メリケンパークのカフェ＆レストラン「39daysKOBE」、カジュアルな集まりから特別な会などにおすすめの、”2つのパーティープラン”が登場

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役:菊地秀武）が運営する「39days KOBE（サンキューデイズ コウベ／所在地：兵庫県神戸市）」は、カジュアルな集まりから特別な会として利用できる2つのパーティープランが登場しました。

■着席スタイルプラン 90分飲み放題付き

お一人様 5,500円(税込)

歓送迎会・懇親会・カジュアルな集まりにおすすめ

【料理内容】

サラダ

・シーザーサラダ

前菜3種

・えびマリネ、カプレーゼ、生ハムタルト

ピザ

・マルゲリータ

パスタ

・きのことベーコンのオイルパスタ

アラカルト

・フライドポテト

・唐揚げ

肉料理

・ローストポーク バルサミコソース

■立食ビュッフェスタイルプラン 90分飲み放題付き

お一人様 6,000円(税込)

※20名様以上からご利用可能

少し華やかにしたい会社宴会・同窓会・特別な会におすすめ

【料理内容】

サラダ

・シーザーサラダ

前菜3種

・えびマリネ、カプレーゼ、生ハムタルト

ピザ

・マルゲリータ

・クアトロフォルマッジ

パスタ

・きのことベーコンのオイルパスタ

・ジェノベーゼパスタ

アラカルト

・フライドポテト

・唐揚げ

肉料理

・ローストポーク バルサミコソース

★オプションメニュー

・フルーツ盛り合わせ +700円/人

・デザート盛り合わせ +600円/人

・フルーツ＆デザート両方 +1,100円/人

・ローストビーフへの変更 +800円/人

フリードリンク内容(90分)

ビール、ウイスキー、グラスワイン(赤・白)、ジントニック、ウォッカベースカクテル、カシスベースカクテル、烏龍茶、オレンジジュース、アップルジュース、コカ・コーラ、ジンジャーエール

ご利用条件、詳細

・2時間制(飲み放題90分)

・最大着席70席、立食100名(レイアウトはご相談可能)

・マイク2本無料貸出、スピーカーあり

お誕生日や送迎会などのサプライズ演出も、ぜひご相談くださいませ。

その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

TEL:078-381-7288(#)

皆様のご利用を心よりお待ちしております。

■39days KOBE 店舗概要

店舗名：39days KOBE

所在地：神戸市中央区波止場町5-5

最寄駅：神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅より徒歩約8分

JR・阪神「元町」駅より徒歩約14分

神戸高速鉄道「花隈」駅／「西元町」駅より徒歩約14分

オープン日：2025年8月30日

営業時間：10:00～18:00（LO.17:00）

座席数：1階35席・2階35席・ルーフトップ10席

■コンセプト

「39days KOBE」は、メリケンパークという海と歴史が交差するロケーションにて、港町神戸の歴史と自由でモダンな精神を、日常の中で味わえる場を提供します。外観はコンテナ風、店内はグリーンに包まれ、訪れる方が“過去と現在がゆるやかにつながるタイムレスな時間”を感じられるデザインです。

■「39days KOBE」の由来

神戸が港町として培ってきた文化とデザイン性、そして“ありがとう”という感謝の気持ちを大切にしたいという想いから、「39days」という名前を採用しました。

「39＝サンキュー（Thank You）」：日常に感謝を込めて

「days＝日常と非日常のあいだ」：旅にも日常にも寄り添う場所

「KOBE＝港町の自由で美しい空気感」：神戸の歴史と洗練を融合

空間・味・おもてなしに“神戸流エレガンス”を散りばめた体験を提供いたします。

■39days KOBE 公式Instagram

最新の情報は39days KOBE 公式Instagramをフォローしてお待ちください！

公式Instagram :https://www.instagram.com/39days_kobe

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/