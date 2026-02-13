デビュー10周年のチャイロイコグマが主役の新テーマ♪『チャイロイコグマのくまきゅんDays』のアイテム新発売！
サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「リラックマ」の新テーマ『チャイロイコグマのくまきゅんDays』の新アイテムを2026年3月頃より全国の販売店やネットショップにて発売予定です。
2026年にデビュー10周年を迎えた「チャイロイコグマ」を主役に、パッチワーク柄やクローバーをモチーフとしたかわいいぬいぐるみや文房具をはじめ、新形態の生活雑貨アイテムも多数登場します。
また、「チャイロイコグマ」が今年10周年を迎えるにあたり、「Chairoikoguma 5Colors」として全部で5色のぬいぐるみを3月から１年をかけて順次発売します。いつも「チャイロイコグマ」を大切にしてくれているあなたへ届けたいぬいぐるみシリーズとして登場する『Chairoikoguma 5Colors』をぜひお楽しみください。
さらに、大人気の『桜リラックマ』が今年も登場します。桜色に染まったリラックマたちがリニューアル。ごゆるり春気分が楽しめる、お祝いやプレゼントにもぴったりなアイテムです。
～『チャイロイコグマのくまきゅんDays』テーマ～
デビュー10周年のチャイロイコグマが主役♪
見ていると思わずチャイロイコグマを
守りたくなっちゃうシリーズ。
チャイロイコグマは本物のクマ。
流行のクローバーモチーフ、はちみつの森の
イメージをちりばめたパッチワーク柄がポイント。
かわいくよつんばいポーズをして、
みんなでくまきゅんDays♪
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ebwbOFES5X8 ]
アイテム一例
● イチオシ商品ピックアップ
～ちょっぴり懐かしくてかわいい「デニム素材×クローバー」の組み合わせを取り入れたアイテムが新登場！～
・ペンポーチ（1980円※税込）
：ポリエステル＋デニム生地＋塩ビ製・外ポケット付・ビーズマスコット付
・カラビナ付ミニワレット（2,750円※税込）：ポリエステル＋デニム生地・マグネットボタン付
・デニムマルチバインダー（2,970円※税込）：ポリエステル＋デニム生地＋塩ビ製・6穴リング
・てのりぬいぐるみ（各1,650円※税込）：全6種
・ぶらさげぬいぐるみ（各2,200円※税込）
・じゃらじゃらぶらさげぬいぐるみ（各2,750円※税込）
・のび～ぬいぐるみ（各3,080円※税込）：もーちもち素材
・のび～ぬいぐるみ（2,750円※税込）：もーちもち素材
・ぬいぐるみポシェット（4,290円※税込）
・ぬいぐるみ（M）（各5,280円※税込）
・フロッキーマスコットコレクション（各935円※税込）：全5種
・リラックまもり／コリラックまもり／キイロイトリまもり／チャイロイコグまもり
（各935円※税込）：全４種
・ピンズセット（1,980円※税込）
・クロスメモ（各165円※税込）：本文2種丁合80枚
・B6SPノート（各660円※税込）
・クリアホルダー（各198円※税込）：A4サイズ
・シール（各220円※税込）：箔押し
～衣類をまとめてコンパクトに持ち運べる便利なポーチ☆～
旅行はもちろん、季節の衣類の整理にもピッタリ♪
（左）衣類収納ポーチ（S）（1,760円※税込）
（右）衣類収納ポーチ（M）（1,980円※税込）
・ハンギングポーチ（2,750円※税込）
・スマートキーケース（2,530円※税込）
：合皮＋ポリエステル＋塩ビ製・金属チェーン付・カラビナ付
・トートバッグ（3,520円※税込）
・スタンプコレクション（各770円※税込）：全６種
～Chairoikoguma 5Colors～
チャイロイコグマ10周年を記念して、チャイロイコグマの大切な
お友達をモチーフにしたぬいぐるみができました。
いつもチャイロイコグマをたいせつにしてくれているあなたへ。
どんな色も、どんな個性も宝物。
５つの色に、出会えた大切なお友達への感謝を込めた“5Colors”をあなたに。
これからもチャイロイコグマを見守っていてね。
・5Colorsぬいぐるみ（1,980円※税込）
～桜リラックマ～
大人気の桜リラックマが新しくなって登場！
桜色に染まったリラックマたちとごゆるり春気分♪
春色満載のデザインはお祝いやプレゼントにもぴったりです。
・ぶらさげぬいぐるみ（各2,420円※税込）：実際の商品とは仕様が異なる場合がござます。
・ぬいぐるみ（各3,080円※税込）：実際の商品とは仕様が異なる場合がござます。
■リラックマとは
着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/
▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/
▼リラックマ公式X
https://twitter.com/rilakkuma_gyr
2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆
2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪
本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。
チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/
チャイロイコグマ公式Xはこちら
https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20
