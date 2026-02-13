【新刊情報】おやすみ絵本の決定版『おやすみれっしゃ　しゅっぱつしんこう！』発売。着替え、はみがき、読み聞かせ、寝る前の大事な準備がこの1冊に！ 夢の中へしゅっぱつしんこう！

株式会社 岩崎書店寝かしつけの悩みに終止符を―寝る前習慣が1冊で整う「おやすみ絵本」新登場

子どもの寝かしつけに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そんなお悩みにこたえる、寝る前にぴったりの絵本です。

優しい語りかけと眠りを誘う耳にここちよいオノマトペ、ファンシーで愛らしい絵で、子どもの心を優しく包み込みます。

子どもがゆったりリラックスできる絵本で、眠りにつきやすい環境をつくることができます。

「着替え」「はみがき」「読み聞かせ」寝る前の大事な習慣がこの１冊に。

寝かしつけの悩みに終止符を！ おやすみ絵本の新定番の登場です。

●内容紹介

「おやすみれっしゃ、はっしゃしまーす！」

どうぶつの子どもたちが乗りこんだのは “おやすみれっしゃ”。

ポッポーと汽笛をならし、ぼうけんの旅にしゅっぱつしんこう！

まずは、パジャマ村ですてきな柄のパジャマにお着替え。いつでもベッドに入れるね。

おつぎは、水のなかのはぶらし町。にぃーのお口でシュッシュッシュ！

ほんの森では、お気に入りの１冊を見つけよう。やさしいひかりでふわぁっとねむたくなってくる。

おやすみ前のいろんな駅を通っていくと、まもなく終点～。

ぎんがのほとりに到着したら、ふわふわベッドにもぐりこもう。

きらきらかがやく夢を見ながら、みんな、みんな、おやすみなさい。

美しい絵と心地よいリズムでしぜんと眠りに誘います。

寝る前の読み聞かせにぴったりの絵本です。

●書誌情報

書名：おやすみれっしゃ しゅっぱつしんこう！

著者：ルイーズ・フィッツジェラルド

画家：マルガリータ・クフティナ

訳者：服部理佳

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：B4変型判・26ページ

配本日：2026年2月16日

発売日：2026年2月18日

ISBN：978-4-265-85249-9

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10155186.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/Rvjggj_dDMg

●著者プロフィール

ルイーズ・フィッツジェラルド さく

イギリス在住。作家のほかに、フリーランスの演技・ライフスキル・舞台芸術講師として国際的に活躍。あらゆる年代、背景の生徒を指導している。ほかの絵本作品に The Quickest Bedtime Story Ever! がある。

マルガリータ・クフティナ え

美術学修士号を取得後、グラフィックデザイナーとして働きながら、子どもの本のイラストを手がけるようになる。2019 年にウェブサイトのイラストで国際的デザイン賞、レッド・ドット・デザイン賞を受賞。ほかの作品に The Sleepiest Sleep : Sheep Lullaby : Father Christmas and the Three Bears などがある。

服部理佳 やく

横浜市出身。早稲田大学法学部卒業。法律事務所勤務。翻訳家田村義進に師事。小説の翻訳に『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ あなたがくれた憎しみ』（岩崎書店）、『セレクションI 片恋協奏曲』等セレクションシリーズ（ポプラ社）、『プリンセスブートキャンプ』（アルファポリス）、『わたしたち地球クラブ（小学館）』、絵本の翻訳に『クリスマス・イブのねがいごと』『にじいろのしあわせ ～マーロン・ブンドのあるいちにち～』『ドラゴンのお医者さん ジョーン・プロクター は虫類を愛した女性』（以上、岩崎書店）がある。