Recustomer、国内・越境ECの実践知を共有する「THE CROSS-BORDER EC SUMMIT 2026」を3月2日（月）に開催

Recustomer株式会社

Recustomer株式会社（本社：東京都中央区、代表者：代表取締役 柴田 康弘、辻野 翔大、以下：Recustomer）は、越境ECおよびグローバル展開をテーマとしたイベント「THE CROSS-BORDER EC SUMMIT 2026」を、2026年3月2日（月）17:00～渋谷駅近辺の会場にてオフライン開催いたします。

＜参加申し込み＞下記URLよりお申し込みください

https://recustomer.me/2603_the-cross-border-ec-summit-2026#form

開催背景

日本国内のEC市場は拡大を続けてきた一方で、人口動態の変化や消費行動の多様化、デジタル接点の高度化により、事業成長の前提条件そのものが変化しつつあります。こうした変化を背景に、国内市場にとどまらず、越境ECや海外市場への展開を本格的に検討・推進するEC事業者が増えています。

なかでも東南アジア市場は、人口増加や中間層の拡大、スマートフォン普及を背景にEC市場が急速に成長しており、日本ブランドにとっても大きなポテンシャルを持つ市場です。一方で、言語・商習慣・物流・決済といった環境の違いから、国内ECの延長線上の設計では事業が立ち行かないケースも少なくありません。

特に商習慣が異なる海外では、集客や販売だけでなく、配送、返品・交換、カスタマーサポートといった購入後体験を含めた顧客体験全体の設計が、ブランドの信頼やリピート獲得に直結する要素として重要性を増しています。

こうした背景を踏まえ、本イベントでは、東南アジアで唯一のShopify Platinum PartnerであるJumpstart社と、日本のShopify Platinum PartnerであるR6B社の代表が登壇し、国内外の視点から越境ECを取り巻く市場動向や実践知を共有します。

そして、国内と海外双方の知見をもとに、Shopifyを活用した越境ECの具体的な事例や最新動向を踏まえながら、日本ブランドがアジア市場で継続的に選ばれ続けるための戦略および購入後体験の設計について、お伝えします。

本イベントで扱う主なテーマ

プログラム概要

- 東南アジア市場におけるEC成長の実態と、日本企業が直面する構造的課題- Shopifyを前提とした越境ECにおける、立ち上げからグロースまでの意思決定ポイント- 売上拡大だけでなく、運用・購入後体験を含めた事業設計の重要性- 国内ECの延長では通用しないグローバル視点でのEC戦略

■Keynote

東南アジア市場の最新動向と、Shopifyを活用した越境ECの実践知

（Jumpstart Commerce CEO / Commerce Mr. Xavier Lee）

■パネルディスカッション

世界基準の視点で見直す日本と海外の違いから導く、ECの勝ち筋とは

（Recustomer / Jumpstart Commerce / R6B）

■ネットワーキング

登壇者・参加者の交流会を実施

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/46039/table/107_1_f7d119ab42da00a1f4df24718f0173ca.jpg?v=202602131051 ]

＜参加申し込み＞下記URLよりお申し込みください

https://recustomer.me/2603_the-cross-border-ec-summit-2026#form

■購入後体験プラットフォーム「Recustomer」について

Recustomerは、購入後の体験向上・顧客接点創造を実現する購入体験プラットフォームです。具体的には、注文を追跡してお届け予定日を通知する「Recustomer 配送追跡」、返品・交換・注文キャンセル業務を自動化する「Recustomer 返品・交換」、「Recustomerキャンセル」、お試し購入を可能にする「Recustomerお試し購入」の4つサービスを提供しています。

特別な購入後体験を提供することで、ユーザーの体験向上を実現し、EC事業者の売り上げ向上を支援します。

サービスサイトURL：https://recustomer.me/

■Recustomer株式会社 概要

会社名：Recustomer株式会社

代表取締役：柴田 康弘、辻野翔大

事業内容：購入後体験プラットフォーム「Recustomer」開発・運営

設立：2017年3月

所在地：東京都中央区銀座５丁目１４－１ 銀座クイント 8F