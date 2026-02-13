デビュー10周年のチャイロイコグマが主役の新テーマ♪『チャイロイコグマのくまきゅんDays』のアイテム新発売！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「リラックマ」の新テーマ『チャイロイコグマのくまきゅんDays』の新アイテムを2026年3月頃より全国の販売店やネットショップにて発売予定です。

2026年にデビュー10周年を迎えた「チャイロイコグマ」を主役に、パッチワーク柄やクローバーをモチーフとしたかわいいぬいぐるみや文房具をはじめ、新形態の生活雑貨アイテムも多数登場します。

また、「チャイロイコグマ」が今年10周年を迎えるにあたり、「Chairoikoguma 5Colors」として全部で5色のぬいぐるみを3月から１年をかけて順次発売します。いつも「チャイロイコグマ」を大切にしてくれているあなたへ届けたいぬいぐるみシリーズとして登場する『Chairoikoguma 5Colors』をぜひお楽しみください。

さらに、大人気の『桜リラックマ』が今年も登場します。桜色に染まったリラックマたちがリニューアル。ごゆるり春気分が楽しめる、お祝いやプレゼントにもぴったりなアイテムです。

～『チャイロイコグマのくまきゅんDays』テーマ～

デビュー10周年のチャイロイコグマが主役♪

見ていると思わずチャイロイコグマを

守りたくなっちゃうシリーズ。

チャイロイコグマは本物のクマ。

流行のクローバーモチーフ、はちみつの森の

イメージをちりばめたパッチワーク柄がポイント。

かわいくよつんばいポーズをして、

みんなでくまきゅんDays♪

アイテム一例

リラックマの新商品については下記からご覧いただけます。

リラックマごゆるりサイト（オフィシャルサイト）

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

●サンエックスネットショップはこちら

https://shop.san-x.co.jp/

●ショップリストはこちら

https://www.san-x.co.jp/shoplist/index.html

● イチオシ商品ピックアップ

～ちょっぴり懐かしくてかわいい「デニム素材×クローバー」の組み合わせを取り入れたアイテムが新登場！～

・ペンポーチ（1980円※税込）

：ポリエステル＋デニム生地＋塩ビ製・外ポケット付・ビーズマスコット付

・カラビナ付ミニワレット（2,750円※税込）：ポリエステル＋デニム生地・マグネットボタン付

・デニムマルチバインダー（2,970円※税込）：ポリエステル＋デニム生地＋塩ビ製・6穴リング

・てのりぬいぐるみ（各1,650円※税込）：全6種

・ぶらさげぬいぐるみ（各2,200円※税込）

・じゃらじゃらぶらさげぬいぐるみ（各2,750円※税込）

・のび～ぬいぐるみ（各3,080円※税込）：もーちもち素材

・のび～ぬいぐるみ（2,750円※税込）：もーちもち素材

・ぬいぐるみポシェット（4,290円※税込）

・ぬいぐるみ（M）（各5,280円※税込）

・フロッキーマスコットコレクション（各935円※税込）：全5種

・リラックまもり／コリラックまもり／キイロイトリまもり／チャイロイコグまもり

（各935円※税込）：全４種

・ピンズセット（1,980円※税込）

・クロスメモ（各165円※税込）：本文2種丁合80枚

・B6SPノート（各660円※税込）

・クリアホルダー（各198円※税込）：A4サイズ

・シール（各220円※税込）：箔押し

～衣類をまとめてコンパクトに持ち運べる便利なポーチ☆～

旅行はもちろん、季節の衣類の整理にもピッタリ♪

（左）衣類収納ポーチ（S）（1,760円※税込）

（右）衣類収納ポーチ（M）（1,980円※税込）

・ハンギングポーチ（2,750円※税込）

・スマートキーケース（2,530円※税込）

：合皮＋ポリエステル＋塩ビ製・金属チェーン付・カラビナ付

・トートバッグ（3,520円※税込）

・スタンプコレクション（各770円※税込）：全６種

～Chairoikoguma 5Colors～

チャイロイコグマ10周年を記念して、チャイロイコグマの大切な

お友達をモチーフにしたぬいぐるみができました。

いつもチャイロイコグマをたいせつにしてくれているあなたへ。

どんな色も、どんな個性も宝物。

５つの色に、出会えた大切なお友達への感謝を込めた“5Colors”をあなたに。

これからもチャイロイコグマを見守っていてね。

・5Colorsぬいぐるみ（1,980円※税込）

～桜リラックマ～

大人気の桜リラックマが新しくなって登場！

桜色に染まったリラックマたちとごゆるり春気分♪

春色満載のデザインはお祝いやプレゼントにもぴったりです。

・ぶらさげぬいぐるみ（各2,420円※税込）：実際の商品とは仕様が異なる場合がござます。

・ぬいぐるみ（各3,080円※税込）：実際の商品とは仕様が異なる場合がござます。

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪

本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

チャイロイコグマ公式Xはこちら

https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

