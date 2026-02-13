じんべえさんとカラフルなドーナツがかわいい！『じんべえさんとどーなつ島』テーマの新商品が登場！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、人気キャラクター「じんべえさん」の新テーマ『じんべえさんとどーなつ島』のアイテムを、2026年3月中旬頃より全国の販売店やネットショップにて発売することをお知らせします。

今回のテーマは、じんべえさんとポップでカラフルなドーナツをモチーフにしたデザインで、ドーナツ風のかわいいポーチをはじめ、ドーナツにはさまったじんべえさんたちのぬいぐるみ、じんべえさん風のドーナツを再現したクッションなど、集めたくなるグッズが勢ぞろいします。

～『じんべえさんとどーなつ島』テーマ～

ある日真ん中にあなが空いている

不思議な島を見つけました。

甘い香りがしています。

あなの中は…、

ドーナツだらけのおいしく楽しい世界でした♪

アイテム一例

●イチオシ商品ピックアップ（一部）

・メモパッド（各385円※税込）：本文4種丁合

・クリアホルダー（198円※税込）：A4サイズ

・サラサマルチ4+1（1,210円※税込）：4色ボールペン+シャープペン

・シール（各220円※税込）

・ペンポーチ（1,980円※税込）

・ドーナツ型ポーチ（2,530円※税込）：合皮製

・ミニトートバッグ（2,750円※税込）：帆布製・マグネットボタン付

・てのりぬいぐるみ（各1,320円※税込）：全4種

・スーパーもーちもちぬいぐるみ（各1,760円※税込）：もーちもち素材

・スーパーもーちもちクッション（2,860円※税込）：もーちもち素材

～じんべえさんの定番ぬいぐるみ～

じんべえさんから定番のぶらさげぬいぐるみが新登場！バッグなどにつけてワンポイントに♪

・ぶらさげぬいぐるみ（各1,100円※税込）：全4種

■じんべえさんとは

海のように大きい心と体を持つ「じんべえさん」。

いつも沢山の仲間たちが集まってくる。

じんべえさんは皆の憩いの場。

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

