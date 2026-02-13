メリケンパークのカフェ＆レストラン「39daysKOBE」、カジュアルな集まりから特別な会などにおすすめの、”2つのパーティープラン”が登場

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役:菊地秀武）が運営する「39days KOBE（サンキューデイズ コウベ／所在地：兵庫県神戸市）」は、カジュアルな集まりから特別な会として利用できる2つのパーティープランが登場しました。





■着席スタイルプラン　90分飲み放題付き

お一人様　5,500円(税込)


歓送迎会・懇親会・カジュアルな集まりにおすすめ


【料理内容】


サラダ


・シーザーサラダ


前菜3種


・えびマリネ、カプレーゼ、生ハムタルト


ピザ


・マルゲリータ


パスタ


・きのことベーコンのオイルパスタ


アラカルト


・フライドポテト


・唐揚げ


肉料理


・ローストポーク　バルサミコソース




■立食ビュッフェスタイルプラン　90分飲み放題付き

お一人様　6,000円(税込)


※20名様以上からご利用可能


少し華やかにしたい会社宴会・同窓会・特別な会におすすめ


【料理内容】


サラダ


・シーザーサラダ


前菜3種


・えびマリネ、カプレーゼ、生ハムタルト


ピザ


・マルゲリータ


・クアトロフォルマッジ


パスタ


・きのことベーコンのオイルパスタ


・ジェノベーゼパスタ


アラカルト


・フライドポテト


・唐揚げ


肉料理


・ローストポーク　バルサミコソース




★オプションメニュー


・フルーツ盛り合わせ　　　+700円/人


・デザート盛り合わせ　　　+600円/人


・フルーツ＆デザート両方　+1,100円/人


・ローストビーフへの変更　+800円/人



フリードリンク内容(90分)


ビール、ウイスキー、グラスワイン(赤・白)、ジントニック、ウォッカベースカクテル、カシスベースカクテル、烏龍茶、オレンジジュース、アップルジュース、コカ・コーラ、ジンジャーエール



ご利用条件、詳細

・2時間制(飲み放題90分)


・最大着席70席、立食100名(レイアウトはご相談可能)


・マイク2本無料貸出、スピーカーあり




お誕生日や送迎会などのサプライズ演出も、ぜひご相談くださいませ。


その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。


TEL:078-381-7288(#)



皆様のご利用を心よりお待ちしております。





■39days KOBE 店舗概要



店舗名：39days KOBE


所在地：神戸市中央区波止場町5-5


最寄駅：神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅より徒歩約8分


JR・阪神「元町」駅より徒歩約14分


神戸高速鉄道「花隈」駅／「西元町」駅より徒歩約14分


オープン日：2025年8月30日



営業時間：10:00～18:00（LO.17:00）


座席数：1階35席・2階35席・ルーフトップ10席



■コンセプト


「39days KOBE」は、メリケンパークという海と歴史が交差するロケーションにて、港町神戸の歴史と自由でモダンな精神を、日常の中で味わえる場を提供します。外観はコンテナ風、店内はグリーンに包まれ、訪れる方が“過去と現在がゆるやかにつながるタイムレスな時間”を感じられるデザインです。



■「39days KOBE」の由来


神戸が港町として培ってきた文化とデザイン性、そして“ありがとう”という感謝の気持ちを大切にしたいという想いから、「39days」という名前を採用しました。


「39＝サンキュー（Thank You）」：日常に感謝を込めて


「days＝日常と非日常のあいだ」：旅にも日常にも寄り添う場所


「KOBE＝港町の自由で美しい空気感」：神戸の歴史と洗練を融合


空間・味・おもてなしに“神戸流エレガンス”を散りばめた体験を提供いたします。



■39days KOBE 公式Instagram



最新の情報は39days KOBE 公式Instagramをフォローしてお待ちください！





公式Instagram :
https://www.instagram.com/39days_kobe

ジーライオングループについて





ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。



代表者名：代表取締役社長　菊地 秀武


所在地：〒650-0041　兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG



ジーライオングループHP :
https://glion.co.jp/