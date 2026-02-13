デビュー10周年のチャイロイコグマが主役の新テーマ♪『チャイロイコグマのくまきゅんDays』のアイテム新発売！

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「リラックマ」の新テーマ『チャイロイコグマのくまきゅんDays』の新アイテムを2026年3月頃より全国の販売店やネットショップにて発売予定です。


2026年にデビュー10周年を迎えた「チャイロイコグマ」を主役に、パッチワーク柄やクローバーをモチーフとしたかわいいぬいぐるみや文房具をはじめ、新形態の生活雑貨アイテムも多数登場します。



また、「チャイロイコグマ」が今年10周年を迎えるにあたり、「Chairoikoguma 5Colors」として全部で5色のぬいぐるみを3月から１年をかけて順次発売します。いつも「チャイロイコグマ」を大切にしてくれているあなたへ届けたいぬいぐるみシリーズとして登場する『Chairoikoguma 5Colors』をぜひお楽しみください。


さらに、大人気の『桜リラックマ』が今年も登場します。桜色に染まったリラックマたちがリニューアル。ごゆるり春気分が楽しめる、お祝いやプレゼントにもぴったりなアイテムです。





～『チャイロイコグマのくまきゅんDays』テーマ～


デビュー10周年のチャイロイコグマが主役♪


見ていると思わずチャイロイコグマを


守りたくなっちゃうシリーズ。


チャイロイコグマは本物のクマ。


流行のクローバーモチーフ、はちみつの森の


イメージをちりばめたパッチワーク柄がポイント。


かわいくよつんばいポーズをして、


みんなでくまきゅんDays♪



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ebwbOFES5X8 ]




アイテム一例

リラックマの新商品については下記からご覧いただけます。


リラックマごゆるりサイト（オフィシャルサイト）
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/



●サンエックスネットショップはこちら


https://shop.san-x.co.jp/


●ショップリストはこちら


https://www.san-x.co.jp/shoplist/index.html




● イチオシ商品ピックアップ

～ちょっぴり懐かしくてかわいい「デニム素材×クローバー」の組み合わせを取り入れたアイテムが新登場！～



・ペンポーチ（1980円※税込）


　：ポリエステル＋デニム生地＋塩ビ製・外ポケット付・ビーズマスコット付






・カラビナ付ミニワレット（2,750円※税込）：ポリエステル＋デニム生地・マグネットボタン付






・デニムマルチバインダー（2,970円※税込）：ポリエステル＋デニム生地＋塩ビ製・6穴リング






・てのりぬいぐるみ（各1,650円※税込）：全6種






・ぶらさげぬいぐるみ（各2,200円※税込）






・じゃらじゃらぶらさげぬいぐるみ（各2,750円※税込）






・のび～ぬいぐるみ（各3,080円※税込）：もーちもち素材






・のび～ぬいぐるみ（2,750円※税込）：もーちもち素材






・ぬいぐるみポシェット（4,290円※税込）






・ぬいぐるみ（M）（各5,280円※税込）






・フロッキーマスコットコレクション（各935円※税込）：全5種






・リラックまもり／コリラックまもり／キイロイトリまもり／チャイロイコグまもり


（各935円※税込）：全４種






・ピンズセット（1,980円※税込）






・クロスメモ（各165円※税込）：本文2種丁合80枚






・B6SPノート（各660円※税込）






・クリアホルダー（各198円※税込）：A4サイズ






・シール（各220円※税込）：箔押し






～衣類をまとめてコンパクトに持ち運べる便利なポーチ☆～


旅行はもちろん、季節の衣類の整理にもピッタリ♪



（左）衣類収納ポーチ（S）（1,760円※税込）


（右）衣類収納ポーチ（M）（1,980円※税込）






・ハンギングポーチ（2,750円※税込）






・スマートキーケース（2,530円※税込）


　：合皮＋ポリエステル＋塩ビ製・金属チェーン付・カラビナ付






・トートバッグ（3,520円※税込）






・スタンプコレクション（各770円※税込）：全６種






～Chairoikoguma 5Colors～

チャイロイコグマ10周年を記念して、チャイロイコグマの大切な


お友達をモチーフにしたぬいぐるみができました。


いつもチャイロイコグマをたいせつにしてくれているあなたへ。


どんな色も、どんな個性も宝物。


５つの色に、出会えた大切なお友達への感謝を込めた“5Colors”をあなたに。


これからもチャイロイコグマを見守っていてね。



・5Colorsぬいぐるみ（1,980円※税込）






～桜リラックマ～

大人気の桜リラックマが新しくなって登場！


桜色に染まったリラックマたちとごゆるり春気分♪


春色満載のデザインはお祝いやプレゼントにもぴったりです。



・ぶらさげぬいぐるみ（各2,420円※税込）：実際の商品とは仕様が異なる場合がござます。






・ぬいぐるみ（各3,080円※税込）：実際の商品とは仕様が異なる場合がござます。







■リラックマとは


着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。


▷もっと詳しく見る


▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）


https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/


▼リラックマ公式X
https://twitter.com/rilakkuma_gyr






2026年チャイロイコグマは10周年！　　　　　　アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪


本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。






チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら


https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/


チャイロイコグマ公式Xはこちら


https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20




■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）


リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。







(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.