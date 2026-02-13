【IPコラボ×ドローンショー】東武動物公園で2日間限定「カラフルピーチ」コラボドローンショー開催

株式会社White Crow

ドローンショーの企画・演出・運用を一気通貫で手がける株式会社White Crow(https://wh-crow.co.jp/)（本社：大阪府泉佐野市、代表取締役：堀内 亜弥）は、東武動物公園で開催される「カラフルピーチ」コラボドローンショー（2026年2月21日・22日）の開催決定をお知らせします。

本企画は、IPコンテンツとドローンショーを掛け合わせた夜間体験型コンテンツとして、来園体験の価値向上を目指す取り組みであり、White Crowにとって初のIPコラボ案件となります。IPコラボ演出における企画設計・現場運用・安全配慮の実例として、本プレスリリースではそのポイントを紹介します。

夜空に広がる「カラフルピーチ」の世界観--“その場にいる”からこそ味わえる体験へ

見上げた夜空に、いつも親しんでいるIPの世界観が立ち上がる。

ドローンショーは、スクリーンの中の体験を「場の記憶」へと変換する体験型コンテンツです。

本企画では、「カラフルピーチ」の楽曲に合わせ、夜空をキャンバスにしたコラボドローンショーを実施。

ファンの方はもちろん、家族連れの方にとっても、夜の園で過ごす時間そのものが特別な思い出になる演出を目指しています。

◼︎「カラフルピーチ」について

「カラフルピーチ」は、本企画でコラボ対象となるコンテンツIPです。

IPの詳細や本企画に関する最新情報、観覧方法については、公式案内をご確認ください。

◼︎本企画の見どころ

◼︎開催概要

- IP世界観の再現夜空に現れるモチーフは当日のお楽しみ。IPのトーン＆マナーに配慮し、思わず撮影したくなる瞬間を演出します。- “ここだけ”の特別感2日間限定のコラボ演出として実施予定。※内容は予告なく変更となる場合があります。- SNSでも楽しめる体験撮影・投稿に関するルールや推奨表現は、特設ページ／公式案内をご確認ください。- 夜の園との相乗効果夜の園ならではの空気感と組み合わせることで、来園体験の価値を高める夜間コンテンツとして提供します。- イベント名：カラフルピーチ×東武動物公園 SP企画「カラフルピーチ」コラボドローンショー- 開催日：2026年2月21日（土）・2月22日（日）- 会場：東武動物公園 （所在地：埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110）- 実施時間：19:35～（約10分）- 観覧方法：観覧無料※別途入園料が必要です。詳細は公式案内をご確認ください。- 雨天・強風時の対応：天候状況により、直前でも予告なく中止となる場合があります。- 会場内規制：安全確保のため、会場周辺で規制が行われる可能性があります。- 企画・制作：株式会社White Crow（企画／演出／運用）- 公式情報：東武動物公園 特設ページ Instagram：東武動物公園【公式】(@tobu_zoo)(https://www.instagram.com/tobu_zoo/)

※観覧方法・最新情報は公式案内をご確認ください

◼︎White Crow コメント（制作責任者）

詳細はこちら :https://www.tobuzoo.com/event/10105.html

「夜空という大きなキャンバスで、IPの世界観を“その場の体験”として届けられることが、ドローンショーの大きな魅力だと考えています。本企画は、White Crowにとって初のIPコラボ案件となりますが、関係各所と連携し、安全を最優先に準備を進めてきました。夜空に描かれる『カラフルピーチ』の世界観を、ぜひ現地で体験していただければと思います。」

◼︎会場担当者コメント（東武動物公園）

「夜の園で過ごす時間が、より特別な思い出になるよう、本企画の開催に向けて準備を進めています。当日は安全確保のため、会場周辺で規制が行われる可能性があります。観覧方法や最新情報については、公式案内をご確認のうえご来園ください。」

【事例公開】IPコラボ×ドローンショーで実現する、夜間体験コンテンツの作り方

夜間の施設体験は、滞在価値や満足度の向上に直結します。

一方で、IPコラボ演出は世界観の担保・現場運用・安全配慮を同時に求められるため、検討が止まりやすい領域でもあります。

White Crowでは、本企画をIPコラボドローンショーの実例として公開し、主催者・施設運営者・企画会社が検討しやすい形で情報発信を行っています。

◼︎IPコラボ演出を成立させるために重視した3つのポイント

- 世界観を守る監修・表記・トーン＆マナーへの配慮を徹底し、IPの価値を損なわない表現設計を重視。- 運用で迷いを減らす主催者・会場・制作側の役割分担を整理し、当日の実施判断や来場者への周知導線を明確化。- 安全を前提に成立させる会場条件・観覧導線・天候リスクを踏まえ、安全運用を最優先とした設計を実施。

◼︎White Crowについて

株式会社White Crowは、ドローンショーの企画・演出・運用を一気通貫で提供する制作会社です。

イベントやプロモーションにおける夜間演出の選択肢として、IPコラボを含むドローンショー事例を通じ、主催者・施設運営者・企画会社が検討しやすい情報発信を行っています。

ドローンショーについて相談する :https://wh-crow.co.jp/contact/

＜過去のドローンショー演出（参考）＞

ABCテレビ「newsおかえり」 にて特集取材を受けました。

https://youtu.be/8OHpGXlSW2w?si=BLFfk8Lkvg3k_CHN

会社情報

会社名：株式会社White Crow

所在地：大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-33新大阪飯田ビル1F

代表取締役：堀内 亜弥

公式サイト：https://wh-crow.co.jp/(https://wh-crow.co.jp/)

公式SNS：X（旧Twitter）(https://x.com/WhiteCrow_O)／Instagram(https://www.instagram.com/white.crow_official/)／Facebook(https://www.facebook.com/p/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEWhite-Crow-61561748978277/)／TikTok(https://www.tiktok.com/@droneshow.whitecrow)