま田 三郷中央店

所在地 埼玉県三郷市中央5-1-7

営業時間 10時30分～22時30分(21時30分ラストオーダー)

席数 34席

駐車場 17台

電話番号 048-951-2341

▼店舗情報▼

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2017

天ぷらめしはま田 川口西青木店

所在地 埼玉県川口市西青木2-1-23

営業時間 10時30分～22時30分(21時30分ラストオーダー)

座席 26席

駐車場 15台

電話番号 048-299-3522

▼店舗情報▼

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2022

天丼はま田・天ぷらめしはま田 について

「こんなお店があったらいいな」を身近に。

わざわざ電車に乗らなくていい、有名な老舗までいかなくてもいい。

一緒に遠出できなかった家族や友人と、自分へのご褒美や大切な人との記念日に、自宅の近隣でゆったりと食事をする。揚げたての天ぷらを、出汁からこだわる秘伝のタレで仕上げる。素材から仕上げまで見渡せるオープンキッチン。奥行きのある広めのカウンター席では、揚げたての天ぷらを丼や定食に仕上げていくライブ感を楽しむことができます。その他、グループでくつろいでいただけるテーブル席もご用意しております。

これからも「天丼はま田」「天ぷらめしはま田」は、地域で愛される店舗を目指します。

【天丼はま田・天ぷらめしはま田のこだわり】

・出汁にこだわった秘伝のタレ

・店舗の釜戸で炊き上げる青森県産まっしぐら

・オープンキッチンで揚げたてをご用意するサクサクな天ぷら



店内は、奥行きのある広めなカウンター席に加え、ゆったりとしたテーブル席をご用意しております。

1名様でのご来店時やご家族とご一緒の時など、様々なシーンでこだわりの天丼をお楽しみいただけます。

【公式アカウント】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/tendon_hamada

●Instagram

https://www.instagram.com/tendon_hamada/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/tendon-hamada/

●店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=09

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2026年1月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/