堺筋本町に「牡蠣と海鮮」専門店が誕生。厚岸牡蠣をはじめ、時期ごとに異なる牡蠣が届く新店が2月17日オープン｜牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪府大阪市）は、2026年2月17日（火）、大阪・堺筋本町エリアにオープンします。当店の特徴は、牡蠣の品種をあえて固定せず、その時期に最も状態の良い牡蠣を全国から仕入れて提供すること。通年で扱う北海道・厚岸産牡蠣を軸に、生・焼き・鍋と多彩な調理法で牡蠣と海鮮料理を楽しめる専門店です。

当店では、旬の牡蠣と鮮度にこだわった海鮮料理を主役に据えたメニュー構成を展開します。生牡蠣をはじめ、香ばしく焼き上げた牡蠣料理や、牡蠣の旨味を引き出す鍋料理など、調理法の違いによる味わいの幅を楽しめるラインナップが特徴です。

牡蠣は、通年で扱う北海道・厚岸産のものに加え、全国各地から入荷する牡蠣を使用しています。あえて品種を固定せず、その時期に状態の良い牡蠣を選んで仕入れるため、訪れるたびに異なる味わいに出会える点が特徴です。

生牡蠣はもちろん、殻付きのまま豪快に蒸し上げるガンガン焼きや、牡蠣の旨味を引き出した鍋料理など、調理法による味わいの違いも楽しめます。

牡蠣のガンガン焼き牡蠣の旨辛みそ鍋

牡蠣料理に加え、造りや揚げ物などの海鮮料理も用意しており、食事としてもしっかり楽しめる構成です。単品料理から盛り合わせまで揃え、仕事帰りの食事や会食、複数人での利用など、シーンに応じて使いやすい点も特徴です。

にほんいちの豪快刺身盛り 999円(税抜)

今後は、用途に応じたコース展開も予定しています。

店舗情報

店名：牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

オープン日：2026年2月17日（火）

住所：大阪府大阪市中央区南本町２丁目１－３ セントピア堺筋本町ビル B1F

アクセス：堺筋線 堺筋本町駅 9番出口すぐ

営業時間：17:00～25:00（L.O.24:30）

TEL：06-4708-4770